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Кофейные автоматы на работе навредили здоровью
Некоторые масла в кофейных зернах, включая кахвеол и кафестол, серьезно меняют состав крови по одному из важнейших соединений. Как выяснили ученые, некоторые способы приготовления кофе пропускают в напиток куда больше таких масел, чем другие.
Исследователи давно установили, что заваренный кофе содержит высокие уровни кафестола и кахвеола. Они сильно повышают уровни холестерина. Хотя это соединение в нормальных дозах необходимо для организма, высокие уровни некоторых типов холестерина достоверно связаны с повышенным риском проблем с сердцем и сосудами, а также повышенной смертностью от инфарктов и инсультов.
В скандинавских странах по этой причине даже включили в рекомендации для граждан призыв избегать употребления сваренного в кофеварке напитка. В то же время обычные кофемашины с бумажным фильтром почти полностью избавляют готовый напиток от обоих этих масел, делая его безопасным. Учитывая, что кофе в целом полезно для сердечно-сосудистой системы, в таком виде его употребление вполне разумно.
Теперь ученые из Швеции решили задаться вопросом: как с этим обстоит дело на рабочих местах? В новой работе, опубликованной в журнале Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases, они провели замеры для 14 стандартных кофемашин в офисах. Машины использовали пять разных брендов молотого кофе. Хотя число отслеженных машин невелико, их марки подобраны так, что закрывают основную часть подобных систем, представленных на рынке.
Выяснилось, что далеко не все машины одинаково справляются с фильтрацией. Самый распространенный тип офисных кофемашин одновременно оказался тем, что фильтровал хуже всего и давал максимум кафестола и кахвеола в напитке. Их было 11, все они использовали молотый кофе для приготовления. Еще три использовали жидкий кофейный концентрат. Там уровни небезопасных масел были намного ниже.
Чтобы получить фон к офисным кофемашинам, авторы научной работы провели испытания для тех же типов кофе, приготовленного с помощью «неофисных», бытовых способов. Так, они замерили уровни масел в кофе из перколятора, френч-пресса, в напитке, сваренном в стандартной кофеварке, а затем — в том же «кофеварочном», пропущенном через тканевый фильтр, продающийся в магазинах.
Оказалось, типовые офисные кофемашины дают 176 миллиграммов кафестола на литр, а кахвеола — 142 миллиграмма. Машины, делающие кофе из жидкого концентрата, а не на молотом или зерновом кофе, дали уровни радикально ниже: 8,7 и 6,3 для кафестола и кахвеола соответственно.
Кофемашины неофисных типов, с фильтром, показали по этим маслам уровень в 11,5 и 8,2. Френч-прессы — 87 и 69 (средние уровни угрозы). Кофеварки без фильтра — 939 и 678. Напиток из них же, но после фильтра — 28 и 21 миллиграмм на литр соответственно. Печальную пальму первенства получило эспрессо, где кафестол и кахвеол дали концентрацию в 1059 и 621.
Общие выводы исследования достаточно очевидны: офисные кофемашины, кроме работающих на жидком концентрате, вряд ли особенно полезны для здоровья. Популярные дома френч-прессы безопаснее, но тоже далеки от идеала. Напиток, сваренный в кофеварке, и эспрессо по этим маслам опаснее всего. А вот фильтрованный напиток из той же кофеварки или домашняя кофемашина с фильтром максимально безопасны.
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