Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показывают, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ — а виноват в этом один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не ведет, поэтому у нас ситуация неизвестна. Однако в нашей стране загрязнителей, способных привести к сходным проблемам, тоже немало, так что, скорее всего, это и российская проблема тоже. И это не первый случай, когда технический прогресс массово — и неприятно — повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science пробует разобраться в деталях.

Дефицит бунтарства, расточительности и IQ

Bloomberg в феврале 2022 года опубликовал небезынтересную статью Эллисон Шрагер (Allison Schrager) из Манхэттенского института. В статье она излагает свое видение проблем так называемых «зумеров» — людей, родившихся после 1997 года, наиболее молодое из поколений, влияющих на современность. Рассматривая ситуацию как сотрудник вуза, она констатирует, что зумеры недостаточно… бунтари. Они мало пьют, редко занимаются сексом (и реже прежних поколений смотрят порно), до совершеннолетия куда реже своих предшественников гуляют без родителей, реже получают водительские права.

Шрагер на этом не останавливается, но мы добавим: а еще их физическая сила ниже, чем у предшествующих поколений. Что вообще-то довольно странно, потому что ходить в спортзалы, кататься на велосипеде и заниматься любительским бегом для них типичнее, чем для их предшественников. Та же картина наблюдается и с IQ: там, где этот показатель сравнивают у разных поколений, он снижается, как раз с девяностых годов. Возможно, это явление куда шире, но мы о нем просто мало знаем: подобные исследования в России и многих других странах мира просто никто не ведет.

Иван Горовиц (Evan Horowitz) из исследовательской организации формулирует ситуацию довольно жестко: «Люди становятся глупее. Это не суждение. Это глобальный факт».

Причем все эти черты остаются с ними и после совершеннолетия: они могут звонить своим родителям по нескольку раз в день даже после 20 лет, и общаться с ними больше, чем со сверстниками, включая даже (!) противоположный пол.

Шрагер отмечает, что недостаток бунтарского духа — это плохо для экономики, и, конечно, технологического развития. Примерно со времен неолита все сколько-нибудь важные идеи при появлении вызывали отторжение большинства населения. Только тот, кто способен бросить вызов мнению окружающих, действительно добьется чего-то прорывного. Она идет дальше и говорит: «Чтобы стать великим новатором или предпринимателем, нужно быть бунтарем. Вы должны быть из тех, кто считает существующие решения плохими или неадекватными. Люди будут говорить, что вы ошибаетесь и сошли с ума, и будут злиться на вас. Но в целом бунтарство необходимо динамичному обществу, чтобы развиваться».

Вся биография Эйнштейна а отмечена непрерывной серией конфликтов. Из-за независимого (мягко говоря) характера и сжууждений его не взяли в аспирантуру, в итоге он буквально голодал. Конфликты с редакторами рецензируемых научных журналов, женами, любовницами и много кем еще… Впрочем, а сколько мы вообще знаем бесконфликтных гениев, да и просто талантливых людей? / ©Wikimedia Commons



При всей банальности этих утверждений они верны. Эйнштейн ли вы, или Илон Маск — начальство, коллеги-конкуренты и многие, многие другие на вас стабильно жалуются, и чем больше вы можете, тем громче эти жалобы. А вот гениев, на которых бы не жаловались, припомнить очень трудно (если вообще возможно).

К этому можно добавить вот еще что: зумеры не только меньше бунтари, но и намного осторожнее в своем повседневном поведении. У них имеются довольно значительные суммы денег — они склонны откладывать, и в тех же Штатах у них «в заначке» 0,36 триллиона долларов — но они совершенно не хотят их тратить. В США они склонны одеваться в секонд-хендах, не желают покупать автомобили, а если и делают это, то выбирают что-то поменьше, а не те здоровенные кроссоверы и пикапы, что так любят их родители.

От всего этого современная экономика очень плохо себя чувствует. Снижение потребления в ней означает либо рост безработицы, либо стагфляцию, а то и рецессию. Ведь глядя на замедление экономического роста, нормальные (то есть не российские) центробанки обычно смягчют денежную политику. Но роста это вызвать не может: если люди не хотят покупать, рост денежной массы не приведет к увеличению спроса. Зато это может перегревать денежные механизмы экономики, приводя к инфляции.

В наше время поведение выдающих личностей слабо изменилось: они по-прежнему конфликтные бунтари. Возьмем Илона Маск: систематическая травля в школе, крайне жесткое поведение в бизнесе, постоянные суды против правительственных органов,, вызывающее поведение на публике, и периодические утечки историй из личной жизни, вызывающие желание побыстрее закрыть страницу, на которой о них читаешь / ©Wikimedia Commons



Все это вызывает закономерный вопрос: почему так получилось? Можно ли это как-то поправить, если не с зумерами, то хотя бы следующими за ними поколениями? Ведь длительная стагфляция и замедление научно-технического прогресса мало кому понравятся. Важно отметить, что для жителей России все эти вопросы не чисто теоретические.И мы, и весь остальной мир (если не брать в расчет страны типа Конго) уже сидит в той же лодке — и вода в нее поступает ровно через ту же пробоину.

Может, в этом нет ничего особенного?

Если остановить человека на улице и спросить его, почему зумеры реже занимаются сексом, физически слабее и имеют более низкий IQ, то ответы часто будут такими: «А зачем он нужен, этот ваш секс, от отношений одни только неприятности. Да и потом, они же порно смотрят? И вообще, IQ не отражает реальный уровень интеллекта. Мышцы, а что мышцы? Для чего они нужны в наше время, когда физического труда все меньше? Вот и силы у людей меньше: они просто адаптируются к новым условиям»

Результаты опроса австралийцев 18-24 лет приводят в изумление людей более старших поколений: подавляющее большинство людей в самом склонном к сексу возрасте видят его чрезвычайно редко / ©Wikimedia Commons



Однако все эти успокаивающие тезисы не имеют ничего общего с действительностью. Научные работы, да и просто демографическая статистика, довольно давно показали, что люди, занимающиеся сексом реже других, меньше живут. К тому же, в случае молодых поколений, они и порно смотрят реже — то есть дело в не в нежелании напрягаться в поисках партнера, но и просто в физиологически более низком либидо. Между тем, либидо ниже возрастной нормы — это явный признак каких-то проблем со здоровьем.

Неверна и идея об «адаптации к низким физнагрузкам». Элиты эллинских обществ вообще не пахали и не ремесленничали — но их физическое развитие было весьма высоким, они проводили массу времени в палестрах, причем на тренировках серьезной интенсивности. И это не было пустой тратой времени: современная наука надежно установила, что мышечная масса выше средней улучшает состояние здоровье и повышает шансы прожить дольше других. Поэтому современный упадок физической силы, считают американские исследователи, приведет к падению качества жизни наших современников.

На первый взгляд кажется, что особенно страдают от асексуализации мужчины: почти 30% американцев до 30 лет утверждают, что за последний года не вступали в половые отношения ни разу. На самом деле, страдают и женщины: им все чаще приходится довольствоваться эпизодическими случайными связями, поскольку постоянных партнеров-мужчин становится все меньше и меньше / ©Wikimedia Commons



И не стоит думать, что это проблема только зумеров. Исследования по России утверждают, что в 1970-2004 годах сила кисти подростков и детей одних и тех же возрастов упала на 27% для юношей и на 33% у девушек.Теперь российские ученые предлагают снизить нормы ГТО от 1972 года, потому что современные подростки в среднем просто слишком слабы, чтобы иметь возможность их выполнить. В США ситуацию начали количественно исследовать только с 1980-х, но и там физическая сила убывает все время наблюдений. Зумеры в этом смысле лишь продолжают более ранние тенденции.

Исследования частоты разных явлений половой жизни начали делать довольно поздно, и исторических данных у нас не так много. Но и там все началось еще до зумеров, и продолжает ухудшаться. За 1999-2004 годы средняя частота половых актов в США упала примерно на одну седьмую. 28% процентов мужчин 18-30 лет в 2018 году не имели секса год и более — исторический антирекорд. А ведь всего за десять лет до того таких было менее 13%, то есть в два с лишним раза меньше.

Дело-то серьезное. Может быть, кто-то испортил воздух?

Всемирная организация здравоохранения в 2017 году предположила, что все дело в загрязнении воздуха — причем считает, что этот фактор определяет и репродуктивную систему человека, и снижение его интеллекта.

Увы, это выглядит сомнительно. Нет, действительно, некоторые виды загрязнения воздуха, например, тетраэтилсвинцом, действительно показали возможность снизить интеллект. Правда, куда сложнее объяснить, как такое загрязнение может снизить половую активность. Но оставим ее в стороне: объяснение сомнительно и в смысле интеллекта.

©Wikimedia Commons



Дело в том, что падение IQ пока наблюдается в развитых странах. А наиболее полные работы есть по Скандинавии и Великобритании. Будем честными: воздух в этих странах — среди самых чистых на планете. Норвегия почти не имеет ТЭС, Швеция (ГЭС и АЭС) и Дания (ВЭС) недалеко от них ушли. Британия после приватизации Тэтчер испытала серьезную деиндустриализацию, и уже давно не является крупной величиной ни в судостроении, ни в металлургии, ни в других отраслях, где некогда имела большой вес. Что здесь может насытить воздух опасными для здоровья выбросами?

Между тем, те же скандинавские страны — в эпицентре падения числа сперматозоидов в сперме, характернейшего признака проблем половой системы. В Дании из-за этого 20% мужчин просто уже не могут размножаться без медицинской помощи: их сперма технически не способна оплодотворить женщину.

Не похоже, что загрязнение воздуха объясняет ситуацию и в США, другом крупном центре «затухания секса» и падения физической силы молодых людей. Взглянем на цифры ниже: все основные виды загрязнения воздуха в последние 40 лет там капитально снизились. Воздух не просто стал чище: он стал кратно чище.

В 1970 году в США ввели закон о чистом воздухе. В таблице выше приведено снижение числа смертей (верхние три строки), которого удалось добиться благодаря этому закону. В. тех строках что ниже, показано уменьшение частоты острых проблем для здоровья. PM означает микрочастицы / ©Wikimedia Commons



Все это делает предположение ВОЗ крайне сомнительным. Если бы угнетение интеллекта, силы и половой жизни действительно зависело от загрязнения воздуха, в США (и не только там) сейчас был бы, наоборот, ренессанс — а не продолжающееся падение. Возьмем ту же Россию: тяжелая промышленность у нас объективно слабее, чем была в 1990 году. Ни стали, ни тракторов в тех объемах мы уже не выпускаем, угля сжигаем много меньше, свинец из воздуха вообще исчез, поскольку исчез тетраэтилсвинец из бензина. Но физическая сила падает — и если бы у нас были соответствующие исследования, скорее всего мы видели бы и снижение интеллекта, и частоты половых актов.

Последнее утверждение может вызвать вопрос. Почему мы считаем, что все эти изменения в организмах людей идут «пакетом»? Почему не предположить, что они вызываются разными факторами?

Одна причина, или целый букет?

В человеческом организме есть такое интересное соединение — тестостерон. Уже довольно давно установлено, что люди, у которых его больше, чем у других, обладают большей силой и выносливостью. И да, у них выше уровень IQ, и несколько лучше (хотя и не радикально) дела с качеством сперматозоидов. Причем тестостерон влияет не только на мужчин. Еще в 1970-х выяснилось, что удовлетворенность женщины своей половой жизни прямо коррелирует с пиковым уровнем тестостерона в дни ее овуляции (они же, в случае дам, имеющих партнеров — дни пиковой склонности к половой жизни).

На самом деле, низкий уровень тестостерона может косвенно создавать целый ряд других проблем. Например, инъекции препаратов тестостерона снижают риск диабета второго типа у мужчин, имеющих тестостероновую недостаточность. Но синтетические препараты тестостерона — все равно плохой выход из ситуации, потому что у них масса тяжелых побочных эффектов, отсутствующих у «естественного» тестостерона.

В СМИ проблему асексуализации часто пытаются объяснить смартфонами и порнографией. Однако научные исследования показывают, что частота просмотра порно у молодого поколения тоже ниже, чем у более старших в период их молодости. Причина та же, что и у снижения частоты половых актов: снизилась мотивация к сексу, причем, похоже, снизилась по физиологическим, а не культурным причинам / ©Wikimedia Commons



Между тем, в тех странах, где есть возможность сравнить уровень тестостерона у мужчин в одном и том же возрасте, но в разные исторические периоды, налицо четкая тенденция на падение уровня тестостерона примерно на 1% в год. И это, конечно, не только про США; в других странах, где ученые дают себе труд изучить этот вопрос, картина сходная.

В России такого рода исследований практически нет. Но не видно причин, по которым в развитом мире падение физической силы совпадает со снижением тестостерона, а в нашей стране физическая сила упала бы по какой-то другой причине. Из этого косвенным образом вытекает, что уровень сперматозоидов и IQ в нашей стране тоже должен постепенно снижаться.

Подчеркнем: это именно средние показатели. Понятно, что среди представителей нашего вида высокая изменчивость, и кто-то будет иметь высокий тестостерон там, где другие будут иметь низкий. Понятно и то, что снижение IQ на 2-7 пунктов в среднем у молодого поколения, фиксируемое рядом работ — далеко не приговор. И всё же проблема очевидна, и осталось выяснить ее причину.

Загрязнение — но не воздуха

Воздух в наши дни действительно становится все чище и чище — потому что люди осознали, что его загрязнение микрочастицами, свинцом и много чем еще опасно. Однако есть такие соединения, опасность которых общественным мнением практически не осознается. Поэтому и эффективного общественного контроля за ними не существует.

О части таких загрязнителей мы уже писали — это фталаты и бисфенолы. Это пластификаторы, соединения, которые добавляют в полимеры, чтобы те были более пластичными, не такими жесткими и хрупкими. Ни те, ни другие не яды в прямом смысле этого слова, но у них есть неприятная особенность: по строению они похожи на гормоны эстрогены, отчего их в научной литературе часто называют «ксеноэстрогенами». Эстрогены — это женские гормоны, и при попадании в организм они оказывают на него соответствующее действие.

Один из типичных путей попадания фталатов в организм — через пластики, где их применяют в качестве пластифкаторов (впрочем, добавляют их и в косметику). Конечно, масса пластификаторам в полимерных изделиях невелика, но если контакт с ними продолжается довольно долго и достигает высокой интенсивности (например, в секс-игрушках), то суммарная доза фталатов может достигнуть серьезных значений / ©Wikimedia Commons



Например, нНаличие в организме беременной заметного уровня фталатов ведет к сокращению аногенитальной дистанции у младенцев. Звучит невинно, но по сути довольно неприятно. И не потому, что размеры мужских половых органов, например,положительно коррелируют с аногенитальной дистанцией при рождении. А потому, что аногенитальная дистанция, как было установлено еще в опытах на грызунах — признак вирилизации, то есть получения организмом мужских черт. Попросту говоря, фталаты в организме беременной ведут к тому, что рождающийся у нее мальчик рискует иметь сниженные мужские черты на протяжении всей своей жизни.

Именно это может объяснять сниженную частоту половой жизни в последние десятки лет. Чтобы быть в этом уверенным, нужны эксперименты: появления потомства от одной и той же пары, но в одном случае на протяжении беременности в организме женщины должны быть фталаты, а в другом – нет. Такие эксперименты практически невозможно выполнить на людях, потому что в современном обществе фталаты с бисфенолами есть практически везде (потому что везде есть пластики).

На грызунах, к сожалению, подобные эксперименты все еще не проведены, и даже не вполне ясно, имеют ли они на них смысл. Дело в том, что в отличие от людей или бонобо у самок типичных лабораторных животных не может быть постоянной половой жизни (они спариваются только при течке), отчего измерить ее частоту в их случае нереально.

Поколение зумеров активно протестует против загрязнения окружающей среды (достаточно вспомнить хотя бы образцовую зумершу Грету Тунберг). К сожалению, они ничего не знают о том виде загрязнений, который уже изменил их тело, и, в меньшей степени, мозг. Поэтому не могут и протестовать против по-настоящему важных экологических проблем / ©Wikimedia Commons



Ученые из Европы и США, установившие связь между фталатами и короткой аногенитальной дистанцией, сравнили уровни фталатов, дающих такие последствия, с теми, которые обнаруживают у женщин в Штатах. Оказалось, что четверть всех американок показывают именно такой уровень «офталачивания» — то есть у всех них дети рискуют недополучить вот этих самых «мужских черт». Сходная картина с бисфенолами.

Ну и, конечно, же, повышенный тестостерон — одна из тех самых «мужских черт». Этот гормон у женщин вырабатывает только кора надпочечников, а у мужчин — еще и яички (причем в куда больших количествах). И да, слишком низкие уровни тестостерона показывают уверенную корреляцию со сниженным IQ и так называемым «текучим» интеллектом.

Почему с этим не борются?

Научных исследований, показывающих связь между фталатами и бисфенолами и гормональными проблемами (которые связаны, как уже говорилось выше, и с интеллектом, и с физической силой, и со многим другим) — немало. И выходить они начали даже не десять лет назад. Сам собой возникает вопрос: где борьба с этими соединениями-пластификаторами? Почему госорганы по всему миру не исключают их из оборота?

Понять это легко на историческом примере. Тетраэтилсвинец в бензин придумали добавлять в 1921 году. Уже к 1924 году пять рабочих, которые его делали, погибли от отравления им, что вызвало большие публичные дебаты — надо ли такое разрешать?

Томас Миджли на фоне форму популяризированных им в промышленных масштабах опасных соединений / ©Wikimedia Commons



Его изобретатель Томас Миджли был в курсе токсичности своего детища, ибо сам от него серьезно пострадал. Но он был фанатом своего дела, и все эти мелочи не помешали ему публично заявлять, что тетраэтилсвинец безопасен, и даже публично употреблять его вовнутрь. После этого он, конечно, опять сильно заболел, но широкая публика была не в курсе. Неизвестно, что еще открыл бы этот замечательный человек, но потом он заболел полиомиелитом, изобрел для себя систему веревок и блоков, чтобы вставать с кровати, запутался в ней, отчего и умер.

Но если Миджли и умер, то дело его, напротив, расцвело. «Большая тройка» американских автопроизводителей быстро растиражировала экономически выгодный тетраэтилсвинец, благо он резко поднимал характеристики двигателей, а все его заменители были заметно дороже.

Работавшие: в General Motors и прочих Ford профессиональные химики, разумеется, знали, что тетраэтилсвинец — это яд. Причем яд, легко преодолевающий гематоэнцефалический барьер между кровотоком и мозгом. В результате свинец в заметных количествах попадал в кору головного мозга. Само собой, он приводил в когнитивным нарушением. То есть, называя вещи своими именами, снижению интеллектуальных возможностей.

Но всем было наплевать: исследователи, нанятые General Motors (лидером среди них был Роберт Кехо), успешно убеждали публику и госорганы, что все это совсем безопасно и ни на что не влияет. Коррупционно-научная идиллия продолжалась сорок лет, до 1964 года.

Влияние тетраэтилсвинца было не менее эпохальным, чем у фталатов сегодня. Черным показан уровень свинца в крови американских дошкольников (тетраэтилсвинец, который они вдыхали с воздухом. был его основным источником). Красным показан уровень насильственных преступлений до 1998 года. Хотя вытеснение тетраэтилсвинца началось в 1960-х, закончилось оно только к концу 1980-х. Тетраэтилсвинец оказывал влияние на формирование личности дошкольников еще в детском возрасте, и понятно, что между остановкой его использования и некоторым снижением насильственных преступлений неизбежно возникал лаг / ©Wikimedia Commons



И длилась бы и дольше, если бы не один ученый. Геохимик Клэр Паттерсон — настоящий герой XX века, хотя и относительно безвестный — пытался определить возраст Земли с помощью сравнения соотношения изотопов урана и свинца (уран со временем превращается в свинец) в различных минералах. В ходе работы он обнаружил огромный внос свинца из современного воздуха, из-за которого датировать планету оказалось очень сложно (в итоге он создал герметичную лабораторию). Закончив с Землей (именно он датировал ее 4,55 миллиардов лет), ученый задумался: если такого свинца так много, то не может ли он негативно влиять и на здоровье людей?

Исследования Паттерсона с 1965 года привели его к написанию серии статей, где он показывал проблему беспощадно честно и приходил к выводу о необходимости полного запрета тетраэтилсвинца. В результате ему отказали в контракте научно-исследовательские организации, включая государственные, в публичном пространстве его пытались травить. И всё же к 1976 году его позиция стала достаточно популярной в обществе, чтобы американское государство наконец было вынуждено заявить о выводе тетраэтилсвинца из обращения. Процесс занял десятки лет, и в России, например, закончился уже в нынешнем веке. Но в итоге содержание свинца в нашей крови упало на 80% — и в итоге наши мозги стали работать лучше.

Клэр Паттерсон осознал масштаб проблемы тетраэтилсвинца тогда, когда понял, что его кругом так много, что это мешает установить возраст Земли по изотопному датированию. Никакие попытки создать действительно чистую от антропогенного свинца лабораторию не удавалось довести до конца многие годы подряд / ©Wikimedia Commons



И все же даже сейчас общество капитально недоинформировано о вреде фталатов и бисфенолов. Как и в истории с тетраэтилсвинцом, находятся и химики, пытающиеся заявить о том, что все эти соединения безопасны, а иные доходят и до того, что фталаты из, например, пластиковых бутылок якобы не могут покинуть их стенок из-за «сильных химических связей», которые удерживают их в полиэтилентерфталатовых стенках.

Эмпирические данные из научных работ показывают, что в закрытой пластиковой бутылке фталатов со временем становится больше? Ну, кому какая разница: значит, те, кто делал эти работы, в чем-то ошибся. Не может же быть так, чтобы практика была важнее теории, верно?

Пока мы видим такую картину, многие дети будут рождаться с физическими отклонениями от нормы еще очень много лет. И это плохо: ведь упомянутая выше Эллисон Шрагер совершенно права в том смысле, что динамичному обществу для развития нужны «бунтари».

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