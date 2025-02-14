  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 минут назад
МГППУ
20

Трудности восприятия речи у детей с аутизмом связали с нарушениями в слуховой коре

4.6

Ученые МГППУ установили связь между трудностями восприятия речи в шумной среде у детей с расстройством аутистического спектра и нарушениями обработки звуков в слуховой коре. Результаты работы подчеркивают важность понимания специфических нейронных дефицитов, влияющих на коммуникацию у детей с аутизмом, и открывают новые горизонты для разработки эффективных методов поддержки и обучения.

МГППУ
# аутизм
# дети
# расстройства аутистического спектра
# речь
# слух
В МГППУ установили связь между трудностями восприятия речи в шумной среде у детей с аутизмом и нарушениями в слуховой коре / © Пресс-служба МГППУ

Новое исследование, проведенное учеными МГППУ, выявило связь между трудностями восприятия речи в шумной обстановке у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и нарушениями обработки звуков речи в слуховой коре левого полушария. Результаты работы опубликованы в Journal of Neurodevelopmental Disorders (Q1).

Понимание речи на фоне шума является распространенной проблемой для детей с РАС, что усугубляет их трудности в коммуникации. Исследователи предположили, что это может быть связано с нарушением фонетического анализа — процесса, который предшествует объединению звуков в слова и предложения. Гласные звуки, наряду с согласными, играют важную роль в этом процессе. Они вызывают реакцию мозга, известную как устойчивая негативность обработки (УНО), которая помогает группировать акустические паттерны в связные слуховые объекты — фонемы.

Чтобы понять, связаны ли трудности восприятия речи в шуме у детей с РАС с нарушением способности к такой группировке, ученые использовали магнитоэнцефалографию (МЭГ) и данные магнитно-резонансной томографии (МРТ). В ходе эксперимента мальчики с РАС и типично развивающиеся мальчики пассивно слушали звуки, которые воспринимались как гласные, а также шумы различной акустической структуры. Также проводился психоакустический эксперимент для оценки способности участников воспринимать речь в шуме.

Результаты показали, что хотя УНО наблюдалась у обеих групп, у детей с РАС этот ответ был снижен при восприятии гласных. Снижение было наиболее выражено в областях коры головного мозга, отвечающих за анализ сложных звуков. Это может указывать на трудности категоризации услышанных гласных. В левом полушарии мозга снижение реакции на гласные коррелировало с трудностями распознавания слов на фоне шума.

«Результаты исследования указывают на то, что дети с РАС испытывают сложности в перцептивной группировке формант гласных в фонемы определенных категорий, что затрудняет обработку речи в шумной среде. Эти результаты акцентируют внимание на необходимости целенаправленных вмешательств для улучшения слуховой обработки и коммуникативных навыков у детей с РАС», — отмечает руководитель проекта Елена Орехова, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центра).

Исследование, выполненное в рамках проекта «Приоритет 2030», является важным шагом к пониманию специфических нейронных дефицитов, влияющих на коммуникацию у детей с аутизмом, и открывает новые горизонты для разработки эффективных методов поддержки и обучения таких детей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
86 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# аутизм
# дети
# расстройства аутистического спектра
# речь
# слух
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Фев
900
Итоги 2024 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Происхождение вкусов: как любовь к еде сделала нас людьми
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
14 Фев
600
Физиология любви
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Фев
1000
Наш скелет
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Изображение человека: автопортрет или инфографика?
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Челябинский метеорит
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Медицинский зодиак: какой след оставили в медицине животные китайского календаря
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Фев
1200
Зачем эволюции нужны женщины?
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
15 Фев
1200
Крокодиловые эксперименты
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:14
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
Вчера, 14:42
Елизавета Александрова

В Солнечной системе заподозрили наличие объектов из Альфы Центавра

Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.

Астрономия
# космос
Вчера, 19:12
Татьяна

Медики связали потерю вкуса с риском преждевременной смерти

Благодаря органам чувств человек получает информацию об окружающем мире. Один из главных источников — язык, где расположены вкусовые сосочки. Это рецепторы, передающие информацию о вкусе пищи в мозг. Потеря вкуса может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Анализ, проведенный учеными из Китая и Швеции, показал, что ощущение утраты вкуса во второй половине жизни связано с повышенным риском смерти от всех причин.

Медицина
# вкусовые ощущения
# здравоохранение
# смертность
# США
# хронические заболевания
Позавчера, 15:14
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
Позавчера, 15:14
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно