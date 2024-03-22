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Компонент кофе повлиял на старение мышц
Органическое соединение тригонеллин, которое содержится в кофе, способно улучшить здоровье и функционирование мышц. К такому выводу пришла международная группа исследователей.
Тригонеллин — органическое соединение природного происхождение, второе по значимости в кофе после кофеина. Это вещество содержится еще в пажитнике и тыквенных семенах, а также в организме человека. Ученые из Nestlé Research в Швейцарии и медицинской школы Йонг Лу Лин Национального университета Сингапура обнаружили, что от тригонеллина может зависеть то, как у человека стареют мышцы. Уровень этого вещества в сыворотке крови оказался ниже у пожилых людей, которым диагностировали саркопению — состояние, когда клеточные изменения, происходящие во время старения, постепенно ослабляют мышцы тела и приводят к ускоренной потере мышечной массы, силы и снижению снижению физической способности жить самостоятельно, без опоры на родственников или медицинский персонал.
В числе отличительных признаков саркопении дисфункция митохондрий (они производят недостаточное количество энергии) и низкий уровень никотинамидадениндинуклеотида (NAD+). Уровень NAD+ можно повысить с помощью незаменимой аминокислоты L-триптофан и форм витамина В3, таких как никотиновая кислота, никотинамид, никотинамидрибозид и никотинамидмононуклеотид. Новое исследование показало, что тригонеллин, структурно связанный с никотиновой кислотой, улучшает активность митохондрий и повышает уровень NAD+ в сыворотке крови. Эта связь, как выяснили ученые, действительна для организмов круглых червей Caenorhabditis elegans, мышей и людей. Соответствующую статью опубликовал журнал Nature Matabolism.
В исследовании людей авторы публикации изучили биопсию мышц 20 жителей Китая — мужчин 65-79 лет с подтвержденной саркопенией, а также контрольной группы из 20 здоровых людей аналогичного возраста. Полученные образцы биопсии обрабатывали тригонеллиниодидом, а затем анализировали клетки с точки зрения признаков саркопении.
Ученые также опирались на материалы исследования, которое ранее проводилось в Иране на выборке из 186 мужчин от 60 лет, которые участвовали в Бушерском эпидемиологическом исследовании питания пожилых людей. У них замеряли силу захвата с помощью цифрового динамометра (было три повторения для каждой руки, использовалось наивысшее значение средней силы захвата для самой сильной руки) и определяли индекс массы тела. Кроме того, специалисты оценивали рацион пожилых людей, изучая всю пищу и напитки, которые те употребляли в течение 24 часов.
В обеих научных работах измерялись метаболиты триптофана и витамина В3. Информацию о них ученые получили, проанализировав образцы венозной крови, которую участники исследования сдавали натощак.
Поскольку питание и физическая активность влияют на образ жизни человека и способны поддерживать здоровье мышц во время старения, ученых обрадовали результаты исследования:
«Мы были рады обнаружить, что природная молекула из пищи взаимодействует с клеточными признаками старения. Преимущества тригонеллина для клеточного метаболизма и здоровья мышц во время старения открывают многообещающие возможности».
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