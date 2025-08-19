Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Просмотр роликов в соцсетях на смартфоне утомил глаза всего за час
Зрительное утомление, возникающее при продолжительном использовании цифровых устройств, зависит не только от общего времени, проведенного за экраном гаджета. Роль играет и тип контента, который пользователь смотрит. В эксперименте ученые сравнили воздействие на глаза трех видов активности со смартфоном и выявили наиболее утомительный для зрения среди них.
Исследователи из Института науки и технологий SRM в Ченнаи (Индия) совместно с коллегой из Сингапура создали портативную систему на основе микрокомпьютера Raspberry Pi и ИК-камеры для оценки зрительной активности людей. Измеряя в режиме реального времени частоту морганий, интервал между ними и диаметр зрачков, система позволяет выявить признаки усталости глаз.
Новинку испытали в эксперименте, во время которого сравнили воздействие трех типов активности со смартфоном: чтения электронной книги, просмотра эпизодов мультфильма «Том и Джерри» и прокручивания ленты с короткими роликами в соцсетях. Статья с результатами вышла в издании Journal of Eye Movement Research.
В исследовании поучаствовали 30 молодых мужчин и женщин из Индии (средний возраст — 22,6 года), привычных к ежедневному использованию смартфонов. В разные дни они по часу проводили в лаборатории со смартфоном Realme 6 Pro за одним из видов активности.
Проследив с помощью системы за физиологической реакцией глаз участников, ученые установили, что короткие видео в соцсетях вызывали наибольшее утомление.
Диаметр зрачков при просмотре такого контента колебался сильнее, чем при чтении электронной книги или во время показа мультфильмов. Динамическая смена изображений и уровня яркости при листании ленты с видеороликами приводила к более высокой зрительной нагрузке, пояснили исследователи.
Кроме того, специалисты зафиксировали значительное снижение частоты морганий (на 54-61%) и увеличение интервалов между ними (на 39-42%), что тоже говорит о зрительном утомлении.
Результаты эксперимента наглядно продемонстрировали: даже часа просмотра роликов в соцсетях на смартфоне достаточно, чтобы вызвать усталость глаз. Эти выводы можно использовать для повышения осведомленности людей о рисках из-за длительного пребывания у экранов гаджетов и побуждения к гигиене зрения, считают исследователи. Зрительное напряжение сопровождается замедлением морганий, что может способствовать развитию синдрома сухого глаза и другим проблемам, предупреждают офтальмологи.
Также прошлые научные работы показывали связь между длительным использованием гаджетов и ухудшением психического здоровья — нарушением сна, развитием депрессий, появлением чувства одиночества и мыслей о суициде. Недавно американские исследователи установили, что избыток экранного времени коррелирует с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у детей.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Крупнейшие строительные проекты, которые так и не были реализованы
Объединяй и властвуй — как создать из квантовых компьютеров квантовый интернет
Пятьсот лет измен: что генетики рассказали о слабых местах моногамии
10 недавно открытых динозавров
Airbus пообещала авиалайнеры на водороде к 2035 году — но вряд ли выполнит намеченное. Какие самолеты на самом деле будут бороздить небеса будущего?
Незаметные, но всепроникающие: как насосы определяют облик нашей цивилизации
Научные парадоксы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии