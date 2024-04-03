Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.

Под линиями электропередач необходимо регулярно расчищать территорию от растительности, потому что это помогает предотвратить обрывы проводов. Когда нужно расчистить территорию под ЛЭП, применяют тяжелую технику. Процесс может затянуться на несколько дней или даже недель.

Ученые «Росатома» создали комплекс лазерной резки, который позволяет сократить время расчистки до нескольких часов. Например, ствол дерева толщиной 200 миллиметров с помощью лазера специалисты срезали всего за шесть минут. Мало того, эксперты говорят, что, моделируя пучок лазерного луча, можно вдвое увеличить скорость обрезки растительности.

Лазерная установка «Росатома» / © Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

Лазерная установка создана на основе серийных волоконных иттербиевых лазеров с использованием транспортного оптоволокна, а собрана на базе контейнера, где размещаются оборудование и места для двух операторов.

Разработка — целиком отечественная, аналогов в России у нее нет. Помимо резки деревьев, лазерный комплекс может разделять на части конструкции из металла, толщина которых составляет до 260 миллиметров. Причем делать это можно на расстоянии до 300 метров. Поэтому комплекс можно успешно применять и при демонтаже опор ЛЭП.

Энергетики могут найти в разработке множество полезных характеристик. Так, комплекс «Росатома» можно установить на вездеход или другой вид транспорта. Лазер легко использовать в труднодоступных местах, при этом не нужно готовить подъездные пути для тяжелой спецтехники. Комплекс можно развернуть весьма оперативно и работать на безопасном для людей расстоянии.

Разработкой комплекса занимались в рамках Единого отраслевого тематического плана (ЕОТП). Он включает научные проекты по приоритетным направлениям научно-технологического развития «Росатома»: от ядерной энергетики до ядерной медицины. Та же самая лазерная установка, кстати, уже зарекомендовала себя при утилизации затонувших кораблей в районе острова Сахалин, с ее помощью удалось ликвидировать аварийные разливы нефти. Можно использовать комплекс и для резки льда.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Росатом 7 статей Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.