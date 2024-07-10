Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи МГППУ подтвердили эффективность форсайт-сессий в профориентации суворовцев
Специалисты МГППУ изучили метод работы форсайт-сессий для помощи обучающимся в выборе будущей профессии. Метод опробован на воспитанниках 10-11 классов Московского суворовского военного училища. После проведения эксперимента психологи провели анкетирование, которое показало, что метод действительно помогает суворовцам определиться с выбором будущей профессии.
Форсайт-сессия — это технология, которая позволяет спрогнозировать будущее на основе анализа трендов и формирования различных сценариев развития. Другими словами, это инновационный мозговой штурм. В ходе проекта проводились занятия в формате форсайт-сессии «Я и Армия будущего» для суворовцев старших курсов, которые проводили педагоги-психологи.
Они помогали воспитанникам развивать навыки, необходимые для выбора профессии, такие как целеполагание, планирование, прогнозирование, саморегуляция и конструктивное взаимодействие в коллективе. Занятия способствовали также развитию анализа информации и мышления. В исследовании участвовал 161 воспитанник. Результаты проекта опубликованы в журнале «Экстремальная психология и безопасность личности».
Исследование показало, что использование форсайт-сессии на занятиях помогает улучшить профориентационную работу в довузовских образовательных организациях Министерства обороны России. Обучающиеся 10-11 классов, которые участвовали в таких занятиях, проявили больший интерес к военной профессии и были лучше подготовлены к ней, чем те, кто не участвовал. Из-за сложности и определенной специфики метода, его применение для воспитанников 5-9 классов считается преждевременным.
«Форсайт-технология помогает использовать новые способы обучения для помощи суворовцам в выборе профессии, – рассказывает автор проекта Юлия Анцибор, кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ. – Такой подход помогает суворовцам развивать творчество, поддерживать интерес к учебной деятельности и понимать, каким они хотят видеть свое будущее. Благодаря этому методу, обучающиеся могут выбирать профессию, учитывая свои интересы и способности, что важно для будущего офицера».
Для профориентационной работы с воспитанниками предлагается несколько направлений работы в зависимости от их возраста. Для пятиклассников, которые только поступили в суворовское военное училище: это, прежде всего, погружение в условия, в которых они обучаются, соблюдение суворовских традиций, верность суворовскому братству, участие в ключевых общеучилищных мероприятиях, направленных на формирование патриотических чувств юных воспитанников, встречи с ветеранами и героями России.
В профориентационной работе с воспитанниками шестого-девятого классов применяются профессиональные диагностики для определения будущей профессии, опросы о выборе будущей специальности, игры и тренинги, связанные с профессией, индивидуальные консультации психологов, поездки в военные вузы, классные часы по профориентации, участие в Параде Победы на Красной площади, формирование первичных военных навыков.
Для 10 и 11 классов: участие в проектах и исследованиях, связанных с будущей профессией, встречи с представителями вузов, круглые столы с участием преподавателей, посещение дней открытых дверей высших учебных заведений, занятия «Я и Армия будущего» с использованием метода форсайт-сессии, опросы о военно-профессиональной мотивации и диагностические исследования, направленные на определение психологической готовности к военно-профессиональной деятельности.
Недавний эксперимент с участием страдающих шизофренией показал, что регулярные сеансы компьютерной игры Super Mario способны значительно улучшить когнитивные функции и психическое здоровье таких пациентов.
В 2020-х годах скорость ввода загородного жилья в России превысила скорость строительства квартир. Похоже, термин «одноэтажная Россия» вполне может стать реальностью близкого будущего. Что заставляет людей двигаться за город? Почему они не делали этого раньше? Как развиваются технологии строительства и по какой из них можно быстрее всего возвести полноценный дом?
Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.
Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.
Ученые из США выявили риск редкой потери зрения у тех, кто принимает препараты от диабета и лишнего веса на основе семаглутида.
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пародийные религии
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии