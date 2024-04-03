Технология биологической обратной связи улучшила внимание детей с аутизмом

Технология биологической обратной связи (БОС) — это эффективная альтернатива традиционным методам лечения, которая используется в разных областях, включая помощь детям с аутизмом. Она позволяет ребенку управлять активностью своего организма, например, дыханием или частотой пульса, с помощью специальных устройств, подключенных к компьютеру. Показатели активности отображаются на экране в виде игры, которую ребенок может контролировать, меняя свое состояние. Таким образом, дети учатся достигать целей через изменение своего состояния. Исследование, проведенное психологами МГППУ, показало эффективность применения БОС-тренинга у младших школьников с аутизмом.

Терапевтические технологии и тренинги с применением биологической обратной связи зарекомендовали себя во многих областях, как эффективные альтернативы традиционным подходам. В практике помощи детям с аутизмом они применяются редко, хотя имеют определенные преимущества. Так, например, ребенку с трудностями общения легче выполнять задания, взаимодействуя с компьютером. Суть технологий биологической обратной связи (БОС) в том, что человек учится управлять активностью организма. Например, дыханием или частотой пульса.

Эти показатели считываются приборами и в образном виде передаются человеку на экране компьютера, чаще всего в виде игры (паззлы, управление автомобилем, и так далее). В процессе тренинга человек старается выполнить задачу, управляя специальной компьютерной игрой не обычным способом, а путем расслабления, углубления дыхания. Целенаправленно изменяя свое состояние, ребенок достигает результата: автомобиль ускоряется, из кусочков складывается паззл.

Исследование, проведенное на базе Научной лаборатории Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ под руководством профессора Натальи Горбачевской показало эффективность применения БОС-тренинга у младших школьников с аутизмом.

«У детей, прошедших 20 сеансов, отмечено улучшение показателей внимания, особенно в области концентрации, переключаемости и произвольного внимания, – рассказывает Денис Давыдов, старший научный сотрудник ФРЦ МГППУ. – В начале и в конце серии тренингов также проводили запись биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ). Анализ спектральных характеристик ЭЭГ выявил изменения, свидетельствующие об уменьшении уровня напряжения, часто характерного для детей с РАС». У детей контрольной группы таких изменений обнаружено не было. Эти данные говорят об устойчивости достигнутых улучшений.

Результаты исследования также показали, что такие тренинги полезны не всем детям. Противопоказаниями являются все виды биоэлектрической активности мозга, свидетельствующие о повышенной судорожной готовности организма. Так как такая ситуация характерна для многих детей с РАС, обследование при помощи ЭЭГ является обязательным перед назначением курса.

Полученные данные имеют как практический, так и научный интерес и исследования в этом направлении предполагается продолжить.

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МГППУ 42 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.