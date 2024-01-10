Вымершие пикродонтиды оказались не приматами

Американские ученые пришли к выводу, что одно из семейств плезиадапиформов — вымерших родственников приматов — отнести к таковым нельзя.

Пикродонтид (Picrodontidae), живших в палеоцене на территории современной Канады, относят к плезиадапиформам (Plesiadapiformes) — вымершему подотряду млекопитающих, которых считают предками приматов, так называемыми приматоморфами. Внешне такие животные напоминали белок и имели развитые резцы. По-видимому, эти млекопитающие были насекомо- или фруктоядными и проводили большую часть времени на деревьях.

Пикродонтиды известны по трем родам: Picrodus, Zanycteris и Draconodus. Летопись окаменелостей этих животных полностью состоит из остатков зубов, за исключением части черепа одного из видов — Zanycteris paleocenus. Надо сказать, что зубы пикродонтид весьма характерны: они отличаются множеством бугорков, моляры очень широкие и совсем не стерты.

Это обстоятельство заставляло ученых считать, что пикродонтиды стали очень специализированными фруктоядными, а возможно, даже питались преимущественно нектаром, пыльцой и древесным соком. Зубы их в целом настолько похожи на таковые у летучих мышей, что в 1935 году выдающийся американский палеонтолог Джордж Симпсон даже предположил, что пикродонтиды относятся к рукокрылым.

Что можно сказать о черепе Zanycteris? То, что его нашли в начале прошлого века, а в 1917 году «запечатали» в гипс для лучшей сохранности. Этот важный и единственный экземпляр до сих пор хранится в Американском музее естественной истории, и его редко изучали ученые. Известно лишь то, что череп Zanycteris резко сужался спереди, это сближает пикродонтид с современными мышиными лемурами Cheirogaleinae и хоботноголовыми кускусами Tarsipedidae, питающимися нектаром. В связи с этим ученые считали, что пикродонтиды, вероятно, дальше всех плезиадапиформов ушли от исходной насекомоядности.

Новая работа исследователей из Городского университета Нью-Йорка и Музея естественной истории Карнеги (США), опубликованная в журнале Biology Letters, вновь поставила под сомнение принадлежность пикродонтид к приматам. С помощью современной компьютерной томографии ученые изучили единственный череп этих животных, о котором шла речь выше.

Они пришли к выводу, что зубы пикродонтид в самом деле похожи на зубы ныне живущих приматов, чего нельзя сказать об исследуемом черепе, особенно о кости, окружающей ухо. Ничего подобного нет ни у современных приматов, ни у их близких ископаемых родственников.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что пикродонтиды и приматоморфы независимо развили похожие зубы, так как имели примерно одинаковый рацион питания. Морфология черепа Zanycteris оказалась похожей не на плезидапиформов, а на палеогеновых Apatemyidae и Nyctitheriidae. Последние относятся к вымершим животным, вероятно, родственным современным ежам, землеройкам и кротам.

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