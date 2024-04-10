Медики узнали, как сердечный приступ повышает риск рака

Риск рака становится выше из-за внеклеточных пузырьков, которые сердце выделяет после приступа. Это доказали медики из Израиля.

Вероятность, что у человека возникнет онкологическое заболевание, может зависеть от множества факторов. Среди них образ жизни (пищевое поведение, вредные привычки, количество стресса), особенности здоровья и перенесенные заболевания, наследственность и число детей. Предыдущие работы показали, что болезни сердца связаны с более высоким риском рака через три общих фактора: курение, диабет и ожирения. Однако новое исследование показало, что существует отдельный, специфический механизм.

Ученые из Тель-Авивского университета и Медицинского центра имени Хаима Шибы (оба — в Израиле) выявили, что риск онкологии при сердечно-сосудистых заболеваниях увеличивают везикулы — внеклеточные пузырьки, которые выделяет сердце после приступа для заживления. Эти пузырьки попадают в кровоток и способны вызвать развитие злокачественной опухоли в любой части организма. Научную статью с соответствующими выводами опубликовал журнал Circulation.

При повреждении сердца везикулы высвобождаются в больших количествах. Они связаны с воспалением, заживлением, ростом, созданием новых кровеносных сосудов. Пузырьки непосредственно способствуют возникновению некоторых видов опухолей или предраковых тканей. Кроме того, везикулы воздействуют на иммунную систему человека, делая организм более уязвимым.

Исследователи убедились в наличии описанного механизма, подавив образование внеклеточных пузырьков у мышей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в организме которых создали раковые опухоли. Когда сердце перестало высвобождать везикулы, риск развития рака снизился. Однако, отметили ученые, использовать такой метод в терапии нельзя: он приводит к серьезным побочным эффектам. Поэтому они обработали сердце таким образом, чтобы уменьшить поражение ткани и снизить выработку нейромедиаторов:

«Мы использовали спиронолактон — хорошо известный, эффективный препарат, который используют для лечения сердечной недостаточности. Мы лечили животных спиронолактоном на самой ранней стадии заболевания и обнаружили, что сердце выделяло на 30% меньше внеклеточных пузырьков, а раковые опухоли росли медленнее. Наш эксперимент показывает, что можно лечить сердечные заболевания таким образом, чтобы снизить риск развития рака у сердечных пациентов».

По мнению ученых, результаты их исследования могут помочь скорректировать существующие методы лечения сердца так, чтобы терапия учитывала риск онкологических заболеваний. Кроме того, отметили они, важно выявить биомаркеры, указывающие на повышенную предрасположенность к раку при болезнях сердца, потому что ее зафиксировали не у всех пациентов.

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