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22 минуты назад
МГППУ
21

В МГППУ разработали новые диагностические методики для детей с аутизмом

4.3

Специалисты МГППУ разработали новый метод оценки навыков коммуникации у детей с аутизмом, включающий индивидуальную оценку таких показателей как инициатива к общению и ответная реакция на обращение. Это позволит специалистам и родителям лучше понимать проблемы в общении с детьми с аутизмом и находить подходы к их преодолению.

МГППУ
# аутизм
# дети
# диагностика
# расстройства аутистического спектра
Дети
В МГППУ разработали новые диагностические методики для детей с аутизмом / © Getty images

Современные исследования расстройств аутистического спектра (РАС) показывают, что эти нарушения характеризуются выраженной гетерогенностью. Это означает, что несмотря на общие диагностические критерии, такие как нарушения социального взаимодействия и общения и наличие повторяющегося поведения, существует большое разнообразие особенностей поведения и их возможных сочетаний.

Особую важность приобретает комплексная диагностика, которая предполагает оценку всех сфер психического развития. Только на основе такой оценки можно описать профиль особенностей конкретного ребенка, что необходимо для разработки индивидуального маршрута сопровождения. Однако, в настоящее время специалисты не располагают достаточным набором диагностических методик, позволяющих провести такую комплексную оценку.

В исследовании, проведенном научной лабораторией Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ, был представлен анализ данных межрегионального мониторинга запросов специалистов, работающих в системе помощи детям с РАС. Этот анализ показал наличие дефицита стандартизованных диагностических инструментов.

В ответ на эту проблему, были разработаны инновационные методы диагностики коммуникативных, моторных и бытовых навыков. Один из них — шкала оценки навыков коммуникации, разработанная Давыдовой Е. Ю. и Хаустовым А. В. Эта методика предназначена для диагностики детей в возрасте от трех до 13 лет и включает три модуля: базовые коммуникативные навыки, обмен информацией и просоциальные навыки. Особенностью этого подхода является раздельная оценка показателей инициативы к общению и ответной реакции на обращение, что позволяет максимально индивидуализировать программы помощи и фиксировать динамику результатов вмешательств.

«Также междисциплинарной командой специалистов была разработана методика диагностики бытовых школьных навыков, рассказывает Елизавета Давыдова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник научной лаборатории ФРЦ МГППУ. – Этот диагностический инструмент представляет собой структурированный опросник для специалистов тьюторского сопровождения, позволяющий оперативно оценить, как ребенок справляется с повседневными бытовыми задачами в школе».

Несмотря на то, что текущий перечень доступных специалистам диагностических методик невелик, он включает как инструменты, включенные в международный золотой стандарт диагностики РАС, так и отечественные разработки.

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МГППУ
43 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# аутизм
# дети
# диагностика
# расстройства аутистического спектра
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