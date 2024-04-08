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Врачи рассчитали вероятность умственной отсталости и аутизма у детей, чьи матери курили марихуану
В научной литературе немало свидетельств того, что употребление марихуаны во время беременности вредит плоду и нарушает его нормальный рост. Теперь ученые выяснили, насколько каннабис при внутриутробном воздействии повышает у детей риск расстройств аутистического спектра (РАС), синдрома гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ) и умственной отсталости.
Свежее исследование о последствиях курения конопли беременными представили на проходящем 6-9 апреля конгрессе Европейской психиатрической ассоциации. В его рамках коллектив ученых из Университета Кертина (Австралия) проанализировал данные более 222 тысяч пар матерей с детьми, рожденными в австралийском штате Новый Южный Уэльс с января 2003-го по декабрь 2005 года. Информацию по ним сопоставили со сведениями из медицинских реестров, содержащих данные об употреблении каннабиса матерями до родов и последующих нарушениях нервно-психического развития у их малышей.
Применив методы статистического анализа, исследователи установили, что у потомства матерей, куривших марихуану во время беременности, вероятность СДВГ и расстройств аутистического спектра была на 98% и 94% выше, чем у детей, которые в утробе не подвергались воздействию каннабиса. Кроме того, у первых почти на 50% чаще встречались нарушения умственного развития.
Плюс медики выяснили, что если, помимо конопли, матери во время беременности курили табак, пагубный эффект был сильнее: и без того повышенный риск СДВГ, аутизма и интеллектуальной отсталости у детей возрастал еще больше.
Исследование также показало, что малыши, которые в утробе подвергались воздействию каннабиса, чаще появлялись на свет преждевременно и имели низкий вес при рождении, что дополнительно увеличивало вероятность нарушения их нервно-психического развития.
В Европейской психиатрической ассоциации это исследование назвали уникальным, подчеркнув, что оно дает более полную картину потенциальных рисков, связанных с употреблением каннабиса в пренатальный период. Медики выразили обеспокоенность по поводу популярности марихуаны среди молодых женщин в Евросоюзе, в том числе беременных и кормящих. Врачи призвали активизировать просветительскую работу для улучшения информированности будущих матерей о последствиях курения марихуаны во время беременности.
Тревогу психиатров вызывает и растущая распространенность СДВГ и аутизма. По имеющимся оценкам, в мире синдромом гиперактивности с дефицитом внимания страдают примерно 5,3-5,9% детей и подростков, а в Европе — около 4,6%. Расстройства аутистического спектра в странах ЕС встречаются примерно у одного из двух тысяч детей.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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