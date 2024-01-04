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48 минут назад
МГПУ
24

В МГПУ узнали, чего боится горожанин в XXI веке

4.5

Современный мегаполис с его небоскребами, огромными торговыми центрами, многолюдными площадями и узкими переулками может вызывать у горожанина целую гамму страхов, тревог и даже фобий. Но как отличить обычный страх от фобии и можно ли научиться жить с ними? Об этом рассказала заведующая лабораторией городского благополучия и здоровья НИИ урбанистики и глобального здоровья МГПУ Елена Нехорошева.

МГПУ
# агорафобия
# город
# горожане
# клаустрофобия
# Страх
# фобия
Двор-колодец
Двор-колодец в Санкт-Петербурге / © Getty images

Не существует точной цифры, указывающей на общее количество фобий, поскольку люди могут испытывать страх по отношению практически к любому объекту или ситуации. Поэтому точное количество фобий постоянно меняется и зависит от индивидуальных особенностей человека и культурных факторов. Например, в Википедии перечислены 173 фобии, начиная от ахлуофобии (боязни темноты) до зоофобии (боязни животных), и список этот нельзя назвать исчерпывающим​​. По некоторым источникам число фобий может превышать 500.

Некоторые фобии более распространены, чем другие. Например, исследование, проведенное Гарвардским университетом, показало, что в любом мегаполисе примерно от 7,7 процентов до 12,5 процентов населения могут испытывать специфические фобии в течение жизни​.

Одна из распространенных городских фобий — боязнь замкнутых и тесных пространств, вроде переполненного метро в час пик или узкой темной подворотни. Это проявление клаустрофобии, которая в мегаполисах приобретает особо острые формы. Человек чувствует, что его зажимают со всех сторон, начинает задыхаться, сердце бешено колотится.

Другой распространенный страх большого города — агорафобия, когда открытые и слишком обширные городские пространства вызывают ощущение беспомощности и тревоги. Частным ее случаем является акрофобия — боязнь высоты. Взгляд с верхних этажей небоскреба может вызвать настоящую панику.

Нередка в мегаполисах и социофобия — боязнь оказаться в центре внимания среди толпы людей, страх публичных выступлений. Урбанистическая среда как раз изобилует ситуациями, когда приходится проявлять себя на людях.

Отдельно стоит упомянуть криминальные страхи, связанные с возможными нападениями, ограблениями, терактами. Они тоже присущи менталитету городского жителя, вынужденного постоянно быть настороже.

Эти выводы подтверждают научные исследования. Например, специалисты Колумбийского университета в ходе крупномасштабного исследования выявили прямую связь между загрязнением городского воздуха, социальным неблагополучием и ростом тревожных расстройств среди городского населения (данные опубликованы в журнале Nature Medicine).

Ученые Оксфордского университета в своем исследовании для Британского экологического общества констатируют рост в городской среде так называемых «биофобий» – страхов перед объектами дикой природы (пауков, змей). Исследователи Центрального института психического здоровья (Мангейм, Германия) совместно с Макгиллским университетом (Монреаль, Канада) установили, что у горожан тревожные расстройства и депрессии возникают на 20-30 процентов чаще по сравнению с сельскими жителями.

Места страха

В своей книге «Стресс в большом городе» немецкий психиатр Мазда Адли упоминает такие типичные места страхов, как пригородные станции, метро, подземные гаражи, парковки, неосвещенные тропинки. В подобных местах и в самом деле высок риск подвергнуться нападению. Однако стоит посмотреть на проблему шире.

Современный мегаполис открывает перед человеком массу возможностей. Однако в тени небоскребов, среди лабиринтов улиц таится и темная сторона большого города — его способность порождать в душе страхи. Есть в пространстве мегаполиса места, к которым подсознательно возникает особая настороженность и даже опасение.

В числе таких зон повышенного беспокойства чаще всего называют вокзалы, особенно пригородные, подземные переходы и станции метрополитена, гаражи и паркинги, заброшенные здания, некоторые парки и скверы. Почему именно они вызывают у горожан наибольшую тревогу?

Во-первых, в таких местах объективно повышен риск столкнуться с преступниками. Уровень криминогенной опасности там выше. Во-вторых, архитектурное устройство этих пространств действует угнетающее — темнота, теснота, запутанность, закрытость.

Наконец, отчасти наш страх в мегаполисе носит некий архаичный характер. С давних времен человек инстинктивно опасается темных пещер, чащоб, подземелий — как потенциального пристанища хищников и врагов. Этот архаичный страх перед «местом зла» отчасти переносится на современные городские локации.

Особенно ярко ассоциативный страх проявляется в детском и подростковом возрасте. Как правило, у каждого мегаполиса есть места и целые зоны, которых опасаются юные горожане, стараясь их избегать. Это могут быть заброшенные или полуразрушенные строения, закрытые и мрачные дворы-колодцы, переходы с сомнительной репутацией.

Подобные локации обрастают слухами и городскими легендами, порой довольно жуткими. Репутация пугающего места закрепляется в сознании не только подростков, но и взрослых горожан. Любопытно, что со временем реальная криминогенная опасность такого места может снизиться, а вот страх перед ним остается.

Пространство большого города содержит целый пласт иррациональных, подсознательных страхов. Их источником могут быть как реальные угрозы, так и возникшие в коллективном бессознательном мифы. Часто эти два фактора тесно переплетены. Городская цивилизация не избавляет человека от архаического страха перед «темными силами», только теперь обитают они не в дремучем лесу, а в укромных закоулках наших мегаполисов.

Как архитектура порождает страхи?

Архитектура выполняет важнейшие психологические функции. Она организует пространство нашей жизни, придает ему определенный масштаб, ритмику, границы открытости или закрытости. А значит, может либо гасить тревогу, либо ее усиливать. К сожалению, в современных городах преобладают архитектурные формы, травмирующие психику.

Что именно в урбанистическом дизайне провоцирует беспокойство и страхи? Это прежде всего несоразмерные человеку пространства — либо чрезмерно большие, либо, напротив, тесные. Также отсутствие или недостаток освещения, закрытость обзора, хаотичность планировки, обилие углов и закоулков, резкие перепады высот. Все это лишает чувства безопасности и контроля.

Отдельно стоит сказать про феномен высотных зданий в современных мегаполисах. Небоскребы нависают над человеком гигантской грозной стеной, заставляя ощутить собственную малость и уязвимость. Масштабный дисбаланс рождает психологический дискомфорт и даже страх — мегалофобию.

Еще один важный момент — хаотичность и непредсказуемость архитектурных форм. Когда здания, мосты, эстакады переплетены в чудовищный клубок, человек теряет ощущение целостности и гармонии пространства. А значит утрачивает внутреннюю опору и обретает рассеянность, дезориентацию, беспокойство.

Площадь перед зданием МГУ отличается своей масштабностью / © Getty images

Таким образом, пренебрегая психологическими функциями архитектуры, люди сами плодят собственные фобии и неврозы. Порожденные хаотичной, агрессивной городской средой, эти страхи заселяют наше бессознательное. Борьба с ними — важнейшая задача по гармонизации внешнего и внутреннего мира современного человека.

Чтобы исправить ситуацию, в последние годы разработан целый ряд специальных стандартов для архитекторов и проектировщиков городской среды. Они учитывают не только экологичность и безопасность, но и влияние зданий на психическое здоровье людей.

Одним из наиболее интересных является концепция Healthy Streets («Здоровые улицы»). Ее автор, генеральный директор и соучредитель Национального центра женщин и информационных технологий Люси Саундерс, выделила целый ряд качеств городского ландшафта, критически важных для психологического комфорта: ощущение защищенности, доброжелательная атмосфера, наличие зелени и мест для отдыха, чистый воздух, комфортный микроклимат, достаточное освещение, гармоничный дизайн, разнообразие визуальных форм и так далее.

Работая над проектами с учетом этих критериев, архитектор может создавать не просто функционально эффективную, но и психологически комфортную среду для горожан. А главное — формировать так называемую средовую идентичность — чувство сопричастности жителей своему городу, которое побуждает человека считать тот или иной город своим и любить его.

Как справиться со страхами?

Прежде всего, не стоит избегать и игнорировать свою тревогу. Необходимо честно признать для себя ее наличие и понять, что это нормально — испытывать страх в городских пространствах, вызывающих дискомфорт. Когда мы принимаем свой страх, мы можем обрести над ним контроль.

Попытки убежать от своих страхов контрпродуктивны, поскольку это лишь усиливает дистанцию между нами и нашими переживаниями. Они никуда не исчезают, а лишь отбрасываются в бессознательное, продолжая оказывать влияние изнутри.

Важно понять, что существуют определенные внешние факторы городской среды, которые могут провоцировать наши страхи. Это слишком большие или слишком тесные пространства, темнота, изолированность, закрытость, высота. Осознание объективных триггеров помогает отделить себя от своих страхов и не воспринимать их как часть личности.

Как только мы признаем наличие тревоги, мы можем искать наиболее эффективные способы совладать с ней. Нам нужно научиться сострадательно относиться к себе и проявлять «тактичность» в сложные моменты. Можно попробовать успокаивающие техники дыхания, релаксации, визуализации. Находить возможности время от времени бывать в местах, где ощущается безопасность и комфорт — дома, в любимых парках или кафе. Если страх мешает жить, стоит обратиться за помощью к психотерапевтам, занимающимся работой с фобиями.

А еще — стремиться менять среду под себя, проявляя разумную активность. Благоустраивать пространство своей квартиры, участвовать в жизни дома и двора. Постепенно такие действия позволят нам чувствовать себя сильнее и увереннее в городской среде.

Но самый эффективный способ совладать со страхом — найти в себе мужество и пойти навстречу своей тревоги, преодолеть ее путем непосредственного столкновения с ней. Это позволяет «встать напротив» страха, увидеть его, пережить и понять, что он не имеет над нами власти. Так, шаг за шагом мы накопим опыт безопасного существования в городе, и он станет для нас менее враждебным, а страх потеряет над нами контроль.

Главное в преодолении страхов — найти в себе силы их принять и не отождествлять их со своей личностью. Страх — временное состояние. За его пределами нас ожидает свобода, вера в себя и открытость миру. И это то состояние, к которому мы можем привести себя сами, проявив мужество, терпение и доброту к самим себе.

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Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.
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# агорафобия
# город
# горожане
# клаустрофобия
# Страх
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