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Рождение двойни умножило вдвое риски для материнского сердца
Американские гинекологи сравнили статистику госпитализаций из-за патологий сосудов и сердца у недавно родивших женщин. Выяснилось, что в первый год после родов мамы двойняшек гораздо чаще попадали в больницу с инсультами, инфарктами и другими подобными нарушениями.
В последнее десятилетие во всем мире увеличилось количество двуплодных беременностей, что медики объясняют широким применением вспомогательных репродуктивных технологий и более поздним возрастом матерей.
Прошлые исследования, в которых ученые на протяжении десятилетий отслеживали женщин, родивших близнецов, не показывали у них более высокого долгосрочного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее специалисты в области акушерства, гинекологии и репродуктивных наук из Медицинской школа Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете (США) обратили внимание, что эти данные расходятся с реальной картиной клинической практики среди пациенток с двойняшками.
Чтобы разобраться в вопросе, медики изучили информацию из статистической базы данных о 36 миллионах женщин, которые родили в американских больницах с 2010 по 2020 год и ранее не госпитализировались по поводу болезней сосудов и сердца. Для последующего анализа пациенток разделили на четыре группы, выделив женщин с одноплодными беременностями и двойнями, а также тех, кто имел нормальное артериальное давление во время вынашивания и страдал гипертоническим нарушениями.
В каждой из групп подсчитали долю пациенток, которые в течение первого года после родов повторно попали в стационар с любым типом сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ), включая инфаркт, сердечную недостаточность или инсульт.
Выяснилось, что в целом у мам двойняшек показатель подобных госпитализаций составил 1105,4 на 100 000 родов, в полтора раза превысив результат женщин с одним ребенком — 734,1 на 100 000 родов. В группах с нормальным давлением матери близнецов ложились в больницу из-за ССЗ примерно вдвое чаще, чем родившие одного малыша.
Антилидерами по попаданиям в стационар с болезнями сердца в первый год после родов стали женщины с двойнями и гипертоническими нарушениями во время беременности. Соответствующий риск у них оказался в восемь раз выше, чем у пациенток с одним ребенком и проблемами с давлением при вынашивании. У тех, кто родил одного малыша и страдал гипертонией, коэффициент риска составил 5,89.
Вместе с тем анализ смертности от любых причин, включая ССЗ, через год после родов позволил выявить более высокие показатели в группе пациенток с одноплодной беременностью и гипертонией, нежели у мам двойняшек, тоже страдавших от давления при вынашивании. По мнению медиков, это может говорить о снижении рисков для матерей близнецов в долгосрочной перспективе и о влиянии на родивших одного ребенка дополнительных негативных переменных.
В заключении исследователи призвали коллег учитывать выявленные риски при наблюдении за пациентками во время вынашивания и после родов, а также подробнее информировать о них женщин, прибегающих к ЭКО и другим подобным процедурам, при которых повышается вероятность многоплодной беременности. Статью об этом опубликовал журнале European Heart Journal.
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