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В детских матрасах обнаружили токсичные химикаты
Детские матрасы и постельные принадлежности могут выделять в воздух спален опасные для здоровья малышей соединения. Воздействие этих химикатов способно нарушать развитие мозга, негативно влиять на работу эндокринной и репродуктивной систем, вести к астме и раку, предупредили канадские ученые.
Две статьи с тревожными результатами исследований вышли в журналах Science & Technology и Environmental Science & Technology Letters. В первой научной работе группа специалистов из Университета Торонто проанализировала концентрацию различных химических веществ в 25 спальнях детей от шести месяцев до четырех лет.
В образцах воздуха обнаружили повышенные уровни более 20 фталатов, антипиренов (соединения для придания огнестойкости) и УФ-фильтров. Причем наибольшую концентрацию выявили в пробоотборниках, которые находились на матрасах рядом со спальным местом детей.
Во втором исследовании эксперты того же вуза изучили 16 новых детских матрасов и подтвердили, что именно они служат основным источником вредных химикатов. Когда ученые сымитировали действие температуры и веса ребенка на матрасы, выделение веществ усилилось в несколько раз.
Авторы научной работы отметили, что матрасы приобрели в Канаде, но использованные в них материалы произвели в других странах, в том числе в США и Мексике. Вероятно, полученные в исследованиях данные касаются матрасов, которые доступны в продаже по всей Северной Америке.
Рассмотренные учеными соединения губительны для гормонов и могут способствовать неврологическим нарушениям, проблемам с обучением, памятью и поведением. Кроме того, из прошлых исследований известно, что фталаты и замедлители горения ассоциируются с развитием астмы и онкопатологиями.
Специалисты призвали производителей строже контролировать качество детских матрасов, дополнительно проверять их на содержание химикатов и отказаться от использования ненужных токсичных добавок. В частности, действующие в Соединенных Штатах и Канаде стандарты пожаробезопасности для матрасов не требуют обязательного применения в них антипиренов.
Также ученые поделились советами, которые помогут уберечь детей от воздействия химикатов. Родителям следует уменьшить количество подушек, одеял и игрушек в спальном месте ребенка. Кроме того, стоит чаще освежать детское постельное белье и одежду, которые играют роль защитного барьера.
Наконец, исследователи рекомендовали выбирать постельные принадлежности с неокрашенными и нейтральными по цвету тканями, поскольку для сохранения ярких оттенков используют УФ-фильтры и другие потенциально вредные добавки.
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