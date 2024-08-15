Кошатники оказались невротичнее собачников

На примере жителей Австралии психологи выяснили, существуют ли личностные различия между владельцами кошек и собак и чем вообще обусловлен выбор конкретного вида домашнего животного.

Лия Мишель Бейнс и Джессика Ли Олива — психологи из Колледжа медицинских наук при Университете Джеймса Кука в Австралии — изучили «прогностическую силу» того, что человек захочет стать владельцем собаки или кошки, с учетом пола, возраста, а также черт, входящих в так называемую Большую пятерку: экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, нейротизма и открытости опыту. Результаты исследования опубликованы в журнале Anthrozoos.

Авторы предыдущих научных работ по этой теме зачастую приходили к противоречивым выводам, однако им удалось выделить некоторые факторы, влияющие на то, захотим ли мы подарить дом кошке, собаке — или никому из них. В первую очередь играют роль опыт, в том числе наличие любимца в детстве. Вероятно, может сказываться и наследственность. Кроме того, любители кошек демонстрируют более высокий уровень автономии, но низкую склонность к доминированию.

Также ученые ранее показали, что владельцы животных в целом более добросовестны и открыты, чем люди, живущие без питомца. Еще одним важным фактором стала пандемия коронавируса, когда люди были вынуждены безвылазно сидеть дома. Тогда в мире возрос спрос на домашних животных. К примеру, каждая пятая семья в Австралии завела себе четвероногого друга, но именно владельцы собак стали чувствовать себя менее одинокими. Исследователи объясняли это тем, что в таком случае люди чаще выходили на прогулки, занимались спортом и общались с окружающими.

Хотя впоследствии эти предположения не подтвердились, ученые выдвинули другую гипотезу: различия в характерах, в частности психологическая устойчивость собачников по сравнению с кошатниками и всеми остальными, потенциально объясняет снижение уровня одиночества.

«Устойчивость можно считать характеристикой личности, определяющей психологическую стабильность человека в изменившихся или стрессовых обстоятельствах. Это важная черта, отражающая то, как люди справляются с периодами длительной социальной изоляции, например во время локдаунов. Устойчивость связана с чертами „Большой пятерки“, демонстрируя положительные ассоциации с открытостью и добросовестностью, но отрицательные — с нейротизмом. <…> Улучшая наше понимание различий между людьми, которые решили завести собаку либо кошку (или ни того, ни другого), мы можем лучше понять роль, которую домашние животные играют в нашей жизни в разное время», — объяснили психологи.

В выборку нового исследования вошли 328 жителей Австралии от 17 до 79 лет (средний возраст — 38 лет). Мини-опрос проходил летом 2023 года и включал вопросы, касающиеся демографических критериев, животных в доме и личности человека, в том числе психологической устойчивости и черт из «Большой пятерки».

Большая часть участников (89,6%) были женщинами и имели высшее образование (27,4% окончили бакалавриат, 31,0% — аспирантуру). Они могли быть владельцами только собак (49,7%), или кошек (24,7%), или одного из этих видов (22,9%), либо вообще не имели питомца (девять участников). Если человек оказался хозяином и кошки, и собаки, то специалисты просили выбрать лишь один вариант — в зависимости от того, с кем из питомцев он был наиболее близок и проводил больше времени. В итоге 60,0% назвали себя владельцами именно собак.

Как показал анализ результатов, самым распространенным фактором, повлиявшим на выбор питомца, оказалась симпатия. Вариант ответа «Я всегда был собачником» выбирали 28,8% владельцев собак, а «Кошка — мое тотемное животное» — 27,9% счастливых обладателей кошек. На второе место в рейтинге опередили вероятность получить ласку при взаимодействии с любимцем, на третье — его характер («Собаки счастливые, преданные и любящие» / «Кошки общительные, независимые и чудаковатые»). Люди, у которых жили кошки, также отмечали их чистоплотность.

Опыт владения, как и ожидалось, тоже сыграл роль: ответ в этом случае был, к примеру, «Я вырос в доме, где всегда жили собаки». Самым непопулярным сценарием оказалось спасение животного, в частности с улицы: решиться на столь благородный поступок смогли лишь 1,4% собачников и 6,3% кошатников. Люди, не имеющие питомцев, в большинстве своем объясняли это причинами, не зависящими от них: «родители не разрешили» или «нельзя из-за аренды квартиры». Другие считали, что они «слишком молоды» и «это будет несправедливо по отношению к собаке».

После учета пола и возраста психологи обнаружили статистически значимые различия при сравнении черт личности владельцев собак и кошек: первые, как выяснилось, более психологически устойчивы, вторые — скорее невротичны.

«Хозяева собак в среднем набрали на 0,23 балла больше по устойчивости, чем хозяева кошек. Кошатники же получали на 0,78 балла больше по уровню нейротизма. Мы наблюдали возрастные эффекты: показатели психологической устойчивости увеличивались в среднем на 0,015 с каждым дополнительным годом, а баллы за нейротизм снижались в среднем на 0,083. Вопреки нашим ожиданиям, никаких других личностных различий не удалось обнаружить. Отметим, что хотя эти эффекты статистически значимы, они вносят лишь небольшой вклад в общие оценки», — подчеркнули исследовательницы.

Тем не менее психологическая устойчивость, наблюдаемая у собачников, может объяснить, почему они оказались менее одинокими, во время все того же карантина из-за Covid-19. По словам психологов, этот результат нельзя списать лишь на взаимодействие с питомцем и обязанность выходить на прогулки: более низкие уровни одиночества у владельцев собак обусловлены типом личности самого человека и его способностью сохранять психологическую стабильность, несмотря на невзгоды. Но есть вероятность, что ответственность и проблемы, потенциально связанные с наличием собаки в доме, со временем могут сделать владельца более устойчивым.

Что касается нейротизма кошатников, то дизайн нового исследования не позволил установить причину и ответить на вопрос: побуждает ли преобладание этой черты личности выбирать кошек либо их присутствие в доме заставляет людей со временем становиться более невротичными?

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