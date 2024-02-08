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Экосредства для уборки оказались хуже обычных в плане выделений химикатов в воздух
Новое исследование показало, что чистящие средства с пометкой «эко» не только не уступают, но могут даже превосходить обычные по выбросам потенциально вредных для человека летучих органических веществ.
В последние годы все большую популярность набирает бытовая химия с экологической маркировкой, подразумевающей, что такая продукция безопаснее для здоровья и окружающей среды. Проверить, как обстоят дела на самом деле, решили исследователи из Йоркского университета (Великобритания).
В работе, опубликованной в журнале Environmental Science: Processes & Impact, ученые изучили состав обычных и экосредств для уборки и сравнили, как присутствующие в них летучие органические соединения (ЛОС) влияют на качество воздуха в помещении.
ЛОС — широкий класс органических веществ, включающий ароматические углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны, монотерпены, терпеноиды и другие. Из прошлых исследований известно, что выделяемые потребительскими товарами монотерпены могут вступать в реакции и образовывать опасные вторичные загрязнители, такие как формальдегид.
При увеличении уровня ЛОС в воздухе помещений у восприимчивых людей могут возникать проблемы с дыханием, раздражения глаз, носа, горла или кожи. Многократное воздействие высоких концентраций формальдегида связывают с канцерогенным эффектом.
Исследователи из Йоркского университета рассмотрели 10 обычных и 13 экосредств для уборки, в том числе средства для чистки поверхностей (восемь штук), уборки ванной (пять штук), мытья полов (шесть штук) и посуды (четыре штуки).
С помощью парофазного газохроматографического анализа ученые установили, что бытовая химия с пометкой «эко» как правило выделяла больше монотерпенов, чем обычные средства. Основным источником летучих монотерпенов были ароматические отдушки.
Средняя общая концентрация монотерпенов у экосредств составила 25 миллиграммов на литр, а у обычных — 8,6 миллиграмма на литр. В результате применение первых приводило к большему увеличению концентрации вредных вторичных загрязнителей, таких как формальдегид (до 7%) и пероксиацетилнитрат (до 6%). Вместе с тем выделение наиболее химически активных монотерпенов (α-терпинена, терпинолена и α-фелландрена) чаще наблюдалось при использовании обычных чистящих средств.
Таким образом, исследователи не нашли подтверждения тому, что экосредства для уборки лучше обычных в плане воздействия на качество воздуха в помещении.
«Многих потребителей вводит в заблуждение реклама таких продуктов. Это (их применение. — Прим. ред.) способно ухудшить качество воздуха в домах и, возможно, поставить под угрозу здоровье. Для многих продуктов на полках супермаркетов пометка „экологически чистый“ не соответствует своему значению», — заявила одна из авторов исследования химик Эллен Хардинг-Смит (Ellen Harding-Smith).
Производителям нужно более четко указывать и разъяснять, что входит в состав их продуктов и как уменьшить возможный вред от них, добавила исследовательница. Например, качество воздуха в доме улучшится, если при использовании таких средств включить вентиляцию или открыть окно для проветривания.
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