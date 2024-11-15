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2 часа назад
Полина Меньшова
264

Риск сердечно-сосудистых заболеваний связали с формой сердца

6.1

Известно, что на работу сердца влияют его объем и размер. Но, как выяснили ученые из Великобритании, форма органа тоже способна «предсказать» повышенную вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Медицина
# болезни сердца
# сердечно-сосудистое заболевание
# сердце
# форма сердца
Риск заболеваний сердца оказался связан с формой органа
Риск заболеваний сердца оказался связан с формой органа / © Richard Burns et al., Nature Communications

Факторы, от которых зависит здоровье сердца, не всегда очевидны. Согласно недавним исследованиям, защитить от сердечно-сосудистых заболеваний может мутация, которая вызывает карликовость, а восстановить клетки органа способны некоторые популярные антибиотики.

Специалисты из нескольких университетов и больниц Великобритании с помощью методов 3D-визуализации и машинного обучения впервые изучили варианты формы сердца и их связь с генетикой. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature Communications, эта информация позволяет точнее предсказывать предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Авторы работы проанализировали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), полученные от 45 863 человек из Британского биобанка. Далее они создали 3D-модели желудочков и с помощью статистического анализа определили 11 параметров, которыми характеризуются основные различия в форме сердца.

Исследователи выявили 11 параметров, отличающих одну форму сердца от другой / © Richard Burns et al., Nature Communications
Исследователи выявили 11 параметров, отличающих одну форму сердца от другой / © Richard Burns et al., Nature Communications

Команда ученых также провела генетический анализ. С его помощью удалось выявить 45 специфических областей в геноме человека, которые связаны с разными формами сердца. Исследователи впервые обнаружили, что 14 областей влияют на особенности работы органа и риск сердечно-сосудистых заболеваний. В числе болезней, связянных с формой сердца, оказались сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, дилатационная кардиомиопатия, фибрилляция предсердий, гипертрофическая кардиомиопатия, атриовентрикулярная блокада второй или третьей степени, а также сахарный диабет.

По словам авторов исследования, важно изучать генетику обоих желудочков одновременно. Раньше такой подход не использовался, и новое исследование в этом смысле стало отправной точкой. Полученная информация, считают ученые, расширит перечень признаков, по которым можно определить предрасположенность к тому или иному сердечно-сосудистому заболеванию.

«Это исследование закладывает важную основу для изучения генетики обоих желудочков. Оно подтверждает, что комбинированная форма сердца зависит от генетики, и демонстрирует пользу анализа формы сердца с точки зрения обоих желудочков для прогнозирования индивидуального риска кардиометаболических заболеваний. Результаты такого анализа можно использовать наряду с установленными клиническими показателями», — подытожили авторы статьи.

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Медицина
# болезни сердца
# сердечно-сосудистое заболевание
# сердце
# форма сердца
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