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Ученые успешно испытали компонент крови, способный стать «сывороткой молодости»
Крошечные внеклеточные пузырьки из плазмы крови молодых способны значительно продлить жизнь и обратить вспять возрастные дегенеративные изменения у старых. В опытах на лабораторных мышах это показали китайские ученые, тем самым приблизившись к созданию универсального способа для борьбы со старением и улучшения здоровья людей.
Исследователи давно экспериментируют с переливанием крови, ее составляющих и других физиологических жидкостей от молодых мышей старым в поиске методов омоложения организма и повышения продолжительность жизни. В одном из таких опытов ученые из США хирургически соединили кровеносные системы молодых и пожилых грызунов, что позволило замедлить старение последних. С целью омоложения мышам также вводили тромбоциты, делали инъекции спинномозговой жидкости и пересаживали фекальную микробиоту кишечника.
В свежем исследовании, вышедшем в журнале Nature Aging, крупная команда специалистов из Нанкинского университета (КНР) опробовала еще одну методику с использованием малых внеклеточных везикул, или пузырьков (small extracellular vesicles, sEVs) — частиц размером менее 200 нанометров из плазмы крови. По словам ученых, этот компонент крови имеет ряд важных преимуществ по сравнению с другими, что делает возможным более быстрый переход к клиническому применению метода.
В опытах использовали лабораторных мышей линии C57BL/6J. Раз в неделю пожилым особям — самцам в возрасте 20 месяцев — внутривенно вводили по 200 микролитров чистого фосфатно-солевого буферного раствора (контрольная группа) либо такой же объем раствора с «молодыми» внеклеточными везикулами в концентрации 1,80 микрограмма общего белка на микролитр. Экспериментальный препарат предварительно изготовили из очищенной плазмы крови молодых мышей двухмесячного возраста, доведя до нужной концентрации, имитирующей естественное содержание внеклеточных везикул в крови.
За подопытными наблюдали вплоть до их смерти. Анализ выживаемости показал, что получавшие препарат грызуны в среднем прожили почти на 13% дольше, чем животные из контрольной группы. Средняя продолжительность жизни первых составила 1031 день. Это на 22,7% больше типичного срока жизни самцов мышей линии C57BL/6J в 840 дней. Самая долгоживущая мышь в экспериментальной группе умерла спустя 1266 дней с момента рождения, что в переводе на человеческий возраст равно 120-130 годам.
Грызуны, которым вводили «сыворотку молодости», в целом сохранили более здоровый вид, чем контрольные мыши. Препарат, в частности, помог предотвратить выпадение шерсти, противодействовал старению на молекулярном, митохондриальном, клеточном и физиологическом уровнях, а также смягчил связанный с возрастом функциональный спад в разных тканях, включая гиппокамп, мышцы, сердце, семенники, кости и другие.
В пресс-релизе авторы подчеркнули, что новый метод оказался одним из самых эффективных в плане омоложения и продления жизни мышей. В предыдущих исследованиях терапия с ограничением калорийности помогала довести среднюю продолжительность жизни подопытных до 978 дней (+16,4%), а прием метформина и никотинамида увеличивал ее до 889 (+5,8%) и 875 дней (+4,2%) соответственно.
Кроме того, малые внеклеточные везикулы — это естественные наночастицы, циркулирующие в кровотоке, а значит, они не вызывают токсической или иммунологической реакции. Поэтому их введение может стать универсальным инструментом для борьбы со старением, лечения возрастных заболеваний и улучшения здоровья людей.
Несмотря на многообещающие результаты эксперимента, исследователи признали, что прежде чем говорить о применении нового метода на людях, необходимо подтвердить эффективность и безопасность подобных инъекций в клинических испытаниях.
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