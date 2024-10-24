Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений

Несложный тест на баланс может подсказать, насколько быстро человек стареет, причем точнее некоторых других методик выявления возрастных изменений. Это показало свежее исследование, в котором медики пронаблюдали за способностью людей старше 50 лет сохранять равновесие на одной ноге и сопоставили ее с другими параметрами нервно-мышечного старения.

Продолжительность жизни в мире увеличивается, но старение, как известно, сопровождается снижением мышечной силы и других характеристик физической формы. Возрастное ухудшение гибкости, координации и прочих показателей физподготовки повышает риск непреднамеренных падений, которые могут вести к тяжелым травмам и преждевременной смерти у пожилых людей.

Вот почему специалисты в области здравоохранения продолжают поиск эффективных методик, позволяющих вовремя заметить возрастную деградацию и вмешаться в процесс. Этой теме посвящено немало научных работ. В одной из них слабую гибкость тела связали с повышенным риском преждевременной смерти. В другой специалисты установили, что тест на баланс позволяет предсказать продолжительность жизни человека: у добровольцев, которые не смогли простоять на одной ноге 10 секунд, вероятность смерти от любых причин в течение в среднем семи лет оказалась на 84% выше.

В новом эксперименте, который провели сотрудники клиники Mayo (Миннесота, США) совместно с коллегами из Тайваня, сравнили способность пожилых людей удерживать равновесие с другими нейромышечными параметрами, такими как сила захвата кисти, разгибательная сила колена и скорость походки.

В исследовании участвовали 40 человек старше 50 лет: 20 из них были моложе 65 лет, а остальные перешагнули этот порог. Возраст самых старших добровольцев превышал 80 лет. К эксперименту не допускали лиц с ожирением (индекс массы тела более 35), патологиями позвоночника, нервно-мышечными расстройствами и трудностями в повседневных действиях.

Участники выполнили серию упражнений на исследуемые параметры. Проанализировав результаты, ученые обнаружили, что все они по мере увеличения возраста испытуемых ухудшались, но умение оставаться в стойке на одной ноге регрессировало быстрее всего.

Время, в течение которого человек мог сохранять равновесие, за десятилетие сокращалось на 2,2 секунды на недоминирующей ноге, на 1,7 секунды — на преобладающей ноге, как у мужчин, так и у женщин. За те же 10 лет сила захвата в преобладающей руке снижалась на 3,7%, а разгибательная сила колена — на 1,4%. При этом оба показателя у мужчин были выше, чем у женщин.

Походку ученые признали не очень хорошим индикатором нейромышечного старения, поскольку изменение ее характеристик с возрастом участников коррелировало слабо.

Исследователи заключили, что длительность поддержания равновесия на одной ноге у мужчин и женщин — наиболее надежный показатель старения, превосходящий другие рассмотренные параметры.

В комментарии CNN один из авторов работы доктор Кентон Кауфман (Kenton Kaufman) заявил, что хорошее равновесие у пожилых повышает качество их жизни и способствует здоровому старению. Он также посоветовал тренировать умение сохранять баланс и молодым, поскольку это поможет лучше сохранить его в старости.

Среди ограничений исследования стоит отметить довольно небольшой размер выборки и то, что в нем применили метод поперечных срезов, при котором эксперимент проводят один раз и с участием людей разного возраста. При изучении возрастных изменений более предпочтительным считают лонгитюдный подход, когда за участниками следят на протяжении нескольких лет.

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