Исследование на близнецах подтвердило повышенный риск рака у татуированных

Медики давно видят в татуировках возможный фактор онкологических заболеваний. Свежее свидетельство, подтверждающее, что перманентные рисунки на теле чаще встречаются у людей с лимфомой и раком кожи, представили датские специалисты в области здравоохранения. Ученые применили близнецовый метод, позволяющий учесть влияние генетики и условий жизни, которые у близнецов во многом совпадают.

Прошлые исследования показывали, что вещества из чернил для татуажа могут накапливаться в лимфоузлах. Американские химики установили, что в большинстве таких красителей содержатся незаявленные добавки, вредящие здоровью. В другой научной работе шведские врачи обнаружили, что люди с татуировками имели более высокий риск злокачественной лимфомы, чем участники без наколок на теле.

Новая статья с тревожными для любителей тату выводами вышла в журнале BMC Public Health. Ученые из Дании проанализировали статистику по злокачественным новообразованиям кожи и опухолям лимфатических узлов среди 2367 близнецов, рожденных в стране с 1960 по 1996 год. Информацию о них взяли из специализированной базы данных Danish Twin Tattoo Cohort, а сведения о диагнозах — из национальной системы учета онкологических заболеваний.

В итоге исследователи установили, что в целом в рассмотренной выборке риск рака кожи у татуированных людей был в 1,62 раза выше, чем у тех, кто не имел наколок. Когда ученые сопоставили пары однояйцевых близнецов, которые различались в плане наличия тату и онкодиагноза, выяснилось, что набившие рисунки на теле страдали раком кожи на треть чаще, чем их сестры и братья без татуировок.

Анализ, в котором рассматривали как рак кожи, так и лимфому, выявил большую предрасположенность к ним участников с крупными татуировками, размер которых превышал размер ладони. Такой сценарий увеличивал вероятность опухолей кожи и лимфатических узлов в 2,4 и 2,7 раза соответственно. Также в одной из подгрупп ученые обнаружили корреляцию татуировок с повышенным риском базальноклеточной карциномы.

Исследователи полагают, что, попадая в кожу, частицы чернил могут мигрировать в лимфатические узлы. Накапливаясь, они способствуют хроническому воспалению, создающему условия для повреждения клеток и их неконтролируемого роста.

Авторы предыдущих научных работ указывали, что некоторые пигменты в чернилах для татуировок могут быть опаснее других. Датские специалисты не увидели четкой связи между возникновением рака и конкретными красителями, но отметили, что хотят подробнее изучить этот аспект в дальнейшем.

Хотя ученые считают, что собранных доказательств все еще недостаточно для вывода о прямой причинно-следственной связи между татуировками на теле и раком, медики призывают людей тщательнее взвешивать возможные долгосрочные риски.

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