Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
Под линиями электропередач необходимо регулярно расчищать территорию от растительности, потому что это помогает предотвратить обрывы проводов. Когда нужно расчистить территорию под ЛЭП, применяют тяжелую технику. Процесс может затянуться на несколько дней или даже недель.
Ученые «Росатома» создали комплекс лазерной резки, который позволяет сократить время расчистки до нескольких часов. Например, ствол дерева толщиной 200 миллиметров с помощью лазера специалисты срезали всего за шесть минут. Мало того, эксперты говорят, что, моделируя пучок лазерного луча, можно вдвое увеличить скорость обрезки растительности.
Лазерная установка создана на основе серийных волоконных иттербиевых лазеров с использованием транспортного оптоволокна, а собрана на базе контейнера, где размещаются оборудование и места для двух операторов.
Разработка — целиком отечественная, аналогов в России у нее нет. Помимо резки деревьев, лазерный комплекс может разделять на части конструкции из металла, толщина которых составляет до 260 миллиметров. Причем делать это можно на расстоянии до 300 метров. Поэтому комплекс можно успешно применять и при демонтаже опор ЛЭП.
Энергетики могут найти в разработке множество полезных характеристик. Так, комплекс «Росатома» можно установить на вездеход или другой вид транспорта. Лазер легко использовать в труднодоступных местах, при этом не нужно готовить подъездные пути для тяжелой спецтехники. Комплекс можно развернуть весьма оперативно и работать на безопасном для людей расстоянии.
Разработкой комплекса занимались в рамках Единого отраслевого тематического плана (ЕОТП). Он включает научные проекты по приоритетным направлениям научно-технологического развития «Росатома»: от ядерной энергетики до ядерной медицины. Та же самая лазерная установка, кстати, уже зарекомендовала себя при утилизации затонувших кораблей в районе острова Сахалин, с ее помощью удалось ликвидировать аварийные разливы нефти. Можно использовать комплекс и для резки льда.
Американские ученые установили, что, когда у мужа с женой схожие привычки в плане спиртного и они предпочитают употреблять алкоголь вместе, продолжительность жизни у таких людей выше, чем у непьющих супругов или если в паре выпивает кто-то один.
Предмет, который буквально свалился с небес на крышу дома жителя Флориды, теперь изучает NASA, чтобы выяснить его происхождение. Если окажется, что «железка» действительно прилетела с МКС, с большой долей вероятности американское аэрокосмическое агентство и федеральное правительство ждет суд.
Ирландские археологи обнаружили на дне залива не только оборонительные валы, но и яму для барбекю. Последнее, впрочем, не точно.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Объединяй и властвуй — как создать из квантовых компьютеров квантовый интернет
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
10 кругов ада для iPhone 6
Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?
Академик Рубаков: «Гравитационные волны не говорят о будущем Вселенной, зато досконально объясняют ее прошлое»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии