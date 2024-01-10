Палеонтологи расследовали гибель гигантопитеков

Авторы нового исследования рассказали, почему самые крупные из приматов оказались плохо приспособлены к переменам, в отличие от их ближайших родственников.

Самый крупный из когда-либо существовавших приматов — Gigantopithecus blacki. По современным представлениям, он вырастал до трех метров (отдельные ученые полагают, что и до четырех), а весил 200-300 (по другим оценкам — 300-550) килограммов. Впервые об огромной обезьяне стало известно менее 100 лет назад, когда немецкий палеонтолог купил в Гонконге странные зубы, которые продавец называл драконьими.

Довольно быстро выяснилось, что это зубы примата, но очень крупного. С тех пор палеонтологи нашли еще около двух тысяч зубов гигантопитеков, а также четыре фрагмента их нижних челюстей. Датировка этих окаменелостей показала, что распространение Gigantopithecus blacki началось примерно два миллиона лет назад.

От гигантопитеков остались лишь примерно две тысячи зубов и четыре фрагмента нижних челюстей. Поэтому мы точно не знаем, как выглядели самые крупные приматы / © Garcia/Joannes-Boyau (Southern Cross University)

А вот когда эти приматы вымерли, было не вполне ясно. Представители разных палеонтологических школ давали довольно размытые временные границы — примерно 100-350 тысяч лет назад. И абсолютно непонятно, почему это вымирание произошло.

Авторы работы, опубликованной в журнале Nature, считают, что им удалось разобраться не только в причинах гибели гигантских приматов, но и установить точные временные рамки вымирания.

Ученые провели датирование различных слоев, относящихся к примерному периоду существования Gigantopithecus blacki, в 22 пещерах на юге Китая. В 11 из них в разное время обнаружили окаменелости гигантопитеков, а еще в 11 — нет.

Исследователи использовали шесть разных методов и в результате получили 157 оценок возраста ископаемых остатков, в периоде 2,3 миллиона — 49 тысяч лет назад. Из этих слоев извлекли пыльцу, чтобы определить, какая растительность преобладала в то или иное время.

В этих карстовых горах на юге Китая находятся две пещеры, в которых некогда обитали гигантские обезьяны / © Yingqi Zhang (IVPP- CAS)

Кроме того, ученые провели изотопный анализ зубов Gigantopithecus blacki и зубов китайских орангутанов (Pongo weidenreichi). Последние были, по всей видимости, ближайшими родственниками гигантопитеков. Эти приматы жили в Южном Китае в среднем и верхнем плейстоцене, вымерли приблизительно 57-66 тысяч лет назад и были примерно на 20 процентов крупнее современных нам орангутанов.

Анализ пыльцы показал, что 2,3 миллиона лет назад юг современного Китая покрывали густые леса с плотным покровом. К этим условиям были хорошо приспособлены и гигантопитеки, и их более мелкие родственники. Предполагается, что оба вида обитали в этих закрытых лесных массивах с ограниченной сезонной изменчивостью рациона и постоянным наличием воды.

Пещера Чжан Ван, в которой обитали гигантопитеки, находится на высоте 150 метров над дном долины / © Kira Westaway (Macquarie University)

Примерно 600-700 тысяч лет назад окружающая среда в той местности стала более изменчивой из-за увеличения частоты смены сезонов. Это, в свою очередь, привело к изменению структуры лесных сообществ. Авторы работы проследили, как эти изменения влияли на рацион орангутанов и гигантопитеков.

Первые адаптировали свои размеры, поведение и предпочтения в среде обитания к этим изменениям. В отличие от них, Gigantopithecus blacki оказался настоящим консерватором. Когда количество доступной привычной пищи уменьшилось, эти приматы просто стали меньше есть. Когда сократилась доступность воды, они стали меньше пить (о том и другом ученые узнали из изотопных изменений останков).

До какого-то времени такие продовольственные кризисы не были частыми и особо продолжительными. Но примерно 295 тысяч лет назад ландшафт Южного Китая серьезно изменился. Там стали преобладать открытые леса. Изотопный анализ зубов гигантопитеков показал, что их рацион стал менее разнообразным и с меньшим регулярным потреблением воды.

Такая ситуация, по мнению ученых, приводила к хроническому стрессу, препятствовавшему размножению. Это контрастирует с Pongo weidenreichi, который продемонстрировал лучшую адаптацию своих диетических предпочтений к изменяющимся условиям за тот же период. Находки ископаемых остатков подтверждают эти гипотезы, показывая снижение количества и географического распространения окаменелостей гигантопитеков по сравнению с китайскими орангутанами.

Авторы работы считают, что гигантопитеки окончательно вымерли примерно 215 тысяч лет назад. По их мнению, в произошедшем самые крупные из приматов могли винить только себя, ведь именно они не смогли или не захотели приспосабливаться к изменениям окружающей действительности.

© Kira Westaway MQ

Но мы напомним, что не позднее 780 тысяч лет назад на территории современного Китая появился древний представитель нашего рода — Homo erectus. Эректусы делали каменные орудия и вполне могли с их помощью справиться в крупным приматом. Кроме того, эректусов, как и гигантопитеков, всегда интересовали пещеры. Поэтому достоверно сказать, кто истребил Gigantopithecus blacki — изменения климата или человек, — нельзя. Дополнительную пищу для размышлений дает судьба китайских орангутанов: несмотря на их способность к адаптации, они тоже не дожили до наших дней.

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