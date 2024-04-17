  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 минут назад
Мария А.
118

Сложная беременность повысила риск преждевременной смерти спустя 46 лет

5.2

В новом крупном когортном исследовании ученые проанализировали данные более двух миллионов жительниц Швеции. По итогу они подтвердили, что женщины, столкнувшиеся с неблагоприятными исходами беременности, особенно нуждаются в ранней профилактике и долгосрочном медицинском наблюдении, чтобы вовремя обнаружить хронические заболевания и избежать преждевременной смерти.

Медицина
# беременность
# гестационный диабет
# недоношенность
# недоношенные дети
# преждевременная смерть
# преждевременные роды
# преэклампсия
# риск смерти
Роды
Осложненное течение гестационного периода может быть спровоцировано множеством факторов / © Patricia Prudente, Unsplash

Коллектив эпидемиологов и клиницистов из Техасского медицинского центра в Хьюстоне (США) и Лундского университета в шведском городе Мальмё рассчитал долгосрочные риски смерти от всех причин у женщин, столкнувшихся с осложненной беременностью. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Осложнения в гестационный период, когда женщина вынашивает ребенка, подразумевают физические и психические состояния, влияющие на здоровье будущей матери и ее плода. Причем они могут возникнуть как до, во время, так и после беременности. Риск патологических состояний способны снизить здоровый образ жизни, грамотный дородовой уход и получение своевременной медицинской помощи. Наоборот, к факторам, которые приводят к возникновению осложнений, относят возраст роженицы (до 17 и после 38 лет), ее состояние здоровья до зачатия, наличие вредных привычек и прочее.

Выделяют пять основных неблагоприятных исходов беременности: преждевременные роды; маленькие для своего гестационного возраста младенцы (речь идет об ограниченном внутриутробном развитии); преэклампсия (осложнение, связанное с резким повышением артериального давления и уровня белка в моче женщины); другие гипертензивные расстройства; гестационный сахарный диабет (гипергликемия, выявленная на фоне беременности). Именно эти состояния и то, как они могут влиять на преждевременную смерть, рассмотрели авторы новой научной работы.

Они воспользовались Медицинским регистром рождений Швеции (Swedish Medical Birth Register), содержащим информацию почти обо всех родах в этой североевропейской стране с 70-х годов прошлого века. Всего медики рассмотрели данные 2 195 667 женщин, родивших с 1973 по 2015 год и по которым были доступны необходимые сведения: о продолжительности беременности, весе младенца, неблагоприятных исходах и так далее. Помимо этого, исследователи учли и сделали поправки на другие факторы, исключив влияние генетики и окружающей среды, а для расчета коэффициентов риска применили регрессию Кокса.

За 56 миллионов человеко-лет наблюдений, во время которых средний возраст участниц составил 52 года, умерли 88 055 женщин (4%). На момент ухода из жизни им в среднем было по 59 лет (от 50 до 67). По словам медиков, все пять неблагоприятных исходов беременности независимо коррелировали с повышенной вероятностью преждевременной смерти.

«На протяжении всего периода наблюдений (вплоть до 46 лет после родов) скорректированные показатели риска смерти от всех причин, связанной с конкретными неблагоприятными исходами беременности, были следующими: гестационный диабет — 1,52; преждевременные роды — 1,41; маленький для своего гестационного возраста младенец — 1,30; преэклампсия — 1,13; другие гипертензивные расстройства — 1,27. Все коэффициенты риска оставались значительно повышенными даже по прошествии 30-46 лет после родов. Эти эффекта были ослаблены лишь частично (0-45%), когда мы учли общие семейные факторы в совместном анализе. У женщин, столкнувшихся с множественными неблагоприятными исходами беременности, риск возрастал еще больше. Также мы выявили несколько основных причин смерти, включая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания и диабет», — рассказали авторы работы.

Теперь, по словам медиков, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы перепроверить выводы на примере жительниц других стран и разнообразных групп населения. Но ученые уже убеждены: период ожидания ребенка нельзя рассматривать «в вакууме», его необходимо интегрировать в историю здоровья.

«Беременным требуется тщательное наблюдение у лечащего врача, которое должно начаться вскоре после родов. Так удастся снизить риски и защитить свое здоровье в долгосрочной перспективе», — подытожила Кейси Крамп, возглавившая исследовательскую группу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# беременность
# гестационный диабет
# недоношенность
# недоношенные дети
# преждевременная смерть
# преждевременные роды
# преэклампсия
# риск смерти
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Между сушей и морем: прибрежные меромиктические водоемы
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Загадки эволюции. Почему сейчас обезьяны не превращаются в человека?
Библиотека им. М.А. Светлова
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Доставка малых космических аппаратов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Апр
1000
Известное и неизвестное в науке о климате
Medio Modo
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Пятнистый сфинкс африканской саванны
Московский зоопарк
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Встреча с космонавтом Сергеем Ревиным
Milmax Science
Казань
Лекция
20 Апр
700
Создание партии «Народная Воля» (1860-1879)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Декабристы. Литературные и исторические фигуры
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Облака между Землей и Космосом
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:54
Ольга Иванова

Ученые нашли еще один механизм выживания тихоходок в открытом космосе

Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.

Биология
# гамма-излучение
# геном
# ДНК
# репарация ДНК
# тихоходки
Вчера, 07:22
Полина Меньшова

Психологи узнали причину суицидальных мыслей подростков

У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.

Психология
# дети и родители
# самоубийство
# суицид
# суицидальные мысли
10 часов назад
НИУ ВШЭ

Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.

НИУ ВШЭ
# Бронзовый век
# генетика
# Железный век
# Кавказ
# кобанская культура
Вчера, 16:54
Ольга Иванова

Ученые нашли еще один механизм выживания тихоходок в открытом космосе

Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.

Биология
# гамма-излучение
# геном
# ДНК
# репарация ДНК
# тихоходки
Вчера, 07:22
Полина Меньшова

Психологи узнали причину суицидальных мыслей подростков

У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.

Психология
# дети и родители
# самоубийство
# суицид
# суицидальные мысли
14 апреля
Мария Азарова

В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции

Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.

Офтоп
# Бразилия
# вырубка лесов
# закон
# массмаркет
# одежда
# окружающая среда
# производство
# хлопок
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Сложная беременность повысила риск преждевременной смерти спустя 46 лет

    10 минут назад

  2. Ученые успешно испытали компонент крови, способный стать «сывороткой молодости»

    4 часа назад

  3. Лесные пожары ускорили фотосинтез в Арктике

    7 часов назад

  4. Фастфуд навсегда ухудшил способность запоминать

    7 часов назад
Выбор редакции

Бывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологий

Сегодня, 09:10

Последние комментарии

Александр Березин
33 минуты назад
Иван, "в 2014 г. результаты были бы примерно теми же" Нет, не были бы. Если бы вы бывали в ту пору на Украине -- понимали бы почему.

Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?

Rybalkin Igor
41 минута назад
Фотографии с детёнышами впечатляют. Респект)))

Организаторы Британской премии в области фотографии дикой природы показали подборку лучших снимков, не победивших в конкурсе Организаторы Британской премии в области фотографии дикой природы показали подборку лучших снимков, не победивших в конкурсе 

Михаил Солопов
54 минуты назад
Андрей, вам кажется.

Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Виктор Ларионов
1 час назад
>дохлый помер XD Pesos, на досуге тут прикинул: q(H²)≈140МДж/кг (при н.у., ρ~0,09кг/м³). Рекордный аэростат 12-го, 14-го года был 850тыс.м³(Не) с ~1500кг ПН на ±40км.

Топливо будущего «упрятали» за решетку нового веществаТопливо будущего «упрятали» за решетку нового вещества

Pesos Urugay
2 часа назад
"Численность шмелей во всем мире сокращается. В 2021 году вышло исследование, авторы которого сравнили современные данные о количестве этих

Оплошность ученых позволила выяснить, что шмели живут под водой неделюОплошность ученых позволила выяснить, что шмели живут под водой неделю

Pesos Urugay
2 часа назад
Пить кровь младенцев уже не современно, крошечные пузырьки вам в помощь. Чего только не сделаешь, чтобы убежать от смерти) к счатью судьбу не

Ученые успешно испытали компонент крови, способный стать «сывороткой молодости»Ученые успешно испытали компонент крови, способный стать «сывороткой молодости»

Pesos Urugay
2 часа назад
Виктор, дохлый помер. Будущее за одноразовыми твердотопливными ускорителями и возвращаемыми ступенями

Топливо будущего «упрятали» за решетку нового веществаТопливо будущего «упрятали» за решетку нового вещества

Андрей Сурин
3 часа назад
>>> космических технологии -> технологий Интересно, в разделе "сообщество" когда-нибудь дадут возможность выделять и отправлять ошибки по

Бывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологийБывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологий

Yuri Kudryavtsev
3 часа назад
Владимир, вертолет ведь "неубиваемый". Смысл проекта не в конечной передаче базы данных (FDS - Flying Data System), а в ее постепенном накоплении.

Неубиваемый марсианский вертолет Ingenuity продолжит работать на Красной планетеНеубиваемый марсианский вертолет Ingenuity продолжит работать на Красной планете

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Забавно. Прав был таки Александр Богданов. Дело его живет

Ученые успешно испытали компонент крови, способный стать «сывороткой молодости»Ученые успешно испытали компонент крови, способный стать «сывороткой молодости»

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, в 2014 г. результаты были бы примерно теми же. То есть затяжная кампания с неясными или трудновыполнимыми целями в условиях кратно

Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?

Иван Колупаев
4 часа назад
Василий, тогда про дороги 😉

Ключевую технологию для передачи энергии с космических электростанций на Землю испытали в БританииКлючевую технологию для передачи энергии с космических электростанций на Землю испытали в Британии

Андрей Лазаренко
4 часа назад
Мне кажется, что уважаемый очередной наш руководитель просто уверен, что во-первых доказывать что-то (надо эту "...СПГ" не просто успешно запустить,

Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Виктор Ларионов
4 часа назад
«СПГ» в названии ракеты - расшифровывается как «сжиженный природный газ»? Думал, там всё же чистый СН⁴ будет...

Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Василий Парфенов
4 часа назад
Иван, за 140, очевидно же

Ключевую технологию для передачи энергии с космических электростанций на Землю испытали в БританииКлючевую технологию для передачи энергии с космических электростанций на Землю испытали в Британии

Александр Березин
4 часа назад
Марина, привет из будущего не принес никакой новой информации. Ковид измельчал, но за время его измельчания избыточная смертность в России ушла

Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?

Виктор Ларионов
5 часов назад
«По словам исследователей, цезию и рубидию с их большими атомными радиусами «предначертано» участвовать в водородной аккумуляции...» И стоимость

Топливо будущего «упрятали» за решетку нового веществаТопливо будущего «упрятали» за решетку нового вещества

Hillel Brodsky
5 часов назад
Александр, 1. "Ради одного леса -- учитывая что без него у немцев были бы проблемы с углем, главным топливом эпохи -- они бы пошли куда угодно." Вы

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войнуКак советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Марина Некрасова
6 часов назад
Забавно было прочитать все эти умствования и злобствования в апреле 2024 г. Ковид измельчал, встроился в структуру сезонных орви, ходим без масок и

Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?

Александр Речкин
6 часов назад
Иван, к сожалению, летать уже не сможет.

Неубиваемый марсианский вертолет Ingenuity продолжит работать на Красной планетеНеубиваемый марсианский вертолет Ingenuity продолжит работать на Красной планете

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить