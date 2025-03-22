Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Самцы кольчатых червей учатся делать менее рискованные выборы после спаривания
Ученые обнаружили, что самцы круглых червей хуже учатся на опыте и чаще рискуют жизнью, чем самки. Исследование показало, что возможность спариваться улучшает их способности к обучению, а ключевую роль в этом процессе играет рецептор npr-5, подавляющий сенсорное обучение у самцов.
Четкие различия между самками и самцами наблюдаются у многих видов животных, в основном в виде полового диморфизма. Самцы птиц имеют более яркое оперение, а самцы рыб-удильщиков значительно меньше самок и прикрепляются к их телам. Различия есть даже у простых организмов, таких как круглые черви-нематоды.
Ученые из Института Вейцмана (Израиль) показали, что самцы червей учатся на опыте хуже самок и с трудом избегают рисков для жизни. Возможность спариваться с представителями противоположного пола улучшает их способности к обучению и уходу от опасности. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Круглый червь Caenorhabditis elegans — модельный организм для изучения генетических различий между полами. Пол червя определяется исключительно генами, без влияния гормонов. Генетически их делят на два пола: самок и самцов, но самки способны производить мужские половые клетки и могут либо самооплодотворяться, либо спариваться с самцами.
До половой зрелости черви развиваются одинаково, а их небольшая нервная система полностью расшифрована. Это делает их удобной моделью для изучения различий между мозгом и нервной системой самцов и самок.
Круглые черви питаются бактериями. Одна из них, вредная для червей, крайне привлекательна по запаху. Ученые исследовали, могут ли черви научиться избегать этой бактерии.
Червей обоих полов выращивали отдельно и кормили вредоносной бактерией на тестовом этапе. Затем их переносили в среду, где они могли выбирать между токсичной бактерией и безвредной. Самки быстро научились избегать опасной бактерии, связывая ее запах с болезнью. Самцы же продолжали ее есть, несмотря на последствия для организма. Некоторые самцы в итоге научились избегать токсичной бактерии, но только после тяжелого заражения, а многие погибли.
У червей есть два типа нейронов, отвечающих за восприятие запахов: один отвечает за привлечение, а другой — за отталкивание. Ученые обнаружили, что у самок нейрон, отвечающий за отталкивание, становился активнее в ответ на последствия поедания опасной бактерии. Это обусловило их выбор безопасной пищи. У самцов такая реакция отсутствовала.
Создав самок с мужской нервной системой, ученые увидели снижение их способности к обучению. Чтобы заставить самцов избегать вредных бактерий, пришлось изменить не только их нервную, но и пищеварительную систему. Это указывает на связь между системами, возможно через подавляющие обучение нейропептиды.
Исследователи обнаружили, что у самцов, научившихся избегать опасных бактерий, снижалась экспрессия рецептора npr-5. Генно-модифицированные самцы без этого рецептора смогли обучаться. Возвращение npr-5 в сенсорные нейроны снова лишило их этой способности. Ученые пришли к выводу, что npr-5 подавляет обучение у самцов. Когда самцам позволили спариваться с самками, их способность учиться улучшилась.
«Мы знаем, что самцы червей бросают еду в поисках партнера, поэтому возможно, что их стремление к размножению преодолевает другие эволюционные давления, такие как необходимость избегать опасности. Рецептор, который мы идентифицировали, отвечает за то, что самцы будут ставить размножение выше обучения на опыте в процессе принятия решений», — предполагает доктор Мейталь Орен-Суисса (Meital Oren-Suissa), руководитель лаборатории, проводящей исследование.
Международная коллаборация DESI представила самую детальную трехмерную карту Вселенной, которая содержит данные о 18,7 миллиона объектов. Ученые также обнаружили признаки того, что темная энергия — загадочная сила, которая ускоряет расширение космоса — может эволюционировать, ставя под сомнение стандартную модель космологии.
В РТУ МИРЭА разработали модуль аутентификации и поведенческого анализа, который идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку. Цель проекта — повысить уровень безопасности доступа к информационной системе предприятия.
В гигантских облаках галактического центра открыли необычные узкие структуры — так называемые тонкие нити из газа. Они, судя по всему, формируются под действием мощных ударных волн и, подобно торнадо, быстро рассеиваются.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы
В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.
Исследователи попытались выяснить, как можно распознать копию нашей планеты в глубоком космосе. Они «поместили» Землю в далекую звездную систему и обнаружили, что изменения ее яркости по мере вращения вокруг оси и движения по орбите выдавали бы очень важную подробность: этот мир окутан облаками.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как строят А380
Кому откусит голову Дракон?
После кори и свинки меньше инфарктов и инсультов — и это повод усилить прививки
Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии