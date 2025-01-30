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Потребление картофеля проверили на связь с болезнями сердца
Из прошлых научных публикаций известно, что в присутствии картофеля в схеме питания может возрастать вероятность развития сахарного диабета. В то же время данных о связи потребления картофеля с патологиями сердечно-сосудистой системы и повышенным артериальным давлением мало либо они часто противоречивы. Прояснить вопрос с помощью метаанализа взялись медики из Гарвардского университета и еще нескольких вузов и клиник США.
Статья о новом исследовании вышла в журнале Nutrients. В поиске возможных корреляций американские ученые проанализировали результаты семи предыдущих проспективных когортных исследований, общее число участников в которых превышает 110 тысяч человек. В рамках наблюдений отслеживали пищевой рацион людей, в том числе потребление картофеля в разных вариантах приготовления, и случаи сердечно-сосудистых заболеваний, а также гипертонии.
Количество съеденного картофеля (печеного, вареного, жареного и в виде пюре) оценивали с помощью валидизированных опросников, учитывающих размер порций и частоту потребления. Данные о картофельных чипсах исключили. Также у участников собрали сведения о возрасте, поле, этнической принадлежности, индексе массы тела, образе жизни и питании в целом.
После оценки рисков с помощью регрессии Кокса и поправок на демографические переменные и факторы здоровья полученные результаты подвергли метаанализу с применением статистических моделей. В итоге значимой корреляции между общим потреблением картофеля и повышенным риском болезней сердца ученые не выявили даже после учета разнообразных факторов — демографических, образа жизни и прочих.
Употребление вареного, печеного картофеля или пюре не ассоциировалось и с гипертонией, но в случае с жареным взаимосвязь все же установили. Оказалось, что у съедавших порцию этого блюда раз в неделю риск скачков артериального давления был на 10% выше, чем у тех, кто не употреблял жареный картофель.
Исследователи не впервые реабилитируют картошку. Норвежские специалисты ранее на крупной выборке соотечественников показали, что употребление вареного картофеля коррелировало со сниженной вероятностью смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний. Статью об этом в 2024 году опубликовал The Journal of Nutrition.
Вместе с тем при диабете второго типа диетологи и врачи все же рекомендуют ограничивать картофель в рационе из-за содержания в нем крахмала, провоцирующего повышение уровня глюкозы в крови. Медики советуют отдавать предпочтение вареному или тушеному картофелю и съедать его не чаще пары раз в неделю.
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