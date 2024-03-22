Обсидиановые лезвия с острова Пасхи указали на путешествия в Южную Америку

Археологи нашли в самой восточной точке Полинезии следы маниока и батата древностью более 600 лет. Из этого следует, что обитатели острова уже в ту пору поддерживали прямые контакты с жителями континента.

Бухта Анакена находится на северо-востоке острова Пасхи. По легенде, именно там высадились первые жители Рапа-Нуи. Там же находится Аху Нау-Нау — церемониальный комплекс, терраса с установленными на ней гигантскими статуями (моаи).

Под Нау-Нау в разное время археологи нашли значительное количество артефактов. Кроме того, в этом раннем слое обнаружили кости нескольких видов птиц, полинезийской крысы (Rattus exulans) и различных видов рыб. Именно по образцам крысиных костей и карбонизированной ореховой скорлупы удалось датировать этот памятник. Его начали строить примерно в 1300 году, а закончили к 1400-му.

На карте острова отмечена бухта Анакена и Аху Нау-Нау / © Paloma Berenguer et al.

В самом раннем слое стоянки Анакена исследователи нашли несколько обсидиановых орудий с режущей кромкой, известных как мата’а, а также скребки, ножи и сверла из того же материала. Эти предметы исследовали археологи из чилийских и шведских университетов. Результаты их работы представлены в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

Авторы работы обнаружили на лезвиях небольшое количество растительного материала. Это свидетельствует о том, что их использовали для обработки растительной пищи. Ученые решили выяснить, какие именно растения этими лезвиями чистили и разделывали.

Они проанализировали 20 обсидиановых орудий и нашли на них 46 образцов крахмала. Оказалось, этими лезвиями рапануйцы обрабатывали плоды хлебного дерева (Artocarpus altilis), имбирь (Zingiber officinale), а также яблоко Цитеры (Spondias dulcis) и таитянский орех (Inocarpus fagifer).

Это уже не вполне ожидаемый результат. Дело в том, таитянский орех и хлебное дерево не растут на острове Пасхи, а имбирь никогда ранее не встречался в отдаленных частях Океании.

Обсидиановые лезвия, найденные на стоянке Анакена / © Paloma Berenguer et al.

Кроме того, были идентифицированы остатки таро (Colocasia esculenta) и ямса (Dioscorea sp.). Эти два растения широко распространены в сельском хозяйстве островов Тихого океана. Известно, что пригодность острова для заселения полинезийцы определяли следующим оригинальным способом: сажали ямс и уплывали. Через промежуток времени, достаточный для созревания растения, они возвращались и смотрели, прижился ли ямс. Если да, то остров считали подходящим для колонизации.

Самым неожиданным было присутствие на лезвиях остатков батата (Ipomoea batatas), канны (Canna sp.) и маниока (Manihot esculenta). У этих растений крахмалистые корневища, которые употребляют в пищу. И все эти три растения — южноамериканские продукты.

По мнению исследователей, их работа надежно доказывает: рапануйцы на самом деле плавали к берегам Южной Америки. Участники таких плаваний должны были пройти более трех с половиной тысяч километров, что, вероятно, заняло бы от одного до двух месяцев, в зависимости от погоды. Это требовало значительного запаса продовольствия. Авторы работы предположили, что в обратный путь (от материка до Рапа-Нуи) островитяне запасали местные, южноамериканские, продукты.

Нельзя сказать, что ранее не было известно о путешествиях рапануйцев к материку. Устная традиция этого народа включает в себя сообщения по крайней мере об одном путешествии в Южную Америку, совершенном ранними поселенцами.

Также существует гипотеза, что в 1480-х годах на остров прибыл флот инков, которым командовал сам Тупак Юпанки — правитель Империи инков времен ее наивысшего расцвета. По более поздним свидетельствам испанских путешественников, у Тупака Юпанки был флот, состоящий из бальсовых плотов.

Долгое время научное сообщество подвергало сомнению мореходные возможности таких плотов, которые остались на испанских иллюстрациях. Даже путешествие «Кон-Тики» не произвело впечатления на скептиков, хотя он прошел около 8000 километров и пересек Тихий океан.

Если рапануйцы на самом деле плавали между островом Пасхи и Южной Америкой, то они поддерживали дружественные отношения с жителями материка. Ведь в противном случае они едва ли смогли запастись там продовольствием в объеме, достаточном для обратного пути и дальнейшего разведения этих растений на острове.

Отметим, что следы такого рода можно объяснить и несколько иначе. В рамках концепции Тура Хейердала, подтвержденной не так давно генетическими исследованиями, жители острова Пасхи происходят не только от полинезийцев, но и от южноамериканских индейцев. Причем те, по всей видимости, могли достигать острова Пасхи и возвращаться самостоятельно. В таком случае маниок и прочие южноамериканские растения могли быть завезены на остров ими, а не рапануйцами.

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