Распространенные в обиходе антипирены повысили риск развития рака в четыре раза

Распространенные органические соединения, добавляемые в пластик, текстиль и другие материалы для придания им огнестойкости, способны в разы увеличивать риск смерти от раковых болезней. Это впервые показало новое американо-китайское исследование.

В работе, которую недавно опубликовал журнал JAMA Network Open, речь идет о полибромированных дифениловых эфирах (ПБДЭ) — разновидности броморганических соединений, которые используют как антипирены, то есть вещества, препятствующие возгоранию. ПБДЭ применяют при производстве разной продукции — от пластмасс и стройматериалов до мебели, электроники, самолетов и автомобилей.

В организм человека эти химикаты могут попасть через загрязненные домашнюю пыль, воздух и потребительские товары, а также вместе с пищей. Оказавшись в окружающей среде, ПБДЭ, которые относят к стойким органическим загрязнителям, мигрируют по пищевым цепям и накапливаются в тканях высших животных. Исследователи находили ПБДЭ в разных видах рыбы, обитающей в Балтийском море, например в сельди и треске. Наибольшая концентрация ПБДЭ наблюдалась в печени рыб.

Токсичные свойства полибромированных дифенилэфиров, конечно, не новость. Из научной литературы известно, что они могут негативно влиять на работу эндокринной и репродуктивной систем, разрушать тиреоидные гормоны и имитировать эстроген.

Прошлые исследования показывали связь между этими соединениями и сбоями в обмене веществ, ожирением, заболеваниями щитовидной железы и некоторыми видами рака. Кроме того, из-за способности передаваться плоду через плаценту, а новорожденным — через грудное молоко, ПБДЭ могут приводить к нарушениям развития нервной системы у детей.

Команда исследователей из США и Китая взялась расширить знания в этой области и проследила связь между воздействием ПБДЭ и смертностью от всех и специфических причин. Ученые использовали данные американской национальной программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Она служит для среднестатистической оценки здоровья и питания жителей страны и включает физиологическое исследование и опросы.

В выборку вошли 1100 человек (средний возраст — около 43 лет), которые в 2003-2004 годах в рамках программы сдали анализы крови, в том числе на определение уровня ПБДЭ. Эти сведения затем сопоставили со статистикой смертности участников в период до конца 2019 года.

С помощью методов статистического анализа ученые установили, что у людей с высоким содержанием полибромированных дифенилэфиров в крови вероятность умереть от рака была примерно в четыре раза выше, чем у участников с минимальным уровнем ПБДЭ. Такой результат получили с учетом поправок на возраст, пол, индекс массы тела, этническую принадлежность, образ жизни и социально-экономические факторы. В то же время значимой связи между ПБДЭ и смертностью от всех причин и сердечно-сосудистых болезней исследователи не выявили.

По словам авторов, их результаты имеют важное значение для здравоохранения. Хотя Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях в основном запрещает использование ПБДЭ, их продолжают активно применять. Например, в США ограничения на полибромированные дифенилэфиры действуют только в 13 штатах, а на федеральном уровне их нет.

В России речь о полном запрете ПБДЭ тоже не идет. Новая научная работа, безусловно, делает этот вопрос более актуальным.

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