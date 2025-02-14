Трудности восприятия речи у детей с аутизмом связали с нарушениями в слуховой коре

Ученые МГППУ установили связь между трудностями восприятия речи в шумной среде у детей с расстройством аутистического спектра и нарушениями обработки звуков в слуховой коре. Результаты работы подчеркивают важность понимания специфических нейронных дефицитов, влияющих на коммуникацию у детей с аутизмом, и открывают новые горизонты для разработки эффективных методов поддержки и обучения.

Новое исследование, проведенное учеными МГППУ, выявило связь между трудностями восприятия речи в шумной обстановке у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) и нарушениями обработки звуков речи в слуховой коре левого полушария. Результаты работы опубликованы в Journal of Neurodevelopmental Disorders (Q1).

Понимание речи на фоне шума является распространенной проблемой для детей с РАС, что усугубляет их трудности в коммуникации. Исследователи предположили, что это может быть связано с нарушением фонетического анализа — процесса, который предшествует объединению звуков в слова и предложения. Гласные звуки, наряду с согласными, играют важную роль в этом процессе. Они вызывают реакцию мозга, известную как устойчивая негативность обработки (УНО), которая помогает группировать акустические паттерны в связные слуховые объекты — фонемы.

Чтобы понять, связаны ли трудности восприятия речи в шуме у детей с РАС с нарушением способности к такой группировке, ученые использовали магнитоэнцефалографию (МЭГ) и данные магнитно-резонансной томографии (МРТ). В ходе эксперимента мальчики с РАС и типично развивающиеся мальчики пассивно слушали звуки, которые воспринимались как гласные, а также шумы различной акустической структуры. Также проводился психоакустический эксперимент для оценки способности участников воспринимать речь в шуме.

Результаты показали, что хотя УНО наблюдалась у обеих групп, у детей с РАС этот ответ был снижен при восприятии гласных. Снижение было наиболее выражено в областях коры головного мозга, отвечающих за анализ сложных звуков. Это может указывать на трудности категоризации услышанных гласных. В левом полушарии мозга снижение реакции на гласные коррелировало с трудностями распознавания слов на фоне шума.

«Результаты исследования указывают на то, что дети с РАС испытывают сложности в перцептивной группировке формант гласных в фонемы определенных категорий, что затрудняет обработку речи в шумной среде. Эти результаты акцентируют внимание на необходимости целенаправленных вмешательств для улучшения слуховой обработки и коммуникативных навыков у детей с РАС», — отмечает руководитель проекта Елена Орехова, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центра).

Исследование, выполненное в рамках проекта «Приоритет 2030», является важным шагом к пониманию специфических нейронных дефицитов, влияющих на коммуникацию у детей с аутизмом, и открывает новые горизонты для разработки эффективных методов поддержки и обучения таких детей.

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МГППУ 86 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.