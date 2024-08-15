Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Генетики назвали два критических возраста людей
Порой люди говорят, что в определенном возрасте в их организме словно что-то сломалось. Подобные ощущения могут быть вовсе не игрой воображения. Американские генетики выяснили, что в молекулах и микробах в теле человека по достижении 40 и 60 лет происходят резкие изменения.
В свежем исследовании, статья о котором недавно вышла в журнале Nature Aging, группа специалистов Стэнфордского университета (США) провела масштабное мультиомное профилирование более сотни людей от 25 до 75 лет. Этот подход к биоанализу позволяет комплексно изучить данные исследований из нескольких областей, таких как геномика (раздел молекулярной генетики, посвященный геному и генам), протеомика (область молекулярной биологии, посвященная исследованию белков), транскриптомика (изучение транскриптома, совокупности всех РНК-транскриптов), метаболомика (исследование химических процессов в организме с участием метаболитов) и других.
Генетики рассмотрели показатели 108 американцев, которые каждые несколько месяцев на протяжении ряда лет сдавали кровь и другие биологические образцы. В среднем за добровольцами наблюдали 1,7 года, а самый продолжительный срок составил почти семь лет.
Ученые отслеживали разные виды молекул в образцах, включая РНК, белки и продукты обмена веществ, а также анализировали сдвиги в микробиоме участников. Таким образом авторы работы пронаблюдали за возрастными изменениями более чем 135 тысяч различных молекул и микробов, собрав в общей сложности почти 250 миллиардов результатов измерений.
Исследователи установили, что численность молекул и бактерий в организме менялась, то увеличиваясь, то уменьшаясь. В большинстве случаев колебания были нелинейными, то есть в определенном возрасте оказывались сильнее, чем в каком-то другом. Рассмотрев группы молекул с наибольшими отклонениями, специалисты обнаружили, что такого рода сдвиги чаще приходились на два возрастных периода: примерно в 44 года и в 60 лет.
Ученых не удивило, что одной из критических возрастных точек оказался рубеж в 60 лет, поскольку хорошо известно, что после этой даты повышается риск многих возрастных заболеваний и отклонений.
Отметка в 40 лет вызвала больше вопросов. Чтобы исключить возможное искажение из-за предклимактерических изменений в организме женщин, которые характерны для этого возраста и могли повлиять на результаты, исследователи проанализировали данные с разбивкой по полу. Опасения не подтвердились — резкие сдвиги после 40 лет наблюдались и в организмах мужчин.
У сорокалетних выявили значительные изменения в количестве молекул, связанных с метаболизмом алкоголя, кофеина и липидов, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, состоянием кожи и мышц.
У людей после 60 лет произошедшие сдвиги имели отношение к углеводному обмену и метаболизму кофеина, иммунной регуляции, функции почек, болезням сердца и сосудов, а также к коже и мышцам.
В дальнейшем научная группа планирует рассмотреть причины, вызывающие эти изменения. Какими бы они ни были, уже полученные данные ясно говорят о необходимости внимательно относиться к своему организму, особенно после 40 и 60 лет, и корректировать образ жизни, пока здоровье еще не утрачено, заключили исследователи.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.
Ученые выяснили, что микробный состав почв, которые возделывал человек, возвращается к исходному состоянию только спустя 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, сравнив почвы в разных частях национального парка «Смоленское Поозерье». Полученные данные помогут оценивать, вернулась ли почва к исходному состоянию после активного сельскохозяйственного использования, и разрабатывать мероприятия для восстановления нарушенных ранее территорий.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Медицина в «полном объеме»: как виртуальная реальность спасает людей
Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда
Сланцевая революция
Самолеты стратегического привета
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии