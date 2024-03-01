«Мусорная еда» резко повысила частоту психических заболеваний

Ультрапереработанные продукты увеличили риск 32 неблагоприятных последствий для здоровья. В их числе не только физические болезни, но и расстройства психики.

Продукты, которые относятся к ультрапереработанным, составляют достаточно большую часть ежедневного рациона во многих странах. Там, где уровень дохода высокий, на такую пищу может приходиться до 58% суточного потребления энергии.

Предыдущие исследования указывали на связь продуктов с высокой степенью обработки с ухудшениями в состоянии здоровья. Дело в том, что выпечка, сладкие напитки, фастфуд и прочая пища из этой категории проходят множество промышленных процессов, часто содержит искусственные добавки и большое количество сахара, жира и соли при недостатке нужных организму витаминов и клетчатки.

Австралийские ученые из Университета Монаша, Университета Сиднея, Австралийского педиатрического медицинского научно-исследовательского института и Университета Джеймса Кука провели комплексный обзор 45 метаанализов из 14 обзорных статей, которые посвящены связи ультрапереработанной пищи с неблагоприятными последствиями для здоровья. Все статьи, которые включили в обзор, вышли в последние три года и были основаны на данных почти 10 миллионов человек. Результаты обширной оценки накопленных фактических данных опубликовали в журнале The BMJ.

Люди, которые ели ультрапереработанные продукты чаще, столкнулись с повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%. На 48-53% у них увеличилась вероятность тревожности и распространенных психических расстройств, на 22% — депрессии и на 12% — диабета второго типа. Риск смерти по любой причине возрос на 21%.

Доказательства того, что ультрапереработанная пища связана с астмой, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и некоторыми видами рака, исследователи посчитали ограниченными. Такую же оценку получили аргументы в пользу гипотез, согласно которым «мусорная еда» приводит к высокому содержанию жиров в крови и низкому уровню «хорошего холестерина».

Ученые отметили, что на результаты комплексного обзора могли повлиять показатели, не измеренные авторами исходных исследований. Тем не менее для оценки рассмотренных обзоров и метаанализов исследователи использовали строгие научные методы, и полученные выводы выдержали тщательную проверку.

Авторы исследования призвали на государственном уровне регулировать количество ультрапереработанных продуктов, которые едят люди каждый день. Они предложили не продавать выпечку, газированные напитки, сухие завтраки, готовые к употреблению продукты и полуфабрикаты в больницах и школах, а также ограничить рекламу такой пищи. По мнению исследователей, необходимы и экономические меры, чтобы необработанные, минимально обработанные продукты, а также свежеприготовленные блюда стали не менее доступными, чем «мусорная еда».

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