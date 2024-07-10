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7 минут назад
МГППУ
11

Психологи МГППУ подтвердили эффективность форсайт-сессий в профориентации суворовцев

4.3

Специалисты МГППУ изучили метод работы форсайт-сессий для помощи обучающимся в выборе будущей профессии. Метод опробован на воспитанниках 10-11 классов Московского суворовского военного училища. После проведения эксперимента психологи провели анкетирование, которое показало, что метод действительно помогает суворовцам определиться с выбором будущей профессии.

МГППУ
# военное дело
# военные
# дети
# суворовцы
# форсайт-сессии
Начало нового учебного года в Московском Суворовском военном училище, 1 сентября 2015 года / © Mil.ru, ru.wikipedia.org

Форсайт-сессия — это технология, которая позволяет спрогнозировать будущее на основе анализа трендов и формирования различных сценариев развития. Другими словами, это инновационный мозговой штурм. В ходе проекта проводились занятия в формате форсайт-сессии «Я и Армия будущего» для суворовцев старших курсов, которые проводили педагоги-психологи.

Они помогали воспитанникам развивать навыки, необходимые для выбора профессии, такие как целеполагание, планирование, прогнозирование, саморегуляция и конструктивное взаимодействие в коллективе. Занятия способствовали также развитию анализа информации и мышления. В исследовании участвовал 161 воспитанник. Результаты проекта опубликованы в журнале «Экстремальная психология и безопасность личности».

Исследование показало, что использование форсайт-сессии на занятиях помогает улучшить профориентационную работу в довузовских образовательных организациях Министерства обороны России. Обучающиеся 10-11 классов, которые участвовали в таких занятиях, проявили больший интерес к военной профессии и были лучше подготовлены к ней, чем те, кто не участвовал. Из-за сложности и определенной специфики метода, его применение для воспитанников 5-9 классов считается преждевременным.

«Форсайт-технология помогает использовать новые способы обучения для помощи суворовцам в выборе профессии, – рассказывает автор проекта Юлия Анцибор, кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ. – Такой подход помогает суворовцам развивать творчество, поддерживать интерес к учебной деятельности и понимать, каким они хотят видеть свое будущее. Благодаря этому методу, обучающиеся могут выбирать профессию, учитывая свои интересы и способности, что важно для будущего офицера».

Для профориентационной работы с воспитанниками предлагается несколько направлений работы в зависимости от их возраста. Для пятиклассников, которые только поступили в суворовское военное училище: это, прежде всего, погружение в условия, в которых они обучаются, соблюдение суворовских традиций, верность суворовскому братству, участие в ключевых общеучилищных мероприятиях, направленных на формирование патриотических чувств юных воспитанников, встречи с ветеранами и героями России.

В профориентационной работе с воспитанниками шестого-девятого классов применяются профессиональные диагностики для определения будущей профессии, опросы о выборе будущей специальности, игры и тренинги, связанные с профессией, индивидуальные консультации психологов, поездки в военные вузы, классные часы по профориентации, участие в Параде Победы на Красной площади, формирование первичных военных навыков.

Для 10 и 11 классов: участие в проектах и исследованиях, связанных с будущей профессией, встречи с представителями вузов, круглые столы с участием преподавателей, посещение дней открытых дверей высших учебных заведений, занятия «Я и Армия будущего» с использованием метода форсайт-сессии, опросы о военно-профессиональной мотивации и диагностические исследования, направленные на определение психологической готовности к военно-профессиональной деятельности.

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МГППУ
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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# военное дело
# военные
# дети
# суворовцы
# форсайт-сессии
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