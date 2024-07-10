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«Налог на сахар» снизил ежедневное потребление сладкого
Более 50 стран, включая Россию, ввели налог на сахар в безалкогольных напитках, чтобы производители изменили рецептуру, а люди стали потреблять меньше свободных сахаров. В разных государствах мера работает по-разному, но результаты исследования в Великобритании говорят в пользу ее эффективности.
Большое количество сахара, который попадает в организм человека ежедневно, — одна из главных проблем мирового здравоохранения. По данным ВОЗ, общее ежедневное потребление энергии за счет содержания свободных сахаров превышает рекомендованное количество на 5%. При этом основной источник таких сахаров — подслащенные безалкогольные напитки: соки, лимонады, морсы. Их наличие в рационе, особенно детском, повышает риск увеличения веса, ожирения, диабета второго типа, ишемической болезни сердца и преждевременной смерти.
Чтобы на государственном уровне повлиять на потребление сахара, более чем в 50 странах ввели «налог на сахар» для производителей сладких безалкогольных напитков, в которых его количество превышает норму содержания в пищевой продукции. В России такую меру приняли в июле 2023 года, и результаты изменений пока неизвестны. Тем временем в Великобритании, где налог действует с 2018 года, проанализировали имеющиеся данные и отметили положительную динамику.
Согласно работе исследователей из Кембриджского университета в Великобритании, за год после введения налога для производителей сладких напитков взрослые жители страны стали потреблять почти на 11 граммов сахара меньше, а дети — почти на пять граммов. Эти показатели эквивалентны 20% и 10% от прежнего общего количества сахара в день. Если же говорить непосредственно о сахаре из безалкогольных напитков, то их взрослые стали потреблять меньше на треть, а дети — примерно вдвое. Соответствующую научную статью опубликовал Journal of Epidemiology and Community Health.
Ученые работали с данными 7 999 взрослых и 7 656 детей, собранными для национального исследования рациона в Великобритании. Безалкогольные напитки чаще всего были основным источником свободных сахаров в возрасте 11-18 лет. Дети до 10 лет больше углеводов получали из хлопьев и зерновых продуктов (напитки были на втором месте), а взрослые — из сахара, консервов и кондитерских изделий.
По словам авторов публикации, трудно говорить, что налог значительно снизил ежедневное потребление свободных сахаров, поскольку показатель изменился не только за счет безалкогольных напитков. Тем не менее люди могли уменьшить количество сладкой пищи в рационе в качестве реакции на предупреждения специалистов по здравоохранению и государственные меры. При этом с 2021 года (исследование проводили в 2019-м) в Великобритании также действует налог на продажу сахара и соли.
Повлиять на производителей и потребителей сладких напитков также удавалось Венгрии и Чили: там от 19% до 22% жителей стали реже покупать сладкую газировку. Во Франции мера успехом, наоборот, не увенчалась: по данным за 2020 год, снизить потребление сладких напитков не удалось за восемь лет действия налога.
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