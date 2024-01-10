Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Вымершие пикродонтиды оказались не приматами
Американские ученые пришли к выводу, что одно из семейств плезиадапиформов — вымерших родственников приматов — отнести к таковым нельзя.
Пикродонтид (Picrodontidae), живших в палеоцене на территории современной Канады, относят к плезиадапиформам (Plesiadapiformes) — вымершему подотряду млекопитающих, которых считают предками приматов, так называемыми приматоморфами. Внешне такие животные напоминали белок и имели развитые резцы. По-видимому, эти млекопитающие были насекомо- или фруктоядными и проводили большую часть времени на деревьях.
Пикродонтиды известны по трем родам: Picrodus, Zanycteris и Draconodus. Летопись окаменелостей этих животных полностью состоит из остатков зубов, за исключением части черепа одного из видов — Zanycteris paleocenus. Надо сказать, что зубы пикродонтид весьма характерны: они отличаются множеством бугорков, моляры очень широкие и совсем не стерты.
Это обстоятельство заставляло ученых считать, что пикродонтиды стали очень специализированными фруктоядными, а возможно, даже питались преимущественно нектаром, пыльцой и древесным соком. Зубы их в целом настолько похожи на таковые у летучих мышей, что в 1935 году выдающийся американский палеонтолог Джордж Симпсон даже предположил, что пикродонтиды относятся к рукокрылым.
Что можно сказать о черепе Zanycteris? То, что его нашли в начале прошлого века, а в 1917 году «запечатали» в гипс для лучшей сохранности. Этот важный и единственный экземпляр до сих пор хранится в Американском музее естественной истории, и его редко изучали ученые. Известно лишь то, что череп Zanycteris резко сужался спереди, это сближает пикродонтид с современными мышиными лемурами Cheirogaleinae и хоботноголовыми кускусами Tarsipedidae, питающимися нектаром. В связи с этим ученые считали, что пикродонтиды, вероятно, дальше всех плезиадапиформов ушли от исходной насекомоядности.
Новая работа исследователей из Городского университета Нью-Йорка и Музея естественной истории Карнеги (США), опубликованная в журнале Biology Letters, вновь поставила под сомнение принадлежность пикродонтид к приматам. С помощью современной компьютерной томографии ученые изучили единственный череп этих животных, о котором шла речь выше.
Они пришли к выводу, что зубы пикродонтид в самом деле похожи на зубы ныне живущих приматов, чего нельзя сказать об исследуемом черепе, особенно о кости, окружающей ухо. Ничего подобного нет ни у современных приматов, ни у их близких ископаемых родственников.
По мнению ученых, это свидетельствует о том, что пикродонтиды и приматоморфы независимо развили похожие зубы, так как имели примерно одинаковый рацион питания. Морфология черепа Zanycteris оказалась похожей не на плезидапиформов, а на палеогеновых Apatemyidae и Nyctitheriidae. Последние относятся к вымершим животным, вероятно, родственным современным ежам, землеройкам и кротам.
Летом 2023 года астрономы впервые засекли плазменные потоки в магнитосфере другой планеты — Марса. Теперь, проанализировав данные, собранные «Вояджером-2», ученые подтвердили существование таких джетов у еще одной планеты Солнечной системы.
В последнее время все больше людей предпочитают пить не водопроводную воду, а бутилированную. Считалось, что она безопаснее и полезнее. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что в среднестатистической бутылке воды содержится более 200 тысяч частиц опасного нанопластика.
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 межпланетных миссий, которые изменили наши представления о Солнечной системе
Путь к энергии
Самые «горячие» премьеры Женевы
Февраль 1917 года: как одна теория заговора определила реальность наших дней
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии