Строго грудное вскармливание связали со снижением риска рака крови у детей

Ученые из Дании выяснили, что при определенном условии исключительно грудное вскармливание может понизить вероятность гематологических раковых заболеваний у детей, в том числе острого лимфобластного лейкоза.

Из научной литературы известно, что в Европе рак диагностируют у одного из 350 детей до 15 лет. Онкопатологии — основная причина смертей из-за болезней в детском возрасте старше младенческого. По меньшей мере 10% случаев рака у детей связаны с редкими мутациями клеток зародышевой линии, но причины большинства видов детского рака остаются неясными. Как следствие, у врачей пока нет устоявшихся методов профилактики.

Однако новые исследования говорят о возможном онкопротекторном действии на детей материнского молока. Метаанализ предыдущих работ в этой области показывал, что у малышей, находившихся на грудном вскармливании не менее шести месяцев, риск острого лимфобластного лейкоза, самого распространенного типа рака у детей, был примерно на 20% ниже, чем у тех, кого матери кормили своим молоком меньше полугода или кто питался искусственными смесями. Также ученые находили связь между грудным вскармливанием и меньшей вероятностью развития в детстве острой миелоидной лейкемии, лимфомы Ходжкина и нейробластомы.

Новый вклад в изучение темы недавно внесли датские исследователи. В работе, которую опубликовал медицинский журнал JAMA Network Open, они рассмотрели данные из Национального реестра системы здравоохранения Дании почти о 310 тысячах детей, рожденных в стране с января 2005-го по декабрь 2018 года, по кому имелась информация о продолжительности исключительно грудного вскармливания. Под этим понятием авторы понимают питание только материнским молоком, с возможностью питья воды и добавлением в рацион молочной смеси не чаще одного раза в неделю.

Сопоставив сведения с информацией из других баз данных населения Дании, специалисты проследили за судьбой детей, делая акцент на такие детали, как постановка онкологического диагноза в детстве и смерть. Наблюдения продолжали до этих событий либо до 15-летнего возраста и до конца 2020 года. В ряде случаев отслеживание прекратили из-за переезда детей из страны или по иным причинам.

Применив методы статистического анализа и регрессионную модель Кокса, ученые оценили связь между продолжительностью исключительно грудного вскармливания и риском рака у детей — в целом и по подтипам. Оказалось, у тех, кто от трех месяцев и больше питался строго материнским молоком, вероятность возникновения гематологических видов рака, особенно острого лимфобластного лейкоза, была более чем на треть ниже, чем у детей, которых кормили только грудью менее продолжительный срок.

По онкопатологиям центральной нервной системы такой связи не выявили. В отношении твердых типов раковых опухолей снижение риска составило 13%, что с учетом 80 случаев таких заболеваний сочли статистически не очень значимым.

Исследования детского рака осложняют редкость таких заболеваний и ограниченные размеры выборок. Хотя датские ученые рассмотрели данные более чем 300 тысяч детей за 14 лет, этого оказалось недостаточно, чтобы сделать выводы по некоторым видам рака, таким как острый миелолейкоз, отметила в комментарии к статье доктор Хелен Бэйли (Helen D. Bailey) из Медицинской школы Кертина при Университете Кертина (Австралия)

Тем не менее эти результаты важны, поскольку они продвигают медиков вперед в поиске способов предотвращения рака у детей. Ранее китайские ученые показали, что материнское молоко не только напрямую стимулирует иммунную систему ребенка, но и действует на нее опосредованно, регулируя численность микробов кишечника, от которых зависит иммунитет малыша.

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