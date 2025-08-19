Пермские ученые выявили лучших доноров для борьбы с резус-конфликтом у беременных женщин

Ученые ПНИПУ выявили оптимальных доноров для производства антирезусного иммуноглобулина — препарата, предотвращающего резус-конфликт у беременных женщин с отрицательным резус-фактором, если плод унаследовал положительный резус от отца. Лучшими донорами оказались женщины, перенесшие резус-конфликт ранее, так как их плазма содержит высокие концентрации нужных антител. Исследование поможет наладить отечественное производство жизненно важного препарата и снизить зависимость от импорта, что особенно актуально из-за санкций.

Согласно статистике Минздрава , гемолитическая болезнь новорожденных ежегодно выявляется у 1-2% младенцев. Это заболевание, при котором иммунная система матери с резус-отрицательной кровью воспринимает эритроциты резус-положительного плода как чужеродные агенты и вырабатывает против них иммуноглобулины — специфические защитные белки. Эти антитела, проникая через плаценту, вызывают разрушение красных кровяных телец малыша, что приводит к тяжелым осложнениям. Эта патология возникает при резус-конфликте — иммунном противоречии между организмами женщины и плода.

Для предотвращения такой резус-несовместимости требуется специальный иммуноглобулин, изготавливаемый из донорской плазмы. Однако в России производство лекарственного препарата осуществляет лишь одно учреждение службы крови, при этом зарубежные поставки препарата существенно сократились из-за санкций. Это создает дефицит критически важного фармацевтического продукта, поэтому требуется расширение внутренних производственных мощностей и поиск новых источников биологического материала. Ученая Пермского Политеха совместно экспертами Пермской краевой станции переливания крови провели тщательный отбор доноров, чьи биологические параметры удовлетворяют все критерии изготовления лекарственного средства. Это создаст основу для организации полного производственного цикла отечественного иммуноглобулина и позволит снизить количество осложнений у беременных и обеспечит безопасность новорожденных.

Человеческий организм представляет собой сложную биологическую систему, где антитела выполняют роль высокоточных защитников, вырабатываемых иммунной системой для борьбы с вирусами и бактериями. Специальные клетки-разведчики (В-лимфоциты) идентифицируют угрозу и начинают производство уникальных иммуноглобулинов, идеально подходящих к структуре этого конкретного антигена. После первичного контакта формируются клетки иммунной памяти, что объясняет принцип действия вакцин — при повторном вторжении того же патогена реакция происходит значительно быстрее и эффективнее.

Если естественная выработка иммуноглобулина нарушена, критически важной становится помощь доноров — людей, в том числе добровольно сдающих кровь и плазму. Такие биоматериалы могут использоваться в создании лекарственных средств для иммунной защиты, например, так получают жизненно важный препарат антирезусный иммуноглобулин, используемый для предотвращения резус-конфликта при беременности при несовместимости с плодом по резус-фактору (D). Антиген D – это белок на поверхности эритроцитов (клетки крови, которые доставляют кислород по всему телу), наличие которого определяет положительный (Rh+), а отсутствие — отрицательный (Rh-) статус.

Во время беременности, между двумя кровеносными системами (мамы и малыша) происходит обмен клетками. Если у будущей матери отрицательный резус, а у развивающегося организма — положительный, ее иммунитет может начать вырабатывать защитные вещества против чужеродных клеток. В первую беременность это редкость (1-2 случая из 100), но после родов или выкидыша риск возрастает до 9-10%. Опасность в том, что такие защитные вещества остаются в организме женщины навсегда. Следовательно, при последующих беременностях эти антитела проникают через плаценту и атакуют эритроциты плода, что приводит к гемолитической болезни, которая может проявляться в виде желтухи, анемии и других нарушениях. Зачастую такая болезнь приводит к печальным исходам: среди осложнений наиболее опасным является поражение головного мозга (4-27 случаев на 100 000 новорожденных), а на каждую тысячу случаев приходится 15-16 смертей.

Разница в резус-факторах матери и ребенка возникает из-за генетических особенностей наследования. Rh-принадлежность передается от родителей: если у женщины кровь отрицательная, а у отца — положительная, ребенок может унаследовать положительный статус от мужчины. Это происходит в 50–75% случаев, так как ген Rh+ доминирует.

На данный момент в России существует система мониторинга таких ситуаций. Все беременные женщины в обязательном порядке проходят исследование на резус-принадлежность и наличие антирезусных защитных белков. В случае риска резус-конфликта вводится антирезусный иммуноглобулин. В нашей стране зарегистрированы шесть подобных препаратов, три из которых производятся за рубежом. Данный товар включен в перечень жизненно важных лекарственных средств. Тем не менее, согласно анализу RNC Pharma, в 2024 году в Россию поступило лишь 48 тысяч упаковок, что на 71% меньше, чем в 2023 году. Основная причина нехватки — резкое сокращение поставок из-за санкций. Решить проблему может интенсификация отечественного производства медикамента, что требует заготовки иммуноспецифической плазмы от людей с антителами к антигену Rh(D). Однако ключевая сложность заключается в определении критериев отбора доноров, чья плазма содержит необходимые антитела.

Ученая Пермского Политеха совместно с экспертами Пермской краевой станции переливания крови провели масштабный анализ данных за 2022-2024 гг. для выявления оптимальных категорий доноров. В работе применялись современные диагностические методы и архивные данные иммунологических обследований. За указанный период было исследовано 95 628 человек, включая 13 240 резус-отрицательных. Особый интерес представляли носители анти-D антител — их биологический материал с высоким содержанием специфических иммуноглобулинов рассматривался как наиболее ценный ресурс для фармацевтического производства.

— В исследовании использовались две ключевые технологии для выявления антител. Первая — микропланшетный анализ на аппарате Galileo Neo с применением трехфазной Capture-методики, которая применялась для определения группы крови, резус-фактора и первичного скрининга защитного белка у доноров. Вторая — гелевая технология с использованием карт Dia Pro и Bio Rad, сочетающая методы агглютинации (склеивания) и гель-фильтрации (разделение молекул по размеру), которая применялась для точного определения специфичности иммуноглобулина. Оба метода дали возможность надежно идентифицировать доноров с анти-D антителами необходимого титра, — рассказала Лариса Волкова, доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха.

Проведенный анализ позволил идентифицировать два ключевых типа участников, соответствующих требованиям для производства жизненно важного препарата. В первую категорию вошли добровольцы обоих полов, у которых в ходе стандартного скрининга были выявлены анти-D антитела с минимальным титром 1:64. При этом у женщин концентрация этих антител оказалась в среднем в два раза выше, чем у мужчин. Однако наиболее значимыми оказались представители второй категории – девушки, перенесшие резус-конфликт во время беременности.

Критерии отбора основывались на способности защитного белка сохранять активность при разведении: минимально допустимый порог установлен на уровне 1:64, оптимальные показатели составляют 1:128-1:256, а максимальная эффективность производства достигается при использовании плазмы с титрами 1:512 и выше. Исследование подтвердило, что именно женщины, перенесшие резус-несовместимость, демонстрируют наиболее высокие и устойчивые титры антител, что делает их плазму идеальным сырьем для промышленного производства высококачественного антирезусного иммуноглобулина, что подтверждается данными клинических и лабораторных исследований.

Полученные результаты позволят создать стабильную базу доноров с оптимальными характеристиками плазмы, что не только обеспечит производство высокоэффективного препарата, но и значительно сократит зависимость отечественной медицины от импортных аналогов, особенно в условиях текущих ограничений на поставки медицинских медикаментов.

— В дальнейшем, для увеличения объемов иммунной плазмы с анти-D антителами необходимо изучить метод иммунизации резус-отрицательных доноров. Суть заключается во введении резус-положительных эритроцитов для стимуляции выработки нужных иммуноглобулинов, с возможностью последующей реиммунизации (вторичная вакцинация) для поддержания необходимого уровня антител, — поделилась Лариса Волкова, доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха.

Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1221 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.