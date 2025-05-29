Нейробиологи нашли у мышей нейроны, ответственные за похудение

Хотя такие лекарства, как «Оземпик» и «Вегови» эффективны в подавлении аппетита и снижении веса, их применение зачастую сопровождается тошнотой и рвотой. К решению этой проблемы недавно приблизились исследователи из Швеции, обнаружив в мозге лабораторных мышей группу нейронов, участвующих в подавлении аппетита и похудении, но не вызывающих неприятных симптомов.

Семаглутид — действующее вещество препарата «Оземпик» — изначально был разработан для лечения диабета второго типа и представляет собой синтетический аналог гормона GLP-1, который вырабатывается в кишечнике после еды. Принцип действия такой: при повышении уровня сахара в крови семаглутид снижает аппетит, подавляет секрецию глюкагона и помогает поджелудочной железе вырабатывать больше инсулина.

Поскольку число пациентов, применяющих «Оземпик», растет, а делать инъекции неудобно, исследователи разработали первый в мире аналог семаглутида в таблетках, который успешно прошел испытания. Еще ученые рассматривают возможность его применения при расстройствах, связанных с употреблением психоактивных веществ и нейродегенеративных заболеваниях.

Теперь, чтобы понять, можно ли избавиться от неприятных побочных эффектов семаглутида без потери эффективности, исследователи изучили влияние вещества на мозг лабораторных мышей. Ученые под руководством Юлии Тейксидор-Деулофеу (Júlia Teixidor-Deulofeu) из Гетеборгского университета (Швеция) сосредоточились нейронах Adcyap1+ в стволе мозга, а точнее на дорсальном вагальном комплексе — ответвлении блуждающего нерва, который идет к органам, расположенным под диафрагмой.

Сначала животным ввели семаглутид и с помощью молекулярных маркеров определили, какие именно нейроны активируются под его действием. Затем именно эти нейроны «включали» без использования препарата, стимулируя их «по команде» с помощью хемогенетической активации (включает в себя метод генной инженерии).

Результаты исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism, показали, что у мышей наблюдалось значительное снижение аппетита и массы тела даже без использования семаглутида. Участки мозга, связанные с тошнотой и отвращением, при этом практически не задействовались. Это, по мнению ученых, указывает на устойчивость эффекта. Более того, при удалении этих нейронов из мозга действие семаглутида ослабевало: к животным возвращался былой аппетит и прежняя масса тела.

Авторы новой научной работы заключили, что избирательное воздействие на популяцию нейронов Adcyap1+ может привести к созданию новых препаратов для борьбы с ожирением без побочных эффектов. Полученные результаты также помогут больше узнать о точных механизмах нейронной регуляции аппетита, прокладывая путь к разработке новых методов терапии метаболических заболеваний.

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Любовь Соковикова 191 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.