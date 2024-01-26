Моржевание облегчило симптомы менопаузы

В период менопаузы, знаменующий конец репродуктивного возраста женщин, в их организме происходят значительные изменения. На фоне гормональной перестройки у многих ухудшается самочувствие: женщины жалуются на приливы, ночную потливость, перепады настроения и раздражительность. Эффективным способом борьбы с ними оказалось плавание на открытом воздухе в холодных водоемах, которое часто называют моржеванием.

Исследование, опубликованное в журнале Post Reproductive Health, провели специалисты Университетского колледжа Лондона совместно с коллегами из других британских вузов. Его участницами стали 1114 женщин, которых пригласили с помощью объявлений в тематических группах в соцсетях, объединяющих любителей плавать в холодной воде на открытом воздухе. Женщины предварительно подтвердили, что практикуют это занятие, в том числе зимой.

Возраст большинства участниц (почти 70 процентов) варьировался от 45 до 59 лет. Как раз на этот период обычно приходятся пременопауза и менопауза. С помощью онлайн-платформы Qualtrics женщины заполнили специально разработанную и валидизированную анкету из 42 пунктов. Вопросы касались социально-демографических данных, самочувствия и физической активности, опыта плавания в холодной воде, симптомов при месячных и/или менопаузе.

Выяснилось, что 785 участниц на момент опроса переживали менопаузу. Почти половина из них (46,9 процента) сообщили, что плавание в холодной воде ощутимо снижало тревожность. Кроме того, многие женщины указали, что моржевание помогает им справляться с эмоциональной нестабильностью (35 процентов), плохим настроением (31 процент) и приливами жара (30 процентов). Более шести участниц из десяти сказали, что плавают в холодной воде специально для устранения климактерических симптомов.

Одна 57-летняя женщина назвала моржевание своим спасением. По ее словам, все физические и психические симптомы менопаузы исчезают, она снова чувствует себя как в лучшие времена.

Также исследование показало, что плавание в холодной воде помогало и при менструальных симптомах вроде нервозности, перепадов настроения и раздражительности.

В целом участницы выделили пять основных преимуществ моржевания: холодная вода успокаивала и улучшала настроение, это занятие давало дополнительную возможность для общения, уменьшало приливы жара, облегчало состояние во время месячных и укрепляло общее здоровье.

Впрочем, авторы работы не забыли упомянуть, что моржевание — рискованное занятие, при котором можно испытать шок от холодной воды и сбои в сердечном ритме, переохладиться и даже утонуть. Кроме того, в открытые природные водоемы нередко попадают сточные воды, а значит, после подобного плавания есть опасность столкнуться с гастроэнтеритом и другими инфекциями.

Стоит отметить и ограничения исследования. К некоторой предвзятости в нем могло привести то, что в опросе участвовали лишь женщины, уже практикующие плавание в холодной воде. Плюс исследование проходило онлайн, поэтому вполне вероятно, что респондентками стали те, кто уже заметил связь между облегчением симптомов менопаузы и моржеванием.

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