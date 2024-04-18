Рост растительности из-за выбросов CO2 усилил лесные пожары

Группа американских климатологов решила выяснить, как глобальное озеленение, вызванное антропогенными выбросами СО2 и глобальным потеплением, связано с учащением лесных пожаров. Оказалось, что связь прямая, хотя достаточно неожиданная.

Выбросы углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива приводят к усилению парникового эффекта и, как следствие, к нагреванию земной атмосферы. Это влечет за собой продолжительные волны жары, а также, по мнению ряда ученых, засухи. Правда, другие исследователи отмечают, что за весь период глобального потепления число засух не изменилось и в целом глобальное потепление ведет к обратной тенденции — росту наблюдаемого общего количества осадков.

Конечно, потепление вызывает не только негативные эффекты. Не так давно Naked Science писал, что эмиссия углекислого газа может увеличить биоразнообразие в средних и низких широтах. Тем не менее ряд научных работ гласит, что разогрев атмосферы повышает риски крупных пожаров на юге Европы и Австралии, а также на западе США.

Но CO2 — один из парниковых газов — это источник питания всех растений. В процессе фотосинтеза деревья преобразовывают атмосферный CO2 и воду в глюкозу для себя и кислород для окружающих. Увеличение количества углекислоты породило глобальное озеленение планеты — в январе 2024 года об этом заявили китайские исследователи, проанализировав изменения индекса площади листьев. Но рост растительности может и усиливать риски больших пожаров, ведь деревьев становится больше, а горящие леса все чаще возникают в новостях.

Региональные данные о выбросах углерода от пожаров / © Communications Earth & Environment, Robert J. Allen et al.

Изучить этот вопрос решила группа экологов и геофизиков из Калифорнии и Принстона (США). Применив семь современных климатических моделей земной системы, они проверили, как меняется динамика горящих лесов при росте CO2 и какой фактор вызывает лесные пожары чаще — засуха или рост растительности. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Выяснилось, что количество углерода, выброшенного в атмосферу при горении лесов, в среднем выросло на глобальной суше на 66,4 ± 38,8% с 2002 по 2021 год. Причем самые сильные изменения происходят в пожароопасный сезон: в июле, августе, сентябре.

Климатологи рассмотрели этот эффект и по регионам. Самыми уязвимыми стали Соединённые Штаты Америки со средним значением роста выбросов 229,1 ± 106,2%, досталось также Канаде, Европе, Центральной и Северной Азии. Вне этого списка оказалась Южная Азия: там показатель выбросов не превысил и 10%.

Затем, размышляя над причинами эмиссии CO2, авторы новой работы рассчитали, в каком количестве растительность поглощает углерод. По всей суше без деления на регионы средний прирост был 74,8 ± 13,8% за тот же период.

Потом климатологи заметили, что пространственно два изученных показателя похожи. Иными словами, они нашли корреляцию между накоплением углерода в растительности и ростом выбросов CO2 во время пожаров. На основе этой корреляции ученые сделали вывод, что увеличение эмиссии углерода связано с ростом биомассы.

«Наше исследование показало, что увеличение числа пожаров в жаркое время года обусловлено скорее наличием горючих материалов, а не увеличением количества дней, которые некоторые считают „пожароопасными“», — отметил соавтор научной работы Джеймс Гомес.

У такого биогеофизического эффекта еще слишком неопределенные климатические последствия, поэтому его пока не учитывают, подытожили климатологи.

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