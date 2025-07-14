Слоны показали способность намеренно общаться с помощью жестов

Осмысленная жестикуляция для достижения цели оказалась свойственна не только приматам. Африканские слоны, столкнувшись с непониманием, не повторяли неудачные жесты, а придумывали новые, чтобы донести свое желание.

Способность целенаправленно общаться с помощью жестов долгое время считали уникальной чертой человека и человекообразных обезьян. Такое общение различается по сложности. Самый простой уровень — это реакции на внешние раздражители, например вскрик от боли. Следующий уровень — целенаправленное общение, когда животное намеренно использует сигналы, чтобы повлиять на поведение другого. Еще один уровень — попытаться изменить чужое мнение или знания.

Многочисленные исследования подтвердили, что человекообразные обезьяны, такие как шимпанзе и орангутаны, общаются на втором, целенаправленном уровне. Однако до последнего времени оставалось неясным, распространена ли такая способность за пределами отряда приматов. Данные о других видах были скудными и ограничивались одним или двумя специфическими жестами, например у некоторых видов птиц или рыб. Оставалось загадкой, могут ли другие животные с развитыми когнитивными способностями и сложной социальной жизнью, такие как слоны, так же гибко и осознанно применять целый арсенал жестов.

Именно на этот вопрос и попытались ответить авторы новой работы. Ученые проверяли три основных признака преднамеренного общения: направленность на аудиторию, настойчивость и изобретательность. Направленность означает, что животное жестикулирует только тогда, когда на него смотрят. Настойчивость — это продолжение попыток общения, пока цель не будет достигнута. Изобретательность — это смена жестов на новые, если предыдущие не сработали.

В исследовании участвовали 17 полувольных африканских саванных слонов, которые живут в заповеднике в Зимбабве. Результаты опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Эксперимент построили на простом желании слонов получить лакомство. Перед каждым животным ставили два подноса вне зоны досягаемости. На одном лежали шесть яблок — желанный предмет, а второй был пуст. Рядом находился человек-экспериментатор, которому слоны могли адресовать свои жесты.

Во время эксперимента создавали три разные ситуации. В первой, при успешной коммуникации, слон получал все яблоки. Во второй, при неудаче, ему давали пустой поднос. В третьей цель достигалась частично — слон получал только одно яблоко из шести. Попытки общения записывали на видео, а затем анализировали. Всего зафиксировали 313 случаев использования жестов, которые относились к 38 разным типам.

Процент новых или повторяющихся жестов, которые использовали слоны при разных вариантах. 15 слонов сделали 121 жест в ходе 37 экспериментальных испытаний. / Vesta Eleuteri et.al./Royal Society Open Science

Работа показала, что слоны действительно общались намеренно. Во-первых, 16 из 17 слонов жестикулировали почти исключительно в присутствии экспериментатора, который смотрел на них. Они направляли жесты на человека или на поднос с яблоками, полностью игнорируя пустой. Это подтвердило критерий направленности на аудиторию — слоны понимали, к кому обращаться.

Во-вторых, животные проявляли настойчивость. Наиболее упорно они продолжали жестикулировать в ситуации, когда их цель была достигнута частично. Получив одно яблоко, они не прекращали попыток выпросить остальные. Интересно, что после полного провала — получения пустого подноса — их настойчивость снижалась. Исследователи предположили, что слоны, привыкшие к тренировкам, могли расценить это как окончание «сеанса» и отказ в выдаче еды.

Самое необычное открытие связано с изобретательностью. Когда общение полностью проваливалось, слоны начинали использовать новые типы жестов, которые они не применяли в начале. Вместо того чтобы повторять не сработавшие сигналы, они пробовали другие. Это говорит о том, что животные оценивали эффективность своих действий. Напротив, когда их цель была достигнута, они чаще повторяли те же успешные жесты, осознавая их результативность.

Эта работа впервые предоставила систематические доказательства того, что слоны, как и человекообразные обезьяны, используют большой и гибкий набор жестов для целенаправленного общения. Последний общий предок слонов и приматов жил около 100 миллионов лет назад. И такая сложная когнитивная способность развилась у них независимо, в результате конвергентной эволюции. И слонам, и обезьянам она нужна для поддержания сложных социальных связей в их группах.

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Игорь Гришков 67 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.