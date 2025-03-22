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Некоторые обезьяны выбрали нянек по их опыту
В густых лесах Южного Китая обитают группы черных ринопитек — достаточно крупных обезьян с густой шерстью. Ученые понаблюдали за популяцией этих приматов и обнаружили у них интересную особенность, связанную с материнством. Оказывается, черные ринопитеки тщательно выбирают, какой самке доверить заботу о своем детеныше.
Черные ринопитеки (Rhinopithecus bieti) — вид приматов из семейства мартышковых, находящийся под угрозой исчезновения из-за разрушения среды обитания. Это эндемик Китая, который чаще всего можно встретить на юге страны.
Представителей этого вида отличают черно-белая окраска и уникальное строение носа, который почти незаметен из-за плоской переносицы. Они живут группами со сложной социальной структурой. Как и у многих других обезьян, самки здесь играют ключевую роль в заботе о потомстве.
У многих видов приматов воспитание потомства — коллективная задача. Матери нередко доверяют своих детенышей другим членам группы, что дает им возможность отдохнуть, а молодым самкам — получить ценный опыт. Этот механизм напоминает работу нянь в человеческом обществе.
У черных ринопитеков тоже развита «коллективная забота» о потомстве — уход за детенышами со стороны других самок. Ранее приматологи считали, что такое поведение сводится к простой помощи, где выбор няни определяет случай. Однако авторы нового исследования опровергли это мнение и раскрыли сложную систему коммуникации у этих обезьян. Решение, кому доверить малыша, зависит не от случайности, а от строгих правил, где главную роль играет опыт. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в American Journal of Primatology.
Команда китайских приматологов под руководством Чунь-Янь Цуя (Chun-Yan Cui) из Юго-Западного университета лесного хозяйства шесть месяцев наблюдала за самками черных ринопитеков в Национальном заповеднике Баймакшушань, чтобы понять, как матери распределяют обязанности по уходу за детенышами.
Ученые фиксировали каждое взаимодействие: как матери общались с другими самками, как те пытались прикоснуться к детенышам или взять их на руки. Всего приматологи зарегистрировали з416 таких случаев. Исследователи также отметили возраст и репродуктивный опыт няни.
В группах черных ринопитеков будущие няни использовали определенные формы поведения, чтобы показать матери заинтересованность в воспинании детеныша. Например, расчесывали шерсть матери, осторожно прикасались к детенышу, целовали его или нежно притягивали к себе.
Матери последовательно реагировали на эти сигналы и принимали решение, какой самке доверить своего детеныша, не спонтанно, а с оценкой опыта. Они охотнее разрешали брать детенышей самкам с собственным «родительским багажом».
Если у няни уже было несколько детей, шансы получить доступ к малышу росли. При этом с возрастом детеныша матери становились менее строгими — даже молодые самки получали возможность попрактиковаться в уходе.
Но и здесь действовала очередь. Сначала «дежурили» опытные самки, а затем, когда те заканчивали работу, матери разрешали подержать детеныша неопытным самкам. Последние терпеливо ждали своего часа, наблюдая за старшими. Ученые предположили, что такие сеансы — не просто помощь, а настоящие уроки материнства для юных самок.
«Это напоминает человеческое общество, где старшие родственники учат молодых родителей ухаживать за ребенком. Однако остается много вопросов. Влияет ли на выбор няни ее социальный статус в группе? Или, может, матери доверяют только близким родственникам? Чтобы ответить, необходимы дополнительные исследования», — пояснил Цуй.
Интересно, что детеныши редко оставались с одной самкой. В среднем за один сеанс заботы малыша передавали 2,5 разным «няням». Например, мать может отдать ребенка одной самке, та через 20 минут передаст его другой, а затем — третьей. Это создает сеть взаимопомощи, где каждая участница получает опыт.
Когда матери оставались без малыша, они редко отдыхали. Наблюдения показали, что в такие моменты матери активно питались, перемещались и взаимодействовали с группой. Их время на отдых сокращалось, зато повышалась социальная активность. Это противоречит гипотезам, в которых «коллективная забота» о потомстве рассматривалась как способ снизить нагрузку на мать.
Исследование черных ринопитеков заставляет по-новому взглянуть на кооперативное поведение у приматов. Материнский инстинкт здесь сочетается с социальной мудростью: доверяя детенышей опытным самкам, матери находят время на укрепление связей внутри группы. А молодые самки, как стажеры, учатся у старших, готовясь к будущей роли: то есть материнство у них начинается задолго до появления первого детеныша.
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