Ученые выявили четыре основных пути развития болезни Альцгеймера

Сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) определили основные траектории ухудшения здоровья, которые в итоге постепенно приводят к развитию болезни Альцгеймера. По данным исследования, заболеванию могут предшествовать нарушения здоровья, которые, как считалось ранее, никак не связаны с этим недугом.

Болезнь Альцгеймера — наиболее частая причина деменции. Ее распространенность продолжает расти. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году этот недуг диагностирован у 55 миллионов человек. Ожидается, что к 2050-му число таких пациентов возрастет до 152 миллионов.

Многочисленные исследования обычно сосредоточены на выявлении отдельных факторов риска болезни Альцгеймера. Это сердечно-сосудистые заболевания, потеря слуха, депрессия, тревожные расстройства, гипертония, диабет, черепно-мозговые травмы или «плохая» наследственность. Учитывая, что эти факторы могут сочетаться, ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе удалось определить четыре основные траектории ухудшения здоровья, которые постепенно приводят к развитию болезни Альцгеймера и слабоумию.

Исследователи проанализировали записи электронных медицинских карт 25 тысяч пациентов из базы данных Калифорнийского университета, объединяющей информацию из шести американских академических медицинских центров. В результате выделили четыре группы нарушений, со временем ведущих к развитию болезни Альцгеймера.

В первой группе — психические расстройства и прежде всего депрессия, которой предшествовали гипертензия, фибрилляция предсердий, нарушения метаболизма, диабет второго типа или тревожные расстройства. Типичные траектории выглядели так: «нарушение метаболизма — депрессивный эпизод — болезнь Альцгеймера» и «тревожные расстройства — депрессивный эпизод — болезнь Альцгеймера».

Вторая группа — энцефалопатия, сочетающаяся с другими нарушениями работы головного мозга. Она развивалась вслед за гипертензией, заболеваниями мочевыделительной системы и аденомой предстательной железы, при которой ткани простаты разрастаются.

В третьей группе — легкие когнитивные нарушения, которым предшествовали, как правило, так называемые транзиторные ишемические атаки. Это мини-инсульты, обычно длящиеся всего несколько минут и не приводящие к тяжелому ухудшению здоровья. Однако если они повторяются, начинается сосудистая деменция, а затем — болезнь Альцгеймера.

Наконец, в четвертой группе — цереброваскулярные заболевания, то есть различные состояния, при которых поражаются кровеносные сосуды, идущие к головному мозгу и от него. Часто они начинались с болей в спине и заболеваний суставов.

По мнению ученых, распознавание и лечение таких последовательностей могут помочь врачам в ранней диагностике болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале eBioMedicine.

К сожалению, врачи пока не могут полностью избавить пациентов от болезни Альцгеймера. Два разработанных не так давно лекарственных препарата (донанемаб и леканемаб) могут лишь замедлить развитие слабоумия, причем только на ранних стадиях заболевания.

Интересно, что лучевая (радиационная) и химиотерапия, которые применяются после хирургических операций при раке груди, могут существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера. В первом случае ее вероятность падала на 23 процента, во втором — на 17 процентов. К такому выводу пришли ученые из Кореи, которые провели когортное исследование 70,7 тысячи женщин, вылечившихся от рака груди.

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Денис Яковлев 30 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.