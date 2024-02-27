Скорость речи связали со здоровьем мозга

Канадские ученые выяснили, что наличие пауз в речи не так важно для диагностики развития деменции, как снижение ее скорости.

Трудности с подбором подходящего слова — распространенная проблема, связанная со старением. Считается, что этот признак может свидетельствовать о начале нейродегенеративных заболеваний, которые могут развиваться десятилетиями. Но ученые из Университета Торонто (Канада) показали, что более важным показателем здоровья мозга является не забывание слов, а скорость речи. Их исследование опубликовано в Journal on Normal and Dysfunctional Development.

В нем приняли участие 125 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет, прошедших три различных теста. Первым стала игра с картинками, в которой участники должны были отвечать на вопросы о том, что на них изображено, и при этом игнорировать отвлекающие слова (они слышали их через наушники). Например, показывая изображение швабры, их могли спросить, заканчивается ли название этого предмета на букву «а», но при этом в наушниках они слышали слово «веник». Таким образом ученые выяснили, насколько точно и быстро добровольцы могли распознать, что изображено на картинке, и вспомнить название этого предмета.

После этого ученые слушали, как участники описывают картинки со сложным сюжетом. Каждому из них давали на это по минуте. Затем речевые способности добровольцев анализировали с помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Помимо прочего, исследователи проверили то, с какой скоростью говорил каждый из участников, и подсчитали количество пауз в их речи.

Добровольцы также прошли стандартные тесты для оценки умственных способностей, которые имеют тенденцию к угасанию с возрастом и связаны с риском развития деменции, в первую очередь со способностью управлять противоречивой информацией, оставаться сосредоточенным и избегать отвлекающих факторов.

Ученые пришли к выводу, что, как и ожидалось, когнитивные способности (включая скорость поиска слов) пожилых участников были ниже, чем у молодых. Интересно, что количество и продолжительность пауз, которые участники делали, чтобы подобрать слова, не были связаны со здоровьем мозга. А вот быстрота речи — наоборот: то, насколько быстро добровольцы говорили в целом, повлияло на то, насколько развитыми были их когнитивные способности. Оказалось, что паузы в речи для подбора слов связаны с нормальным старением, а вот замедление общего темпа речи вообще, независимо от наличия пауз, стало более важным показателем здоровья мозга.

В будущем ученые надеются провести те же тесты, но уже в течение нескольких лет, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть свои выводы. Исследователи считают, что эти результаты могут помочь в разработке инструментов для выявления снижения когнитивных функций как можно раньше.

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