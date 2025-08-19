Просмотр роликов в соцсетях на смартфоне утомил глаза всего за час

Зрительное утомление, возникающее при продолжительном использовании цифровых устройств, зависит не только от общего времени, проведенного за экраном гаджета. Роль играет и тип контента, который пользователь смотрит. В эксперименте ученые сравнили воздействие на глаза трех видов активности со смартфоном и выявили наиболее утомительный для зрения среди них.

Исследователи из Института науки и технологий SRM в Ченнаи (Индия) совместно с коллегой из Сингапура создали портативную систему на основе микрокомпьютера Raspberry Pi и ИК-камеры для оценки зрительной активности людей. Измеряя в режиме реального времени частоту морганий, интервал между ними и диаметр зрачков, система позволяет выявить признаки усталости глаз.

Новинку испытали в эксперименте, во время которого сравнили воздействие трех типов активности со смартфоном: чтения электронной книги, просмотра эпизодов мультфильма «Том и Джерри» и прокручивания ленты с короткими роликами в соцсетях. Статья с результатами вышла в издании Journal of Eye Movement Research.

В исследовании поучаствовали 30 молодых мужчин и женщин из Индии (средний возраст — 22,6 года), привычных к ежедневному использованию смартфонов. В разные дни они по часу проводили в лаборатории со смартфоном Realme 6 Pro за одним из видов активности.

Проследив с помощью системы за физиологической реакцией глаз участников, ученые установили, что короткие видео в соцсетях вызывали наибольшее утомление.

Диаметр зрачков при просмотре такого контента колебался сильнее, чем при чтении электронной книги или во время показа мультфильмов. Динамическая смена изображений и уровня яркости при листании ленты с видеороликами приводила к более высокой зрительной нагрузке, пояснили исследователи.

Кроме того, специалисты зафиксировали значительное снижение частоты морганий (на 54-61%) и увеличение интервалов между ними (на 39-42%), что тоже говорит о зрительном утомлении.

Результаты эксперимента наглядно продемонстрировали: даже часа просмотра роликов в соцсетях на смартфоне достаточно, чтобы вызвать усталость глаз. Эти выводы можно использовать для повышения осведомленности людей о рисках из-за длительного пребывания у экранов гаджетов и побуждения к гигиене зрения, считают исследователи. Зрительное напряжение сопровождается замедлением морганий, что может способствовать развитию синдрома сухого глаза и другим проблемам, предупреждают офтальмологи.

Также прошлые научные работы показывали связь между длительным использованием гаджетов и ухудшением психического здоровья — нарушением сна, развитием депрессий, появлением чувства одиночества и мыслей о суициде. Недавно американские исследователи установили, что избыток экранного времени коррелирует с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у детей.

Юлия Трепалина 778 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.