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В ТюмГУ проанализировали экономические исследования о пандемии
Экономист ТюмГУ изучил отражение процесса общественного осмысления обстоятельств пандемии и ее влияния на мировую экономику.
В новейшей истории найдется не много случаев, когда в реальном времени происходит событие, настолько масштабное из-за своих негативных последствий, что оказывается не только в центре внимания политиков и СМИ, но и привлекает интерес значительного количества ученых из самых различных областей знаний.
Такое событие случилось в начале 2020 года. Речь — о пандемии, которую 11 марта 2020 года объявила Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Практически сразу мировое научное сообщество отреагировало на это событие и начало активно генерировать исследования в самых различных сферах, результаты которых закономерно отразились в публикациях.
Естественно предположить, что заболевание должно было вызвать интерес, прежде всего, у специалистов по его лечению, но на этот раз получилось иначе, поскольку наряду с медиками и биологами активность проявили ученые, представляющие значительно более широкий спектр специальностей. Здесь совпали, как минимум, два фактора — глобальный характер ситуации, в которой оказалось население планеты, и глобальное информационное пространство, в котором оно сегодня существует.
Скорость распространения болезни оказалась ниже скорости и доступности информации о ней. Оперативно появились национальные и глобальные счетчики заболевших, выздоровевших, умерших, госпитализированных, привившихся и так далее. Реакция политиков на это событие привела к эффекту расходящихся кругов по воде, и ни один вид человеческой деятельности не смог остаться в стороне.
Сегодня после почти трех лет активной работы исследователей над этой проблемой, уже можно подвести промежуточные итоги с тем, чтобы в будущем можно было их использовать, когда придет время вспоминать историю окончательной победы над болезнью. Статья «Публикационное наследие пандемии: кейс «Экономика» экономиста ФЭИ ТюмГУ Валерия Гамукина вышла в журнале «Философия науки»
Публикация не претендует на освещение всех аспектов глобального исследовательского процесса в мировом масштабе, исследователь ограничился такой предметной областью, как экономика, и только в разрезе журнальных статей на русском языке, включенных в Российский индекс научного цитирования Национальной электронной библиотеки eLIBRARY.ru.
Проведенный анализ позволил ученому сформулировать ряд выводов. Проблематика коронавирусной инфекции получила достаточно широкое освещение в русскоязычных публикациях, соответствующих тематике с кодом государственного рубрикатора научно-технической информации «Экономика». Это позволило получить значительный массив публикаций, включающий 1615 журнальных статей, опубликованных в 2020-2022 годы.
Несмотря на преимущественно национальный характер исследовательского поля, обширный ряд статей отражает интерес к проблеме пандемии в зарубежных странах или ее влияние в мировом масштабе, включая глобальные отраслевые аспекты.
Приоритетность областей исследований выявить не удалось, поскольку авторы статей рассматривали самые различные формы проявления пандемии в экономической жизни общества. Всего в названиях статей выявлено 10042 слова, из которых самостоятельное смысловое значение имеет почти половина, а именно 4968.
Основным рефреном публикаций можно считать оптимизм исследователей, акцентировавших свое внимание на трактовке пандемии, как факторе развития. Неунывающие экономисты во всем готовы видеть источник развития.
Большое количество авторов публикаций сосредоточило свои исследовательские интересы на определении влияния пандемии на отдельные сферы деятельности. Это говорит о преобладании традиционалистского подхода к исследованиям, когда само по себе выявление причин каких-либо обстоятельств уже считается законченной работой.
Рассматривая совокупность названий проанализированных статей в качестве некоего сублимированного текста, отражающего понимание исследователями происходивших в этот период экономических процессов, удалось выявить высокую степень соответствия частот использованных понятий распределению по закону Ципфа. Это можно трактовать, как отражение некоего единства процесса общественного осмысления, как обстоятельств пандемии, так и ее влияния на экономику в различных аспектах.
Дополнительная кластеризация публикаций, отражающих нарратив «влияние на развитие», показала высокую частоту использования слов «условие», «перспектива», «тенденция», что отражает векторный подход авторов, в то время как приоритетность содержательных понятий оказалась не очевидной (кроме слов «туризм», «рынок», «мировой»).
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