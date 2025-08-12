Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Нейробиологи обнаружили, что мозг стареет медленнее, чем принято считать
Человеческий мозг стареет медленнее, чем считалось ранее, причем послойно — по крайней мере, в области, отвечающей за осязание. К такому выводу пришли немецкие ученые, когда провели сканирование мозга молодых и пожилых людей.
Кора головного мозга человека имеет толщину всего несколько миллиметров. С возрастом эта ткань обычно истончается, что связано с потерей нейронов; это характерная черта старения. Однако о том, как именно и с какой скоростью она изменяется, пока известно достаточно мало. Исследователи из Центра по изучению нейродегенеративных заболеваний, Магдебургского университета и Тюбингенского университета (все — в Германии) отобрали несколько десятков испытуемых разного возраста, чтобы изучить эти процессы.
В исследовании участвовал 61 человек, из них 45,9 процента — женщины. Средний возраст — около 48 лет. Кроме того, еще у одного испытуемого — 52-летнего мужчины — с рождения не было левой руки. Его не включили в общую группу, а исследовали отдельно.
Ученые сосредоточились на изучении части головного мозга, где обрабатываются тактильные стимулы, — первичной соматосенсорной коре, которая практически полностью отвечает за восприятие человеком собственного тела и взаимодействие с окружающей средой.
Применив метод функциональной магнитно-резонансной томографии, ученые смогли составить точную карту этой области. Оказалось, первичная соматосенсорная кора состоит из нескольких чрезвычайно тонких слоев ткани, каждый из которых имеет особую структуру.
Кроме того, исследователи выяснили, что эти слои деградируют с разной скоростью. Более того, хотя сама кора в этой области с возрастом в целом становилась тоньше, некоторые из ее слоев оставались неизменными или, что особенно неожиданно, с возрастом могли даже утолщаться.
Возрастные изменения продемонстрировали только наиболее глубокие слои коры головного мозга в этой области — у пожилых участников исследования они были несколько тоньше, чем у молодых. Ученые предположили, что наилучшим образом сохраняются те области мозга, которые чаще и интенсивнее задействуются в повседневной жизни. Средний и верхний слои коры наиболее подвержены воздействию внешних стимулов. Они активны почти непрерывно, потому что человек находится в постоянном контакте с окружающим миром. Нижние же работают в зависимости от контекста: так мы ощущаем кольцо на пальце, только если обращаем на него внимание.
Это предположение подтвердилось, когда ученые обратились к результатам фМРТ мужчины, у которого не было руки. Средний слой коры головного мозга, получающий сенсорные сигналы, был немного тоньше, чем у остальных, поскольку получал меньше внешних стимулов.
Новые данные, которые получили ученые, в целом согласуются с концепцией нейропластичности — свойством мозга изменяться под действием опыта или до определенной степени восстанавливать связи, утраченные из-за повреждений. Свои выводы исследователи представили в статье для журнала Nature Neuroscience.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Массовое вымирание: стоит ли ждать конца?
Умеют ли деревья говорить?
Темная сторона иммунитета
Наш собственный космос: что мы узнали об океане за последние 10 лет
Теория Шуберта, выпуклая геометрия и путь к решению сложных задач. Интервью с Валентиной Кириченко
Операция «Новый год»: как в СССР праздник стал массовым
Языкария: сумасшедшие порождения слова
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии