В 90% чернил для тату оказались незаявленные опасные вещества

Набивая татуировку, знаете ли вы, что именно вводят вам под кожу? Американские ученые выяснили, что в большинстве случаев перечень ингредиентов чернил для татуажа не совпадает с фактическим составом, а некоторые компоненты могут угрожать здоровью.

Исследование, которое недавно опубликовал журнал Analytical Chemistry, провели специалисты химической лаборатории Бингемтонского университета (штат Нью-Йорк, США) под руководством доцента химии Джона Свирка (John Swierk).

Это уже не первая их работа, посвященная краскам для татуировок. Например, ранее ученые из этой команды обнаружили в чернилах не указанные на этикетках азосодержащие красители. Хотя их считают безопасными, а некоторые виды используют даже в пищевой промышленности, под действием ультрафиолета или бактерий такие пигменты могут распадаться до азотсодержащих соединений, известных как потенциальные канцерогены.

В этот раз химики проанализировали 54 разновидности чернил для татуировок шести цветов и сравнили их заявленный и реальный составы. В исследовании рассматривалась продукция девяти производителей из США, включая крупные международные компании и небольшие бренды.

С помощью методов ядерно-магнитного резонанса, Рамановской спектроскопии, масс-спектрометрии и рентгенофлуоресцентного анализа ученые установили, что у 45 красок из 54, то есть у 90%, состав на этикетке не совпадал с тем, что был на самом деле. Например, в чернилах присутствовали пигменты, отличные от перечисленных в списке компонентов. Также в них встречались неуказанные добавки.

Более половины чернил содержали не заявленный в составе полиэтиленгликоль, который при многократном воздействии способен повреждать внутренние органы. В 15 красках ученые нашли пропиленгликоль, который относят к потенциальным аллергенам. Также среди посторонних веществ оказались антибиотик гексаметилентетрамин, обычно используемый при инфекциях мочевыводящих путей, и консервант 2-феноксиэтанол, опасный для грудных младенцев при попадании в материнское молоко.

Вместе с тем исследователям не удалось определить, добавили ли производители эти ингредиенты намеренно, или же они попали в чернила в результате неверной маркировки либо загрязнения компонентов для их изготовления.

Среди наиболее распространенных негативных последствий татуажа авторы назвали аллергические реакции. Такие побочные эффекты могут быть не только стойкими и болезненными, но и уродующими. Особенно проблемными считаются красные пигменты, хотя ученым до конца не известно, почему именно.

Исследователи отметили, что продолжают работу по изучению безопасности татуировок и их влияния на здоровье.

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