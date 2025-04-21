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Доступность «конопляных вкусняшек» увеличила потребление каннабиса подростками
Анализ, проведенный исследователями из Канады, показал, что после легализации в стране каннабиса среди местных школьников выросло не только потребление съедобных продуктов с коноплей, но также курение марихуаны и сочетание этой практики с алкоголем.
В 2018 году в Канаде на законодательном уровне разрешили продажу сушеного или свежего каннабиса и масла конопли совершеннолетним жителям (18 или 19 лет в зависимости от провинции). В дальнейшем, в октябре 2019-го, на территории всей страны, исключая Квебек, легализовали продажу экстрактов каннабиса и пищевых продуктов с коноплей, в том числе привлекательных для подростков лакомств — шоколада, конфет и других десертов, а также средств для вейпинга с каннабисом.
Поскольку высказывались опасения, что эти меры могут негативно отразиться на подростках, специалисты в области фармацевтики из Манитобского и Ньюфаундлендского университетов (Канада) решили отследить последствия на крупной выборке школьников. Для этого ученые воспользовались данными общенационального опроса Canadian Student Tobacco Alcohol and Drugs Surveys об употреблении табака и наркотиков среди учащихся канадских школ 7-11 классов (12-17 лет). Он проходил в 2018-2019 и 2021-2022 годах и затронул более 106 тысяч подростков. Для сравнения рассматривали школьников из Квебека, где «конопляные вкусняшки» и средства для вейпинга с каннабисом остались под запретом.
Ученые сопоставили результаты двух волн опросов и применили к ним метод регрессионного анализа. Выяснилось, что легализации каннабиса в провинциях сопутствовал 26%-ный рост его употребления среди школьников в течение последнего года. По съедобным формам подъем достигал 43%, а курение марихуаны участилось на 34%. Также исследователи обнаружили, что подростки стали на 28% чаще совмещать употребление каннабиса и спиртного. Кроме того, больше тинейджеров стали считать, что если применять каннабис изредка, это особо не навредит.
Подводя итог, канадские исследователи призвали ввести более строгие меры для ограничения доступа подростков к съедобным продуктам с коноплей и средствам с каннабисом, а также повышать осведомленность об их вреде для здоровья. Статья об этом вышла в журнале JAMA Network Open.
Комментируя данные изданию The New York Post, детский врач скорой помощи Элиз Перлман заявила: тенденции в Канаде совпадают с тем, что медики наблюдают в Соединенных Штатах. Хотя на федеральном уровне марихуану не легализовали, в 39 штатах и в округе Колумбия разрешено медицинское использование каннабиса, а в 24 штатах — рекреационное.
После легализации продуктов с тетрагидроканнабинолом, основным психоактивным веществом конопли, в США стали доступнее и съедобные формы каннабиса. Их нередко выпускают в виде печенья, конфет и других сладостей, которые любят дети. На этом фоне американские врачи выявили тревожный тренд: с 2017 по 2021 год число случаев непреднамеренного проглатывания съедобных продуктов с коноплей детьми младше пяти лет в США выросло почти в 15 раз.
В таком возрасте ТГК метаболизируется организмом гораздо медленнее, что чревато серьезными токсическими эффектами, если малыши по незнанию съедят подобное «угощение», предупредила Элиз Перлман. Она призвала взрослых внимательнее и ответственнее подходить к вопросу хранения такого рода продуктов дома.
В научной литературе все чаще поднимают вопрос о негативных последствиях для организма из-за воздействия ТГК. Например, недавно врачи изучили действие каннабиса на работу мозга по МРТ-снимкам тысячи человек и выяснили, что у заядлых курильщиков марихуаны и тех, кто прибегал к каннабису недавно, во время выполнения заданий на рабочую память наблюдалась сниженная мозговая активность по сравнению с участниками из группы «неупотребляющих». Специалисты из Германии и Иордании предупредили: каннабис ухудшает качество спермы и целостность ДНК в большей степени, чем табак.
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