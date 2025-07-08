  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 июля, 11:23
Денис Яковлев
201

Ученые выявили четыре основных пути развития болезни Альцгеймера

Сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) определили основные траектории ухудшения здоровья, которые в итоге постепенно приводят к развитию болезни Альцгеймера. По данным исследования, заболеванию могут предшествовать нарушения здоровья, которые, как считалось ранее, никак не связаны с этим недугом.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# деменция
# слабоумие
Ученые выявили четыре основных пути развития болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера постепенно приводит к тому, что пациенты не могут обходится без посторонней помощи / © G.Garitan, Wikimedia Commons

Болезнь Альцгеймера — наиболее частая причина деменции. Ее распространенность продолжает расти. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году этот недуг диагностирован у 55 миллионов человек. Ожидается, что к 2050-му число таких пациентов возрастет до 152 миллионов.

Многочисленные исследования обычно сосредоточены на выявлении отдельных факторов риска болезни Альцгеймера. Это сердечно-сосудистые заболевания, потеря слуха, депрессия, тревожные расстройства, гипертония, диабет, черепно-мозговые травмы или «плохая» наследственность. Учитывая, что эти факторы могут сочетаться, ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе удалось определить четыре основные траектории ухудшения здоровья, которые постепенно приводят к развитию болезни Альцгеймера и слабоумию.

Исследователи проанализировали записи электронных медицинских карт 25 тысяч пациентов из базы данных Калифорнийского университета, объединяющей информацию из шести американских академических медицинских центров. В результате выделили четыре группы нарушений, со временем ведущих к развитию болезни Альцгеймера.

В первой группе — психические расстройства и прежде всего депрессия, которой предшествовали гипертензия, фибрилляция предсердий, нарушения метаболизма, диабет второго типа или тревожные расстройства. Типичные траектории выглядели так: «нарушение метаболизма — депрессивный эпизод — болезнь Альцгеймера» и «тревожные расстройства — депрессивный эпизод — болезнь Альцгеймера».

Вторая группа — энцефалопатия, сочетающаяся с другими нарушениями работы головного мозга. Она развивалась вслед за гипертензией, заболеваниями мочевыделительной системы и аденомой предстательной железы, при которой ткани простаты разрастаются.

В третьей группе — легкие когнитивные нарушения, которым предшествовали, как правило, так называемые транзиторные ишемические атаки. Это мини-инсульты, обычно длящиеся всего несколько минут и не приводящие к тяжелому ухудшению здоровья. Однако если они повторяются, начинается сосудистая деменция, а затем — болезнь Альцгеймера.

Наконец, в четвертой группе — цереброваскулярные заболевания, то есть различные состояния, при которых поражаются кровеносные сосуды, идущие к головному мозгу и от него. Часто они начинались с болей в спине и заболеваний суставов.

По мнению ученых, распознавание и лечение таких последовательностей могут помочь врачам в ранней диагностике болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале eBioMedicine.

К сожалению, врачи пока не могут полностью избавить пациентов от болезни Альцгеймера. Два разработанных не так давно лекарственных препарата (донанемаб и леканемаб) могут лишь замедлить развитие слабоумия, причем только на ранних стадиях заболевания.

Интересно, что лучевая (радиационная) и химиотерапия, которые применяются после хирургических операций при раке груди, могут существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера. В первом случае ее вероятность падала на 23 процента, во втором — на 17 процентов. К такому выводу пришли ученые из Кореи, которые провели когортное исследование 70,7 тысячи женщин, вылечившихся от рака груди.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Денис Яковлев
30 статей
Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.
Показать больше
Медицина
# болезнь Альцгеймера
# деменция
# слабоумие
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Июл
600
Эволюция звезд и планетных систем
Московский Планетарий
Москва
Лекция
10 Июл
Бесплатно
Несбывшийся Ленинград: от Обводного до Обводного
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
10 Июл
Бесплатно
Северная Корея
Русское географическое общество
Москва
Лекция
10 Июл
Бесплатно
Нейрогаджеты: научный прорыв или высокотехнологичные игрушки?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
10 Июл
Бесплатно
Прогулка по зоопарку «Тэннодзи»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Зачем геологи изучают рельеф
Русское географическое общество
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Чем опасны заносные растения?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Космическая импровизация: как Солнце создает хаос и порядок
Сколтех
Москва
Лекция
12 Июл
1700
Путешествие с кошкой Шредингера по квантовой запутанности: от параллельных вселенных до квантового компьютера
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 июля, 09:23
Полина Меньшова

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.

Психология
# интеллект
# мораль
# нравственность
# показатель IQ
7 июля, 09:27
Полина Меньшова

Одиночество изменило досуг женщин, но не мужчин

Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.

Психология
# досуг
# одинокие люди
# одиночество
# телевизор
7 июля, 12:12
Юлия Тарасова

Ученые узнали, какие студенты более склонны прибегать к помощи ИИ

Новое исследование показало, что учащиеся вузов с более выраженными чертами нарциссизма, макиавеллизма, психопатии, а также материализма могут быть сильнее предрасположены к академическому обману и злоупотреблению нейросетями при выполнении учебных заданий.

Психология
# искусственный интеллект
# личностные качества
# нейросети
# обман
# студенты
# темная триада
# учеба
# черты личности
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
4 июля, 11:27
НовГУ

Не бег, а гантели: назван идеальный вид упражнений для людей с ожирением

Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.

НовГУ
# атлет
# гимнастика
# ожирение
# силовые нагрузки
# упражнения
7 июля, 09:27
Полина Меньшова

Одиночество изменило досуг женщин, но не мужчин

Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.

Психология
# досуг
# одинокие люди
# одиночество
# телевизор
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Компонент каннабиса навредил печени в клинических испытаниях

    8 июля, 11:36

  2. Часы с картой звёздного неба IX века и 3D-планетарием: Hvilina представила коллекцию Universum Cosmographia

    8 июля, 11:31

  3. Ученые выявили четыре основных пути развития болезни Альцгеймера

    8 июля, 11:23

  4. Российские инженеры повысили надежность сигналов Wi-Fi и навигации с помощью нового открытия

    8 июля, 11:16
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня, 12:06

Последние комментарии

Дождиков Антон
1 час назад
Логично предположить, что идеализируемый и воспеваемый в наше время тип "сигма" тоже не является образцом нравственности, добродетели и

Люди с высоким уровнем интеллекта оказались менее нравственными

Кот Котофей
4 часа назад
Иван, вам он тоже известен

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Дмитрий Филимонов
11 часов назад
Китай прижимает серьезно, тут уже не до космоса(

США отключат сразу пять межпланетных аппаратов без причины

Дмитрий Филимонов
11 часов назад
"Атлетическая гимнастика без снарядов" Фохтина - как раз сплит-тренировки 3 раза в неделю по 40 минут. И гантели при этом не нужны вообще)

Не бег, а гантели: назван идеальный вид упражнений для людей с ожирением

Valerij Zviozdkin
11 часов назад
Вариант 1 нейтрино.Вариант два: если все галактики двигаться к сверхскоплению Шепли,то ускорение галактик будет зависеть от массы сверх

Астрофизики предложили искать темную материю с помощью светящихся из-за нее звезд

Иван Колупаев
12 часов назад
Подозреваю кардинальное сокращение продолжительности жизни от ограблений на темных улицах и других неприятностей связанных с недостатком

Яркое ночное освещение повысило риск пяти основных сердечно-сосудистых заболеваний

Mikhail Korsanov
13 часов назад
Roman, я тоже задумался. похоже что это речь о длине кончика.

Китай вывел технологию интерфейса «мозг — компьютер» на стадию клинических испытаний

Татьяна Кальницкая
14 часов назад
Прибегать к помощи или использовать нейросети как технический обход плагиата - разные вещи же. Сейчас была попытка одним заголовком заклеймить

Ученые узнали, какие студенты более склонны прибегать к помощи ИИ

Aлек сей Нии_pet
15 часов назад
Эллиот, беспокоит?;

Инфографика: 40 лучших стран для жизни

Vladimir Vlasov
15 часов назад
"на подъемную силу крыла в совокупности влияет изменение высоты над землей, угла атаки и угла отклонения закрылка». А что, разве это не очевидно?

Подъемную силу крыла экраноплана увеличили на 19%

Питон Удав
15 часов назад
Египет вам в помощь. Роль женщины, наследование и прочее. Не нужно ограничиватьсч одной Европой. В аграрных культурах роль женщины ценилась высоко

Анализ ДНК раскрыл доминирование женщин в древнем городе Чатал-Хююк

Aлек сей Нии_pet
15 часов назад
?? это всё спешка проклятая! иногда делаю ошибки, в которые перечитывая поверить сам не могу; ещё знаки препинания - иногда кажется что "явно лишние"

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Иван Колупаев
16 часов назад
Константин,

Российский «Атом» стал первым электромобилем, побывавшим на Северном полюсе

Aлек сей Нии_pet
16 часов назад
это не его идея; фактически он завуалированно предлагает стартовые возможности всем, у кого такая станция уже есть в высокой степени готовности ;

Маск предложил идею нового применения Starship 

Andrey Kuzmin
16 часов назад
"Вероятно, некоторые из них склонны недооценивать ощущение одиночества из-за социальных ожиданий или справляются с ним с помощью других занятий."

Одиночество изменило досуг женщин, но не мужчин

Константин Зорькин
17 часов назад
А Тесла первый серийный элекромобиль бороздящий и по сию пору просторы Вселенной.

Российский «Атом» стал первым электромобилем, побывавшим на Северном полюсе

Константин Зорькин
17 часов назад
Вот это достижение! Еще в начале семидесятых электромобили бороздили просторы Луны.

Российский «Атом» стал первым электромобилем, побывавшим на Северном полюсе

Kent Mg
17 часов назад
Какой бред.

Инфографика: 40 лучших стран для жизни

Стасюк V
17 часов назад
Качество пилотирования - вторично. Главное, что бы в случае аварии был виновный! ChatGPT же не растреляешь.

Испытания показали, что ChatGPT сможет успешно управлять космическим кораблем

Arkady Kolbenev
18 часов назад
Прогнозирование очень сложная штука. Я так полагаю что успешный расчет касался только их компетенций. Ибо прогноз врача и прогноз финансиста

Умение предсказать будущее связали с уровнем интеллекта

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно