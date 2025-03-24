  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 минут назад
Александр Березин
29

Кофейные автоматы на работе навредили здоровью

4.5

Некоторые масла в кофейных зернах, включая кахвеол и кафестол, серьезно меняют состав крови по одному из важнейших соединений. Как выяснили ученые, некоторые способы приготовления кофе пропускают в напиток куда больше таких масел, чем другие.

Медицина
# здоровье
# кофе
# кофемашина
# медицина
# холестерин
Новая работа содержит достаточно интересные цифры не только по кофемашинам, но и для других способов приготовления кофе / © fresh-coffee.ru

Исследователи давно установили, что заваренный кофе содержит высокие уровни кафестола и кахвеола. Они сильно повышают уровни холестерина. Хотя это соединение в нормальных дозах необходимо для организма, высокие уровни некоторых типов холестерина достоверно связаны с повышенным риском проблем с сердцем и сосудами, а также повышенной смертностью от инфарктов и инсультов.

В скандинавских странах по этой причине даже включили в рекомендации для граждан призыв избегать употребления сваренного в кофеварке напитка. В то же время обычные кофемашины с бумажным фильтром почти полностью избавляют готовый напиток от обоих этих масел, делая его безопасным. Учитывая, что кофе в целом полезно для сердечно-сосудистой системы, в таком виде его употребление вполне разумно.

Теперь ученые из Швеции решили задаться вопросом: как с этим обстоит дело на рабочих местах? В новой работе, опубликованной в журнале Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases, они провели замеры для 14 стандартных кофемашин в офисах. Машины использовали пять разных брендов молотого кофе. Хотя число отслеженных машин невелико, их марки подобраны так, что закрывают основную часть подобных систем, представленных на рынке.

Выяснилось, что далеко не все машины одинаково справляются с фильтрацией. Самый распространенный тип офисных кофемашин одновременно оказался тем, что фильтровал хуже всего и давал максимум кафестола и кахвеола в напитке. Их было 11, все они использовали молотый кофе для приготовления. Еще три использовали жидкий кофейный концентрат. Там уровни небезопасных масел были намного ниже.

Чтобы получить фон к офисным кофемашинам, авторы научной работы провели испытания для тех же типов кофе, приготовленного с помощью «неофисных», бытовых способов. Так, они замерили уровни масел в кофе из перколятора, френч-пресса, в напитке, сваренном в стандартной кофеварке, а затем — в том же «кофеварочном», пропущенном через тканевый фильтр, продающийся в магазинах.

Оказалось, типовые офисные кофемашины дают 176 миллиграммов кафестола на литр, а кахвеола — 142 миллиграмма. Машины, делающие кофе из жидкого концентрата, а не на молотом или зерновом кофе, дали уровни радикально ниже: 8,7 и 6,3 для кафестола и кахвеола соответственно.

© Erik Orrje et al.

Кофемашины неофисных типов, с фильтром, показали по этим маслам уровень в 11,5 и 8,2. Френч-прессы — 87 и 69 (средние уровни угрозы). Кофеварки без фильтра — 939 и 678. Напиток из них же, но после фильтра — 28 и 21 миллиграмм на литр соответственно. Печальную пальму первенства получило эспрессо, где кафестол и кахвеол дали концентрацию в 1059 и 621.

Общие выводы исследования достаточно очевидны: офисные кофемашины, кроме работающих на жидком концентрате, вряд ли особенно полезны для здоровья. Популярные дома френч-прессы безопаснее, но тоже далеки от идеала. Напиток, сваренный в кофеварке, и эспрессо по этим маслам опаснее всего. А вот фильтрованный напиток из той же кофеварки или домашняя кофемашина с фильтром максимально безопасны.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# здоровье
# кофе
# кофемашина
# медицина
# холестерин
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Мар
Бесплатно
География: океаны
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
25 Мар
Бесплатно
Экскурсия в Музей истории астрономии МГУ
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Подводный космос пруда и реки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
25 Мар
700
Что не так с палеонтологией в школьных учебниках?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
То, что невозможно перевести искусственным интеллектом
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Как стать грамотным человеком на всю жизнь?
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
800
Лицевой череп
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Мар
600
Следы прошлого, или о просто о трасологическом методе в археологии
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Красота по-средневековому
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:00
Михаил Орлов

Географы проверили российские города на «15-минутность»

Крупные современные города России — продукт своеобразной эволюции. Их морфология может сочетать историческую застройку, советское наследие и здания времен рыночной экономики. Авторы новой статьи — ученые из ВШЭ и Института географии РАН — заинтересовались, насколько российские города соответствуют современной концепции 15-минутного города. Она описывает доступность инфраструктуры для жителей: могут ли те самостоятельно добраться (пешком или на велосипеде) до школ, больниц, театров и других необходимых заведений за четверть часа.

Антропология
# география
# города
# городская среда
# регионы
# урбанистика
Позавчера, 12:01
Михаил Орлов

Палеонтологи описали динамику роста загадочного докембрийского животного

Прежде чем на Земле появились привычные нам животные, ее населяли «черновики Бога». Это таинственные существа, жившие в эдиакарском периоде и совсем не похожие на своих преемников. В новом исследовании ученые описали 211 окаменелостей мелкой двусторонне-симметричной Parvancorina minchami, найденных у берегов Белого моря. Авторы сумели реконструировать рост и развитие парванкорины, а также оценили продолжительность ее жизни.

Палеонтология
# вендобионты
# докембрий
# окаменелости
# протерозой
# эволюция
3 часа назад
Илья

Препарат впервые полностью восстановил движения после инсульта

Новый препарат DDL-920 полностью восстановил двигательные способности у мышей после инсульта. Это первый случай, когда медикаментозная терапия заменила весь процесс реабилитации.

Медицина
# инсульт
# лекарство
# нейроны
# реабилитация
Вчера, 10:00
Михаил Орлов

Географы проверили российские города на «15-минутность»

Крупные современные города России — продукт своеобразной эволюции. Их морфология может сочетать историческую застройку, советское наследие и здания времен рыночной экономики. Авторы новой статьи — ученые из ВШЭ и Института географии РАН — заинтересовались, насколько российские города соответствуют современной концепции 15-минутного города. Она описывает доступность инфраструктуры для жителей: могут ли те самостоятельно добраться (пешком или на велосипеде) до школ, больниц, театров и других необходимых заведений за четверть часа.

Антропология
# география
# города
# городская среда
# регионы
# урбанистика
Позавчера, 12:01
Михаил Орлов

Палеонтологи описали динамику роста загадочного докембрийского животного

Прежде чем на Земле появились привычные нам животные, ее населяли «черновики Бога». Это таинственные существа, жившие в эдиакарском периоде и совсем не похожие на своих преемников. В новом исследовании ученые описали 211 окаменелостей мелкой двусторонне-симметричной Parvancorina minchami, найденных у берегов Белого моря. Авторы сумели реконструировать рост и развитие парванкорины, а также оценили продолжительность ее жизни.

Палеонтология
# вендобионты
# докембрий
# окаменелости
# протерозой
# эволюция
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Кофейные автоматы на работе навредили здоровью

    10 минут назад

  2. Нейросеть сама распознала производственные процессы по видео

    22 минуты назад

  3. Разработана система защиты от кибератак для критической инфраструктуры на основе искусственного интеллекта

    43 минуты назад

  4. Препарат впервые полностью восстановил движения после инсульта

    3 часа назад
Выбор редакции

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Вчера, 15:08

Последние комментарии

Oleg Kapiton
6 минут назад
Right, вы и так часто какаете. Чо нам бояться.

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Oleg Kapiton
7 минут назад
Михаил, путевку в дом для умственно отсталых, тебе уже подарили, с рождения. Китай новый глобальный лидер. Твоя страна, нищебродка попрошайка во

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Диан Иванов
8 минут назад
Михаил, либо вы ничего не понимаете,либо прикидываетесь, но ваше замечание не в тему и, простите, ну очень глупо.

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Александр Березин
23 минуты назад
" а какие его прогнозы сбываются вообще? ))" Простите, то есть вы пишете комментарии под текстами человека, которого не читаете? А, да, вы же

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Александр Березин
25 минут назад
Serg, не вопрос. Не нервничайте вы так: СВО скоро закончится, после чего перевести мои средства на поддержку ВСУ вы не сможете, после чего средства к

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Владимир Байбиков
32 минуты назад
Такое ощущение, что уважаемый профессор ничего не слышал ни о реакторах на быстрых нейтронах, ни о накопителях энергии, ни о разработках в области

Деннис Медоуз: «Устойчивого развития достичь не удастся… И пора задуматься о том, как жить в фазе упадка, а не роста» 

Serg X
40 минут назад
И., а какие его прогнозы сбываются вообще? )) Все его воззрения об сво укладываются в словосочетание "квасной патриотизм". А статьи на

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Иван Колупаев
53 минуты назад
Serg, ну если верить его же прогнозу сво закончится уже в этом году так что недолго осталось )) я в этом прогнозе сомневаюсь и прогнозы Березина по сво

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Aleksandr Neizvestnyj
55 минут назад
Vlad, Тапоичь,84й авиазавод,на Лисунова??? Ташкент

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Serg X
59 минут назад
Иван, как показывает практика, он и без всяких соломок может просто не платить )

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Иван Колупаев
59 минут назад
Дмитрий, трудно но не невозможно. Благо изменения резко меняющие расклад как в ту так и в другую сторону могут случится в считанные годы. Прогресс в

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Иван Колупаев
1 час назад
Serg, по мне так полет людей на Марс если и состоится, то в самом конце 30-х, а до этого еще дожить надо. Впрочем Березин уже начал соломку подкладывать

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Serg X
1 час назад
Дождиков, Значение там только символическое. Технически реализуемо, при желании, еще с 80-х, но для символического значения слишком дорого, а

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Натан Гришин
1 час назад
Если я правильно помню, зубринский проект критиковали в первую очередь за то, что у такого двигателя сопла будут деградировать из-за наведённой

К Марсу на термояде? Как атомолеты могут совершить революцию в освоении Солнечной системы

Serg X
1 час назад
Березин, возможно поучаствую, когда вы выплатите мне предыдущие проигранные вами 500$ )) И, кстати, как насчет учета долларовой инфляции за

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Александр Березин
2 часа назад
Serg, конечно. Если участвуете -- выплаты будете проводить с учетом долларовой инфляции за это время.

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Владимир Байбиков
2 часа назад
Поразительные существа. Был ли у них фотосинтез? Как они размножались? Чем была обусловлена их форма? Имели ли они возможность двигаться и за счёт

Палеонтологи описали динамику роста загадочного докембрийского животного

+ + + + + | + + + + +
2 часа назад
Чтобы определённая тема присутствовала в байках и мифах народов нужны герои - для отношений России и Америки это будет Знайкак(KnowHow) 😂

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Владимир Байбиков
2 часа назад
Работа перспективная, но патента ещё нет... Однако серьёзная математика, описывающая подобные газодинамические процессы, в стране разрабатывается

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

Serg X
3 часа назад
Березин, "при живом (и на свободе) Маске люди безусловно полетят на Марс в 2030-х" поставите 500$? )))

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно