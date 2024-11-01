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18 минут назад
Игорь Байдов
18

Карточная система во время и после Второй мировой войны улучшила здоровье британцев

4.9

Люди, зачатые в Великобритании в 40-50-е годы прошлого века, после введения карточной системы, ограничивающей количество потребления сахара, имеют более низкий риск развития диабета второго типа и гипертонии, чем те, кого зачали после отмены продуктовых карточек. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучив медицинские записи почти 40 тысяч пациентов. Открытие позволяет предположить, что потребление меньшего количества сахара в раннем детстве укрепляет здоровье в зрелом возрасте.

Медицина
# Вторая мировая война
# гипертония
# диабет второго типа
# карточная система
# сахар
карточная система
Во время Второй мировой войны в Британии действовала карточная система. Происходило нормированное распределение продуктов питания, например людям выдавали 40 граммов сахара в день / © Getty Images, Fox Photos, Hulton Archive

Если во время беременности будущая мать принимает пищу с высоким содержанием жиров, это может спровоцировать быстрый набор веса и увеличение жировой массы плода на ранних сроках. Кроме того, такая диета, возможно, связана с повышенным риском ожирения у ребенка, которое, как известно, увеличивает вероятность развития диабета второго типа и гипертонии (повышение артериального давления). Такое предположение выдвинули турецкие ученые в 2023 году. 

Проверить причинно-следственную связь, выявленную исследователями из Турции, непросто: нужно заставлять испытуемых придерживаться определенных диет, что может быть неэтично. Правда, иногда возникают ситуации, которые могут заменить подобного рода эксперименты и предоставить ученым не менее ценную информацию, чем и воспользовалась команда Тадеи Гракнер (Tadeja Gracner) из Университета Южной Калифорнии (США). 

Гракнер и ее коллеги изучили влияние воздействия сахара на организм в течение 1000 дней с момента зачатия, используя ситуацию, сложившуюся во время Второй мировой войны в Британии. Сделали они это с помощью квазиэкспермиента — разновидности эксперимента, когда исследователи не оказывают непосредственного воздействия на участников или условия эксперимента, а пользуются уже существующими группами.

В январе 1940 года, через несколько месяцев после объявления войны Германии, правительство Великобритании ввело карточную систему и стало нормировать распределение продуктов питания. Например, взрослым людям ограничивали потребление сахара до 40 граммов в день. Более 10 лет спустя, в сентябре 1953 года, продуктовые карточки отменили, и британцы быстро увеличили потребление сахара примерно в два раза.

Команда Гракнер проанализировала медицинские записи свыше 38 тысяч человек, которые были обследованы в период с 2006 по 2019 год. На момент исследования возраст испытуемых составлял от 51 до 66 лет, все они были зачаты за несколько лет до отмены карточной системы. То есть подопытные подвергались воздействию сахара либо когда находились в утробе матери, либо в раннем детстве. 

Ученые также проанализировали медицинские данные 22 тысяч человек, зачатых через год после отмены продуктовых карточек. Обе группы были схожи по полу и расе, а также имели схожий семейный анамнез диабета (заболевание есть у близких родственников — родителей, братьев, сестер), что позволило провести более эффективное сравнение между двумя группами.

В обеих группах почти у четырех тысяч человек был диагностирован диабет второго типа, а у 19,6 тысячи — гипертония. Однако развитие обоих заболеваний у тех, кто появился на свет во время действия продуктовых карточек и после, значительно различалось. 

Оказалось, у представителей первой группы на 35 процентов меньше шансов заполучить диабет второго типа к 60 годам, а у тех, у кого он развился, это произошло в среднем на четыре года позже, чем у людей, зачатых после отмены карточной системы. Что касается гипертонии, то в первой группе вероятность риска этого заболевания к 60 годам была на 20 процентов ниже, чем во второй, а средняя задержка в развитии заболевания составила два года.

Важно отметить, что во время нормирования распределения продуктов питания рацион британцев претерпел изменения, но, судя по всему, значительную роль сыграло именно сокращение потребления сахара. В период действия карточной системы рацион жителей Британии содержал такие же виды продуктов (фрукты, молочка, крупы, мясо), как и после ее отмены. Правда, с окончанием карточной системы британцы стали потреблять эти продукты в большем количестве. 

Гракнер пояснила, что употребление сахара в раннем детстве, вероятно, формирует любовь к сладкому на протяжении всей жизни. Это также может привести к эпигенетическим изменениям, которые повышают риск развития диабета второго типа и гипертонии в зрелом возрасте.

Некоторые эксперты считают, что люди, зачатые во время карточной системы, стали здоровее не из-за того, что они ели мало сахара как такового, а по другой причине: из-за меньшего количества калорий в результате снижения употребления сахара. Во время нормирования британцы съедали примерно на 100 калорий в день меньше, а риск развития ожирения у тех, кого зачали в период действия продуктовых карточек, оказался на 30 процентов ниже, чем у тех, кто появился на свет после отмены карточной системы. По мнению специалистов, это говорит о том, что важную роль сыграло именно сокращение калорий.  

В любом случае работу команды Гракнер диетологи оценили положительно. В своем исследовании ученые показали, что сокращение потребления сахара до рекомендуемого уровня значительно улучшает самочувствие. По данным ВОЗ, взрослые и дети должны снизить ежедневное потребление сахара (как натурального, так и добавленного) менее чем до 10 процентов от своего суммарного энергопотребления. Дальнейшее сокращение, менее чем до пяти процентов, или примерно 25 граммов (шесть чайных ложек) в день, принесет дополнительную пользу для здоровья.

Исследование команды Гракнер опубликовано в журнале Science.

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Медицина
# Вторая мировая война
# гипертония
# диабет второго типа
# карточная система
# сахар
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