Астрономы впервые увидели выживание двойной системы после взрыва сверхновой

В момент взрыва сверхновой ее излучение растет до ста миллионов раз от нормального, что часто разрушает систему, в которой она находилась, и может отправить планеты и звезды-компаньоны в скоростной полет по галактике. Однако иногда случается и обратное: тела-компаньоны каким-то образом сохраняются в системе даже после сверхмощного взрыва. В новой работе исследователи впервые зафиксировали такой случай.

В галактике NGC 157, в 75 миллионах световых годах от нас, есть остатки сверхновой SN 2022jli — одна из сверхновых типа Iс. Международная группа астрономов проанализировала колебания в светимости этой сверхновой в снимках телескопов и обнаружила в них признаки наличия у нее крупного тела-компаньона — второй звезды той же системы, причем довольно близкой к остаткам сверхновой. Это первый такой случай в астрономии, работа об открытии вышла в Nature.

Конец жизненного цикла большинства достаточно массивных звезд — вспышка сверхновой. Как правило, она дает не вполне симметричный взрыв, при котором из системы могут вылететь планеты и даже звезды-компаньоны. На месте самой сверхновой при этом образуется черная дыра умеренной массы или, если ядро бывшей звезды после коллапсирования оказалось недостаточно массивным, нейтронная звезда.

Теоретические расчеты уже довольно давно показывали, что возможны и другие сценарии — с «выживанием» планет и светил-компаньонов несмотря на взрыв. Однако прямого подтверждения таких событий найти не удавалось. Даже когда у нейтронной звезды обнаруживали планеты — а именно так были открыты первые известные экзопланеты, — было невозможно утверждать, что они не образовались уже после взрыва, из обломочного диска. Непосредственным доказательством «выживания» могут быть наблюдения лишь в момент сразу после вспышки сверхновой.

Но тут есть нюанс: большинство сверхновых, которые регистрируют земные астрономы, наблюдаются довольно далеко от Земли. Вдобавок, светимость остатков сверхновых быстро убывает. Следовательно, если какой-то объект у сверхновой и остался, то обнаружить его очень сложно: видно на больших расстояниях плохо, да еще и видимость эта быстро ухудшается.

В новой работе астрономы обнаружили для остатков сверхновой SN 2022jli периодические изменения светимости с периодом в 12,4 земных суток. При этом, судя по спектру, к остаткам сверхновой дрейфует водород от соседнего объекта — вероятно, обычной звезды. Одновременно космический телескоп «Ферми» обнаружил в районе вспышке сверхновой источник гамма-излучения, по времени совпадающей с периодом первых сотен суток после вспышки.

Здесь стоит напомнить, что сам по себе компактный объект, остающийся от сверхновой — будь то черная дыра или нейтронная звезда,— гамма-излучения не дает. Однако при некоторых обстоятельствах они могут порождать события, дающие гамма-излучение. По оценке авторов работы, в данном случае излучение вызвано аккреционным диском вокруг остатка сверхновой. Подобный диск образуется, если скорость «высасывания» водорода соседней звезды компактным объектом, оставшимся после взрыва SN 2022jli, высока настолько, что этот водород не успевал сразу упасть на этот объект. Тогда газ образует аккреционный диск, который быстро вращается. В ходе вращения молекулы газа сталкиваются друг с другом и разогреваются, давая рентгеновское излучение.

© Ping Chen et al.

Газ, падающий из аккреционного диска на звезду, может частично выбрасываться ею в сторону (у полюсов) в виде перегретой плазмы. Такие структуры называют джетами. Новая работа предполагает, что именно джеты могут быть частично ответственны за гамма-излучение от этой системы.

Астрономы подчеркивают, что наблюдаемая картина очень редка — иначе бы ее зафиксировали ранее. По всей видимости, звезды-компаньоны редко выживают на настолько небольших дистанциях от взорвавшейся сверхновой. Судя по периоду колебания светимости в 12,4 суток, вторая звезда системы вращается очень близко к компактному остатку взорвавшейся первой.

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