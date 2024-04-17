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Сложная беременность повысила риск преждевременной смерти спустя 46 лет
В новом крупном когортном исследовании ученые проанализировали данные более двух миллионов жительниц Швеции. По итогу они подтвердили, что женщины, столкнувшиеся с неблагоприятными исходами беременности, особенно нуждаются в ранней профилактике и долгосрочном медицинском наблюдении, чтобы вовремя обнаружить хронические заболевания и избежать преждевременной смерти.
Коллектив эпидемиологов и клиницистов из Техасского медицинского центра в Хьюстоне (США) и Лундского университета в шведском городе Мальмё рассчитал долгосрочные риски смерти от всех причин у женщин, столкнувшихся с осложненной беременностью. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.
Осложнения в гестационный период, когда женщина вынашивает ребенка, подразумевают физические и психические состояния, влияющие на здоровье будущей матери и ее плода. Причем они могут возникнуть как до, во время, так и после беременности. Риск патологических состояний способны снизить здоровый образ жизни, грамотный дородовой уход и получение своевременной медицинской помощи. Наоборот, к факторам, которые приводят к возникновению осложнений, относят возраст роженицы (до 17 и после 38 лет), ее состояние здоровья до зачатия, наличие вредных привычек и прочее.
Выделяют пять основных неблагоприятных исходов беременности: преждевременные роды; маленькие для своего гестационного возраста младенцы (речь идет об ограниченном внутриутробном развитии); преэклампсия (осложнение, связанное с резким повышением артериального давления и уровня белка в моче женщины); другие гипертензивные расстройства; гестационный сахарный диабет (гипергликемия, выявленная на фоне беременности). Именно эти состояния и то, как они могут влиять на преждевременную смерть, рассмотрели авторы новой научной работы.
Они воспользовались Медицинским регистром рождений Швеции (Swedish Medical Birth Register), содержащим информацию почти обо всех родах в этой североевропейской стране с 70-х годов прошлого века. Всего медики рассмотрели данные 2 195 667 женщин, родивших с 1973 по 2015 год и по которым были доступны необходимые сведения: о продолжительности беременности, весе младенца, неблагоприятных исходах и так далее. Помимо этого, исследователи учли и сделали поправки на другие факторы, исключив влияние генетики и окружающей среды, а для расчета коэффициентов риска применили регрессию Кокса.
За 56 миллионов человеко-лет наблюдений, во время которых средний возраст участниц составил 52 года, умерли 88 055 женщин (4%). На момент ухода из жизни им в среднем было по 59 лет (от 50 до 67). По словам медиков, все пять неблагоприятных исходов беременности независимо коррелировали с повышенной вероятностью преждевременной смерти.
«На протяжении всего периода наблюдений (вплоть до 46 лет после родов) скорректированные показатели риска смерти от всех причин, связанной с конкретными неблагоприятными исходами беременности, были следующими: гестационный диабет — 1,52; преждевременные роды — 1,41; маленький для своего гестационного возраста младенец — 1,30; преэклампсия — 1,13; другие гипертензивные расстройства — 1,27. Все коэффициенты риска оставались значительно повышенными даже по прошествии 30-46 лет после родов. Эти эффекта были ослаблены лишь частично (0-45%), когда мы учли общие семейные факторы в совместном анализе. У женщин, столкнувшихся с множественными неблагоприятными исходами беременности, риск возрастал еще больше. Также мы выявили несколько основных причин смерти, включая сердечно-сосудистые и респираторные заболевания и диабет», — рассказали авторы работы.
Теперь, по словам медиков, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы перепроверить выводы на примере жительниц других стран и разнообразных групп населения. Но ученые уже убеждены: период ожидания ребенка нельзя рассматривать «в вакууме», его необходимо интегрировать в историю здоровья.
«Беременным требуется тщательное наблюдение у лечащего врача, которое должно начаться вскоре после родов. Так удастся снизить риски и защитить свое здоровье в долгосрочной перспективе», — подытожила Кейси Крамп, возглавившая исследовательскую группу.
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