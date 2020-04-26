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26.04.2020
Редакция Naked Science
20
73 565

Проникновение в мозг: Neuralink как самый фантастический проект Илона Маска

3.9

Маск разносторонен. Американский предприниматель дал жизнь множеству проектов в самых разных областях, каждый из которых в случае успеха способен изменить жизнь человечества. Neuralink выделяется даже среди этих проектов. Если его получится реализовать, изменится не только мир вокруг нас, но и мы сами. Вот только удастся ли?

С точки зрения науки
# Neuralink
# будущее
# Илон Маск
Выбор редакции
©GeekWire / Автор: Александр Литвинов

Предупреждение: статья была опубликована в журнале Naked Science №44 от 1 июня 2019 года. Выложена на сайте в исходном виде. Актуальность не потеряла.

Маск постоянно интригует: скоро нам представят нечто интересное – то, что мы раньше и представить не могли. А пока этого не случилось, мы решили разобраться, что такое Neuralink, чего от нее ожидать и зачем все это нужно. 

Neuralink: начало 

Все еще окутанная завесой тайны, компания Neuralink была основана в июле 2016 года. Ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, а заявленные цели деятельности – исследования в области медицины, а если точнее, разработка и производство имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Чтобы было понятнее: компания образована для создания «технологии будущего», способной подключить человеческий мозг к компьютеру. Главная цель – создание эффективного интерфейса «мозг-компьютер». 

Илон Маск – один из основателей Neuralink, он входит в экспертную группу компании. Как рассказал сам Маск Тиму Урбану, автору блога Wait But Why и, пожалуй, главному популяризатору идеи предпринимателя, он лично встретился с тысячей специалистов из разных областей, чтобы сформировать команду проекта. Имена участников, которые были приглашены в числе первых, известны.

Это Ванесса Толос, инженер и специалист по гибким электродам из Ливерморской национальной лаборатории им. Эрнеста Лоуренса; Тимоти Гарднер, профессор Бостонского университета, известный своими операциями по вживлению электродов в мозг птиц, чтобы понять, как они поют; Филип Сабес, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, изучающий то, как мозг контролирует движения. Набор специалистов продолжается и сейчас, на сайте компании сообщается о поиске самых талантливых экспертов из разных областей. К слову, информация о приеме персонала – все, чем может порадовать портал. 

Впервые Маск заговорил об идее создания беспроводного интерфейса «мозг-компьютер» летом 2016 года на конференции Vox Media. Такой интерфейс был упомянут как «нейронное кружево» (англ. neural lace). Сама концепция нейронных кружев родом из научно-фантастических рассказов писателя-футуролога Иэна Бэнкса. В его книгах нейронное кружево – это некое паутинообразное устройство, которое вживляется в мозг человека и обеспечивает симбиоз с машинами. 

Финансировать проект, по данным The Wall Street Journal, Маск собирался самостоятельно, в том числе на заемные средства под принадлежащие ему акции в других компаниях. Еще одним инвестором может выступить фонд Founders Fund Питера Тиля – создателя платежной системы PayPal. 

Проникновение в мозг. Как это было? 

Собственно, а что может быть общего у мозга и компьютера? Ответ: хотя бы электричество. Еще в 1849 году швейцарский ученый Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон нашел доказательства наличия электрических потенциалов в живых тканях. И, в частности, доказал, что мозг – как нервные и мышечные ткани – способен генерировать электрические сигналы. В 1875 году электрическую активность в мозге животных, независимо друг от друга, обнаружили английский физиолог и хирург Ричард Катон (он изучал мозг кроликов и обезьян) и русский физиолог Василий Яковлевич Данилевский, работавший с собаками. 

В 1924 году немецкий физиолог и психиатр Ханс Бергер при помощи гальванометра впервые зафиксировал на бумаге в виде кривой электрические сигналы, генерируемые мозгом человека. Такую запись он предложил называть электроэнцефалограммой. 

Ханс Бергер

Впервые эксперимент с использованием нейроинтерфейса был поставлен американским кибернетиком, нейрофизиологом и психиатром Греем Уолтером в 1963-м. Он одним из первых стал вживлять микроэлектроды в головной мозг. Для опыта электроды сначала имплантировали пациентам в различные области коры головного мозга. В ходе эксперимента они должны были нажимать на кнопку, которая переключала слайды проектора. А в это время Уолтер фиксировал соответствующую активность мозга. Обнаружив область коры, ответственную за воспроизведение этого мышечного паттерна, он подключил ее напрямую к проектору, а кнопку от него отсоединил. 

Пациенты не знали, что кнопка отключена, продолжали нажимать на нее, и слайды все равно переключались. Теперь управление проектором осуществлялось непосредственно мозгом – причем быстрее, чем человек успевал нажать на кнопку. 

Впервые вживил электроды в мозг парализованного пациента невролог и изобретатель Филипп Кеннеди в 1998 году. Через несколько месяцев после операции его пациент научился двигать курсор по экрану компьютера и набирать текст. 

Сегодня имплантируемые в мозг электроды применяются для того, чтобы сгладить побочные эффекты от болезни Паркинсона, эпилепсии и других нейродегенеративных заболеваний. Такими устройствами уже пользуются около 150 тысяч человек с болезнью Паркинсона. Электроды вживляются глубоко в мозг и генерируют регулярные электрические импульсы. 

Надо заметить, что существует три способа «проникнуть в мозг». Инвазивный (от новолатинского invasivus, invado – «вхожу внутрь»), то есть микроэлектроды помещаются непосредственно в кору головного мозга. Полуинвазивный – электроды располагаются на твердой или паутинной мозговых оболочках. В черепе твердая мозговая оболочка непосредственно прилежит к костям черепа. Всего мозг имеет три оболочки. Третья, самая «глубокая», непосредственно прилежащая к мозгу, называется мягкой. И последний, самый щадящий способ – неинвазивный: датчики для измерения электрических потенциалов, создаваемых головным мозгом, размещаются на коже головы. 

При этом очевидно, что самый сложный и рискованный метод – инвазивный. Он применяется только в тех случаях, когда другого способа помочь пациенту уже нет. 

В целом мозг гораздо сложнее компьютера. Большинство ученых считает его самым сложным из известных науке объектов. Даже самый совершенный компьютер имеет на порядки меньше операционных единиц, чем человеческий мозг имеет нейронов. Ученые отмечают, что мы еще мало знаем о том, как нейроны мозга взаимодействуют между собой, а методы исследования мозга пока недостаточно совершенны. 

Чем хочет удивить Neuralink 

Так чем же в этих условиях нас хочет удивить Илон Маск? Как сообщает WSJ, Neuralink займется разработкой устройств, которые будут имплантироваться в человеческий мозг и смогут обеспечить прямой контакт с компьютерами и другой техникой. 

На первых порах Neuralink планирует выпустить имплантаты для лечения заболеваний головного мозга: болезни Паркинсона, эпилепсии, паралича и других. Но все же главная цель – усовершенствование людей. 

Однако Neuralink еще предстоит доказать безопасность и эффективность своей технологии на прикладных медицинских задачах – лечении людей. Зато если это удастся, далее компания будет создавать мозговые имплантаты для улучшения когнитивных способностей. Человек сможет напрямую подключаться к компьютеру – без устройств ввода-вывода. Никаких клавиатур, компьютерных мышей и джойстиков. 

При этом речь вовсе не о сложных и дорогостоящих операциях. Как рассказал Маск Тиму Урбану, в планах – создать простую автоматическую систему для быстрого вживления электродов в мозг. Операции будут такие же простые, как, например, лазерная коррекция зрения. 

Пока нет точных данных, какие именно устройства будет производить Neuralink. Несколько подсказок попытались найти в выступлении Маска на конференции Code Conference, проходившей в Калифорнии в июне 2016 года. Тогда он сказал, что нейроинтерфейс должен стать «цифровым слоем над корой головного мозга». При этом его компоненты необязательно имплантировать хирургическим путем: сделать это можно с помощью инъекции в шею, а затем компоненты интерфейса сами попадут в мозг с потоком крови. Речь здесь явно шла о мозговых имплантатах типа «стентродов» (stentrode). 

Их разработка ведется в рамках программы Reliable Neural-Interface Technology, финансируемой DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США). Обычные стенты – основа стентродов – применяются для очистки кровеносных сосудов. Стентроды – гибкие стенты, играющие роль электродов.  В мозг они доставляются вместе с потоком крови. Достигнув места назначения, «стентрод» расширяется, чтобы зафиксировать свое положение, после чего начинает считывать сигналы примерно десяти тысяч нейронов, расположенных по соседству, и транслирует их по тонкому проводу на внешний микрокомпьютер. При правильной обработке сигналов их можно расшифровать и использовать – к примеру, для управления экзоскелетом. Такое использование существенно облегчит жизнь парализованным людям. 

Ради чего все это? 

Помочь людям, чье состояние далеко от нормы, – цель благородная. Но итоговый потребитель продукции Neuralink – все мы. Зачем это нам? 

Как заявил Маск на конференции Vox Media, когда анонсировал концепцию нейронного кружева, технология приведет к симбиозу людей и машин, поможет человеку избежать порабощения со стороны искусственного интеллекта. Создание искусственного суперинтеллекта, машины, которая окажется умнее человека, – вопрос времени. И такая машина потенциально представляет угрозу для человечества. 

В этом случае сосуществование человечества с таким суперинтеллектом на одной планете можно сравнить разве что с взаимодействием высокоразвитой цивилизации и менее развитой. Наша история показывает, что для второй это должно закончиться плохо. 

Илон Маск неоднократно предупреждал об опасности, которую несет машинный интеллект. Но раз остановить его появление невозможно, предприниматель видит решение проблемы в предоставлении людям возможности самими стать частью искусственного интеллекта. 
Как заявил Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае в 2017 году, без прямой связи с компьютером человек может лишиться контроля над искусственным интеллектом и стать бесполезным звеном. 

Где сейчас Neuralink 

Компания не посвящает публику в детали своей работы. Но все же в мире науки результаты исследований принято доводить до научной и широкой общественности. Так, 14 марта этого года на сервере препринтов bioRxiv появилась статья ««Швейная машина» для малоинвазивной нейронной записи», среди авторов которой сведущая публика обнаружила имена известных членов команды Neuralink – в частности, Филиппа Сабеса. 

Стоит отметить, что «препринт» – научная статья, не прошедшая «рецензирование», обязательную процедуру перед публикацией в научных изданиях. Поскольку этот процесс может быть небыстрым, авторы используют интернет-сервис bioRxiv, чтобы сделать свои рукописи доступными еще до их экспертной проверки, тем самым позволяя другим ученым сразу же просматривать, обсуждать и комментировать полученные результаты. Ну и нам с вами тоже. Однако нужно предупредить, что статьи на bioRxiv могут содержать ошибки или информацию, которая еще не была принята или одобрена научным сообществом. 

Итак, о каком достижении говорят ученые? Статья описывает технологию создания мозгового интерфейса, работающего как система считывания мыслей. Опыт проводили на крысах. Ученые ввели в мозг животного электроды способом, напоминающим принцип работы швейной машинки. У подопытного грызуна специалисты удалили часть черепной коробки и вводили микроэлектроды в обнаженный участок мозга с помощью иглы. 

Причем на вживление одного электрода уходило всего несколько секунд. Это намного быстрее, чем при применении других методов. Электроды были подключены к плате небольшого размера, закрепленной на затылке животного, она предназначалась для записи сигналов мозга. 

Правда, не на всех животных устройство удалось закрепить надолго. Но одному подопытному, можно сказать, повезло. Так, статья содержит результаты двухмесячных наблюдений за мозговыми реакциями крысы, в мозг которой внедрили две дюжины электродов. 
Пока общий вывод таков: необходимы дальнейшие исследования. Однако наработки могут стать альтернативой современным нейрохирургическим техникам и откроют путь к новому поколению разработок в сфере робототехники, электроники и искусственного интеллекта. 

В интервью Тиму Урбану в 2017 году Маск обещал создать нейронное кружево «через восемь-десять лет», то есть максимум к 2027-му. Так что время есть. И, судя по всему, на пути к этой цели новая компания известного предпринимателя и изобретателя еще не раз напомнит нам о себе. 

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С точки зрения науки
# Neuralink
# будущее
# Илон Маск
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Комментарии

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20 Комментариев
inga golubeva
inga golubeva
06.02.2024
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+
Мессинг на расстоянии читал мысли, самый великий стоик, без имплантов в мозг.
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Nastya Vino
Nastya Vino
04.10.2020
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0
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Кто-нибудь подскажет автора статьи?) И ссылки на источники было бы интересно посмотреть
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Aleksander Wolf
Aleksander Wolf
04.08.2020
-
0
+
Идея, безусловно, - захватывающая, я бы даже сказал, умопомрачительная. Однако цена, которую придётся заплатить за подобное усовершенствование человеческого рода - достаточно велика, чтобы задуматься, и я говорю отнюдь не о деньгах. Создав подобную технологию и внедрив её в повседневную жизнь людей по всему земному шару, Илон Маск и вся его команда тем самым откроют ящик Пандоры, к которому, возможно, вообще не стоило прикасаться. Симбиоз людей и машин может обернуться совсем не тем светлым будущем, которое все мы ждём от Илона, и которое может оказаться утопией. А, как известно, любая попытка воплотить утопию в жизнь приводит к ужасающим последствиям. Однако технический прогресс не остановить, поэтому всем нам стоит приготовиться встретить новое завтра, каким бы прекрасным или же ужасным оно не было.
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0
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Алекс Чили
Алекс Чили
28.04.2020
-
0
+
Ты посмотри какой заботливый, ну просто - "мамина цыця!" К огромному моему сожалению, на этой планете всегда будет существовать категория населения одержимая масштабными идеями, которые в конечном счёте совершенно пагубны, деструктивны и опасны. Таких людей ничему не научит история и печальный опыт былых времён. А ведь не зря сказано : "Не буди лихо, пока оно тихо." Оставь роботам их процессы, не "суй" роботов туда где они отнимут кусок хлеба у человека, а сам вместо бредовых идей, которые даже на беглый взгляд обывателя несут явную угрозу, посмотри на бегущие по небу облака или походи босиком по траве у твоего дома, ведь ты точно не бог и дням твоей жизни есть конкретное число, так же как и всем остальным в этом мире.
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-
0
+
Исаак Кларк
Исаак Кларк
27.04.2020
-
0
+
Подключить мозг к компьютеру, способному считывать сигналы из нашего мозга и передавать сигналы напрямую в мозг и это защитит нас от контроля над нами ИИ? Серьезно? Да не только ИИ, но даже обычные люди получат контроль над нашими мозгами, и смогут передавать в них что угодно и считывать информацию когда угодно. Смогут например вставлять рекламу в сон, или считывать без нашего ведома все наши мысли делая на 100% предсказуемыми. И вообще швейная машинка с хрустом пробивающая черепушку и что-то вживляющая в мозг ...бррр
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2
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    Андрей Недбайло
    Андрей Недбайло
    27.04.2020
    -
    0
    +
    Полностью согласен. Я за применение такого рода вещей только в медицинских целях и с согласия пациента.
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    -
    1
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      ещё комментарии
      Алексей Павлусенко
      Алексей Павлусенко
      28.04.2020
      -
      1
      +
      Нейроинтерфейс слишком полезен, чтобы использовать его только в медицинских целях. Возможность напрямую взаимодействовать с машинами позволяет сделать многие сферы деятельности намного эффективнее.
      Ответить
      -
      2
      +
        Андрей Недбайло
        Андрей Недбайло
        28.04.2020
        -
        0
        +
        Уровень риска слишком высок. Это неимоверно, непередаваемо глупая идея. От человечества ничего не останется. Только болванки. Можно будет забыть про волю и свободу мысли. Не бывать этому.
        Ответить
        -
        0
        +
    Алексей Павлусенко
    Алексей Павлусенко
    28.04.2020
    -
    0
    +
    Если человечество не уничтожит себя само, это сделают ИИ, так как создание разумных машин в превосходящих органических существ неизбежно. Суть плана Маска в том, что если мы будем отдельные от них, они избавиться от нас как от бесполезного мусора, а если мы объеденим естественный и искусственный разум, то скорее всего людей не уничтожат, скорее будут манипулировать. А насчёт рекламы и остального, то успокойся гугл и так о тебе всё знает, ну залезет он тебе в голову, хуже тебе от этого не станет в этом есть и плюсы и минусы. Как будто без нейроинтерфейса диктаторы не могут управлять людьми. От этой технологии будет пользы больше чем вреда.
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    -
    1
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      ещё комментарии
      Исаак Кларк
      Исаак Кларк
      28.04.2020
      -
      0
      +
      А я за создание ИИ, но против объединения с ним. Уничтожить нас - не уничтожит. ИИ и свобода воли - не одно и то же. Если не наделять ИИ свободой воли, то каким бы разумным он не был - без нас он не сделает ничего. Если же свободой воли его таки наделят, или она возникнет в результате естественной эволюции ИИ, это тоже еще не будет означать, что он нас уничтожит. Сейчас на земле самый высокоразвитый вид - человек, но тем не менее паралельно с нами существуют и менее развитые гоминиды - шимпанзе, орангутанги и множество других, которых мы не уничтожили. Да, человек уничтожил множество видов, но только тех, которые несут для него практическую пользу (для питания или частей тела, которые применяются в хозяйстве). Для ИИ не нужно питаться, и в человеческом теле нет частей, которые нужны для функционирования ИИ. Даже для территории на земле много мест, которые отлично подойдут ИИ, но не подходят человеку (например пустыни). Единственно за что может возникнуть конфликт между человеком и ИИ - это ресурсы. Однако если интегрировать ИИ в капиталистическую систему, то и тут конфликтов можно избежать. Ну и к тому же ядерная война для машин еще более смертельна, чем для человека. Банальный ЭМИ импульс, который ничего не делает человеку - машин вырубает вмиг раз и навсегда. Воевать не станут. А вот при подключении мозга к интернету как раз контролировать смогут спокойно, причем не только ИИ, а кто угодно, полностью лишая нас нашей личности. Диктаторы и гугл могут о нас знать многое, но они не могут отнять у нас нашу личность и они не могут узнать конретно о чем мы мыслим в данный момент времени, их можно и обмануть. С этой же технологией мы перестанем быть собой, и станем всего лишь в прямом смысле слова детальками, без своих взглядов, убеждений, и без своей личности, утратим себя.
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      -
      0
      +
        Алексей Павлусенко
        Алексей Павлусенко
        29.04.2020
        -
        0
        +
        Свобода воли - иллюзия, наше поведение обусловлено гормонами и строением нервной системы. Фундамент нашей личности инстинкты, воспитание и опыт делают её сложнее, но мы все равно действуем согласно программе заложенной природой. Даже когда человек идёт против инстинктов, он не выходит за её рамки. У нас нет свободы воли и никогда не будет, с машинами тоже самое. Невозможно дать то, чего не существует. А на счёт возможности утраты индивидуальности, то это вполне возможно. Нейроинтерфейс, если постараться, способен превратить человечество в рой с коллективным разумом. Правда объединение в единую личность я не считаю, плохим концом. Это один из вариантов развития цивилизации, который имеет свою плюсы и минусы. А на счёт моего отношения к ИИ, то одна из моих главных несбыточных мечт, это оцифровка личности. Я очень сильно хочу полностью отказаться от органического тела, заменив его на синтетическое или вообще жить в виртуальности. Нейроинтерфейс для меня это первый шаг к этому переходу, поэтому я жажду этой технологии.
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        -
        2
        +
          Алексей Павлусенко
          Алексей Павлусенко
          29.04.2020
          -
          0
          +
          Также, я считаю, что самый лучший вариант развития цивилизации, это если ИИ полностью заменят людей, а сами мы как вид исчезнем.
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          -
          1
          +
          Исаак Кларк
          Исаак Кларк
          29.04.2020
          -
          0
          +
          Объединение всего человечества в одну личность посредством технологий - вы прям описали желания юнитологов из сюжета Dead Space, которых я никогда не понимал как такое можно хотеть, а теперь вижу что и в реальности есть такие люди. Наверное вам еще и хочется обрести бессмертие через переход в существование в цифровом виде. Но мне жаль вас разочаровывать, это будете не вы а ваша копия, слепок, на основе вашей личности, который будет вести себя так же, как и вы, но при этом вами являться не будет, а будет такой же копией, как если бы вашу личность хорошо проанализировали до мельчайших деталей и воссоздали на машине, не подключаясь к вам, так же, как однояйцевые близнецы которые образуются из одной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом, но при этом являются абсолютно разными людьми с разными личностями и взглядами, хотя изначально формировались, как один человек, но потом разделились. То же самое и с подключением мозга к интернету. Пока вы будете соединены - это будет надстройка над вашей личностью (причем весьма сомнительной). Как только контакт прервется - надстройка обретет самостоятельное существование, а вы продолжите своё существование в своём теле, но без надстройки, которую с этого момента вы будете воспринимать, как кого-то постороннего, не себя. И опять жаль вас разочаровывать, но как только вы прекратите существовать в своём органическом теле вы просто умрете и все, а копии, созданные на основе вас будут только копиями, другими, чужими, не вами. Это всё равно что заменить себя на своего клона, близнеца, брата. Можно порадоваться, что он будет жить, но это будет другой человек, а не вы.
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          Исаак Кларк
          Исаак Кларк
          29.04.2020
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          Что касается свободы воли, то в США живут сёстры Хенсел https://ru.wikipedia.org/wiki/Сёстры_Хенсел Сиамские близнецы у которых одно тело на двоих. 2 головы и одно тело. Гормональный уровень у них одинаковый, так как тело одно, жили и воспитывались они в одинаковых условиях, абсолютно одинаковых, и тем не менее они сформировались абсолютно разными личностями с разными вкусами, предпочтениями, и нередко даже жили в споре друг с другом по разным предпочтениям, и каждая из них выбирала то, что ей было угодно. То есть свобода воли - это не только гормоны, развитие и не только воспитание. Гормоны, развитие и воспитание лишь могут формировать нашу тягу к чему-то, наши предпочтения, но не наш выбор. Если бы люди следовали абсолютно за всем к чему их тянет мы бы жили бы в ужасном криминальном мире, где все девушки были бы изнасилованы, все дорогое - украдено, и все боролись бы против всех. Тем не менее, обладая свободой воли мы так же обладаем и самоконтролем и можем не следовать за тем, к чему у нас есть тяга, и вот этот выбор между тем следовать ли за нашими желаниями или отказаться от этого, а также наша способность самостоятельно поставить перед собой цель и следовать за ней - это и есть свобода воли. Да, на неё влияют и гормоны и воспитание, но не определяют её, иногда люди делают выбор не благодаря, а вопреки, причем это не является постоянной моделью поведения. Можно ли воссоздать это в ИИ? Думаю можно, но если воссоздадим, то это будет именно свобода воли. Что касается вашего желания исчезновения человечества, то лично я против. Я наоборот за массовое расселение человечества по всей вселенной. Поэтому такие проекты Илона, как SpaceX, колонизация Марса, электромобили, солнечные электростанции и другие подобные проекты я горячо поддерживаю, но вот такие проекты, как neurolink я категорически против. Разве что только для парализованных и тяжело больных людей можно применить, если те сами согласятся, но для массового потребления здоровыми - здесь я категорически против.
          Сёстры Хенсел — Википедия
          ru.wikipedia.org
          /static/favicon/wikipedia.ico
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            Алексей Павлусенко
            Алексей Павлусенко
            29.04.2020
            -
            0
            +
            Органики требуют слишком много ресурсов и условий для колонизации космоса. Синтетики могут существовать даже в открытом космосе, им не нужна вода, еда и кислород. Это делает их более способными к экспансии чем мы. Поэтому лучше отдать будущее машинам.
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              Исаак Кларк
              Исаак Кларк
              29.04.2020
              -
              0
              +
              Зачем замещать нас машинами? Эволюция - это не замена менее совершенных видов более совершенными, иначе сейчас бы на земле не было бы ни бактерий, ни рыб, ни земноводных, вымерли бы обезьяны. Поэтому предлагать - давайте создадим машин, а сами исчезнем, так как они более совершенны - не имеет смысла. Можно и создавать машины и самим оставаться, однако я за то, чтоб машины оставались под нашим контролем и работали на нас. Если и возникнет ситуация, когда они отпочкуются в отдельную цивилизацию, то возникновение их цивилизации не обязывает их уничтожить нас. Локальные конфликты могут случаться, но от глобальных конфликтов они пострадают не менее нас. Банальные бактерии, которые намного менее развиты чем мы могут начать эпидемии, и много беды наделать. А когда 2 ИИ поставили бороться друг с другом в quake, чтоб они нашли самый лучший способ борьбы и одержания победы (эксперимент на нейронных сетях), то когда прошло несколько лет и разработчики пришли проверить какая у них тактика борьбы, то обнаружили, что ИИ не борятся друг против друга, так как пришли к выводу, что лучший способ не проиграть - это не начинать сражение. Поэтому зачем заменять людей на машин? Мы вполне можем существовать паралельно. Но в целом, так как мы их создаем, а не они нас - я за то, чтоб они и работали на нас.
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          Исаак Кларк
          Исаак Кларк
          29.04.2020
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          Советую сыграть вам в игру SOMA. Там как раз про эту тему, где люди пытались перенести себя на цифровой носитель, а получались только копии.
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            Артур Ребров
            Артур Ребров
            17.10.2021
            -
            0
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            Там описан только один вариант "переноса" - копирование личности. Есть еще вариант медленной замены биологических нейронов синтетическими. В таком случае личность не стирается и не копируется, но переходит на новый уровень - синтетический, оставаясь собой.
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