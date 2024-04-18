Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рост растительности из-за выбросов CO2 усилил лесные пожары
Группа американских климатологов решила выяснить, как глобальное озеленение, вызванное антропогенными выбросами СО2 и глобальным потеплением, связано с учащением лесных пожаров. Оказалось, что связь прямая, хотя достаточно неожиданная.
Выбросы углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива приводят к усилению парникового эффекта и, как следствие, к нагреванию земной атмосферы. Это влечет за собой продолжительные волны жары, а также, по мнению ряда ученых, засухи. Правда, другие исследователи отмечают, что за весь период глобального потепления число засух не изменилось и в целом глобальное потепление ведет к обратной тенденции — росту наблюдаемого общего количества осадков.
Конечно, потепление вызывает не только негативные эффекты. Не так давно Naked Science писал, что эмиссия углекислого газа может увеличить биоразнообразие в средних и низких широтах. Тем не менее ряд научных работ гласит, что разогрев атмосферы повышает риски крупных пожаров на юге Европы и Австралии, а также на западе США.
Но CO2 — один из парниковых газов — это источник питания всех растений. В процессе фотосинтеза деревья преобразовывают атмосферный CO2 и воду в глюкозу для себя и кислород для окружающих. Увеличение количества углекислоты породило глобальное озеленение планеты — в январе 2024 года об этом заявили китайские исследователи, проанализировав изменения индекса площади листьев. Но рост растительности может и усиливать риски больших пожаров, ведь деревьев становится больше, а горящие леса все чаще возникают в новостях.
Изучить этот вопрос решила группа экологов и геофизиков из Калифорнии и Принстона (США). Применив семь современных климатических моделей земной системы, они проверили, как меняется динамика горящих лесов при росте CO2 и какой фактор вызывает лесные пожары чаще — засуха или рост растительности. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.
Выяснилось, что количество углерода, выброшенного в атмосферу при горении лесов, в среднем выросло на глобальной суше на 66,4 ± 38,8% с 2002 по 2021 год. Причем самые сильные изменения происходят в пожароопасный сезон: в июле, августе, сентябре.
Климатологи рассмотрели этот эффект и по регионам. Самыми уязвимыми стали Соединённые Штаты Америки со средним значением роста выбросов 229,1 ± 106,2%, досталось также Канаде, Европе, Центральной и Северной Азии. Вне этого списка оказалась Южная Азия: там показатель выбросов не превысил и 10%.
Затем, размышляя над причинами эмиссии CO2, авторы новой работы рассчитали, в каком количестве растительность поглощает углерод. По всей суше без деления на регионы средний прирост был 74,8 ± 13,8% за тот же период.
Потом климатологи заметили, что пространственно два изученных показателя похожи. Иными словами, они нашли корреляцию между накоплением углерода в растительности и ростом выбросов CO2 во время пожаров. На основе этой корреляции ученые сделали вывод, что увеличение эмиссии углерода связано с ростом биомассы.
«Наше исследование показало, что увеличение числа пожаров в жаркое время года обусловлено скорее наличием горючих материалов, а не увеличением количества дней, которые некоторые считают „пожароопасными“», — отметил соавтор научной работы Джеймс Гомес.
У такого биогеофизического эффекта еще слишком неопределенные климатические последствия, поэтому его пока не учитывают, подытожили климатологи.
Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
Во время лабораторного эксперимента канадские биологи проявили неосторожность, благодаря чему узнали, что шмели куда менее уязвимы к экстремальным погодным условиям и более выносливы, чем считалось ранее.
У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.
Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.
У детей, которые чувствуют себя обузой для других, чаще возникают суицидальные мысли, выяснили специалисты из США. Кроме того, на психологическое состояние в раннем подростковом возрасте влияют некоторые действия со стороны родителей или опекунов.
Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вторая война Судного дня: как «боевики в тапочках» поставили Израиль на грань выживания
Параллелизм эволюции
Революции и войны. Тест по истории Нового времени от Naked Science
Невидимая темная материя
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии