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4 минуты назад
Юлия Трепалина
21

Генетики назвали два критических возраста людей

5.6

Порой люди говорят, что в определенном возрасте в их организме словно что-то сломалось. Подобные ощущения могут быть вовсе не игрой воображения. Американские генетики выяснили, что в молекулах и микробах в теле человека по достижении 40 и 60 лет происходят резкие изменения.

Медицина
# возраст
# возрастные изменения
# генетика
# здоровье
# организм
# старение
торт на день рождения
© Sergei Solo, unsplash.com

В свежем исследовании, статья о котором недавно вышла в журнале Nature Aging, группа специалистов Стэнфордского университета (США) провела масштабное мультиомное профилирование более сотни людей от 25 до 75 лет. Этот подход к биоанализу позволяет комплексно изучить данные исследований из нескольких областей, таких как геномика (раздел молекулярной генетики, посвященный геному и генам), протеомика (область молекулярной биологии, посвященная исследованию белков), транскриптомика (изучение транскриптома, совокупности всех РНК-транскриптов), метаболомика (исследование химических процессов в организме с участием метаболитов) и других.

Генетики рассмотрели показатели 108 американцев, которые каждые несколько месяцев на протяжении ряда лет сдавали кровь и другие биологические образцы. В среднем за добровольцами наблюдали 1,7 года, а самый продолжительный срок составил почти семь лет.

Ученые отслеживали разные виды молекул в образцах, включая РНК, белки и продукты обмена веществ, а также анализировали сдвиги в микробиоме участников. Таким образом авторы работы пронаблюдали за возрастными изменениями более чем 135 тысяч различных молекул и микробов, собрав в общей сложности почти 250 миллиардов результатов измерений.

Исследователи установили, что численность молекул и бактерий в организме менялась, то увеличиваясь, то уменьшаясь. В большинстве случаев колебания были нелинейными, то есть в определенном возрасте оказывались сильнее, чем в каком-то другом. Рассмотрев группы молекул с наибольшими отклонениями, специалисты обнаружили, что такого рода сдвиги чаще приходились на два возрастных периода: примерно в 44 года и в 60 лет.

Ученых не удивило, что одной из критических возрастных точек оказался рубеж в 60 лет, поскольку хорошо известно, что после этой даты повышается риск многих возрастных заболеваний и отклонений.

Отметка в 40 лет вызвала больше вопросов. Чтобы исключить возможное искажение из-за предклимактерических изменений в организме женщин, которые характерны для этого возраста и могли повлиять на результаты, исследователи проанализировали данные с разбивкой по полу. Опасения не подтвердились — резкие сдвиги после 40 лет наблюдались и в организмах мужчин.

У сорокалетних выявили значительные изменения в количестве молекул, связанных с метаболизмом алкоголя, кофеина и липидов, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, состоянием кожи и мышц.

У людей после 60 лет произошедшие сдвиги имели отношение к углеводному обмену и метаболизму кофеина, иммунной регуляции, функции почек, болезням сердца и сосудов, а также к коже и мышцам.

В дальнейшем научная группа планирует рассмотреть причины, вызывающие эти изменения. Какими бы они ни были, уже полученные данные ясно говорят о необходимости внимательно относиться к своему организму, особенно после 40 и 60 лет, и корректировать образ жизни, пока здоровье еще не утрачено, заключили исследователи.

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Медицина
# возраст
# возрастные изменения
# генетика
# здоровье
# организм
# старение
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# голые землекопы
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