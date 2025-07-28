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Анализ тканей человека выявил наиболее чувствительную к старению часть организма
Китайские ученые проанализировали образцы разных тканей человеческого организма и подтвердили, что старение не происходит линейно — в определенном возрасте процесс ускоряется. Проследив за изменениями белков в разных частях тела на протяжении более чем 50 лет жизни, специалисты выявили, когда настает такой переломный момент и где износ проявляется сильнее.
Из научной литературы известно, что старение может происходить неравномерно, в разной степени затрагивая системы и органы человека. Большая группа генетиков и медиков из КНР недавно внесла новый вклад в изучение темы. Они провели комплексный протеомный и гистологический анализ 516 образцов 13 видов тканей человека — от сосудов, сердца и других внутренних органов до кожи, мышц и крови. Их взяли у 76 умерших китайцев, которые погибли в возрасте от 14 до 68 лет от черепно-мозговых травм в несчастных случаях. Научная статья об этом вышла в журнале Cell.
Изучив полный перечень белков в каждом из образцов и проследив за их изменениями в разные моменты жизни, исследователи обнаружили возрастное повышение экспрессии 48 связанных с болезнями белковых соединений. Первые заметные сдвиги отмечались примерно в 30-летнем возрасте в надпочечной железе, вырабатывающей многие важные гормоны.
Однако самые значительные изменения в белках разных тканей проявлялись между 45 и 55 годами. Ученые пришли к выводу, что переломный момент, после которого старение ускоряется, приходится примерно на 50 лет.
Самыми чувствительными к возрастному износу оказались кровеносные сосуды, в особенности аорта — основная артерия организма, разносящая обогащенную кислородом кровь от сердца. Параллельно существенная белковая «перестройка» наблюдалась также в поджелудочной железе и селезенке, вероятно, отражая возрастное ухудшение метаболических и иммунных функций.
Исследователи выявили специфические «белки старения», содержание которых в тканях с возрастом увеличивалось. С одним из них — белком под названием GAS6, уровень которого повышался в аорте и плазме крови — провели дополнительные эксперименты. Опыты с клетками сосудов человека (эндотелиальными и гладкомышечными) и мышами показали, что введение GAS6 приводило к появлению признаков ускоренного старения. С учетом этого ученые предположили, что кровеносные сосуды не только сами страдают от возрастного износа, но и через кровь распространяют связанные со старением молекулы по организму.
Хотя китайские исследователи обозначили 50 лет поворотным рубежом, ранее другие ученые называли разные возрастные точки, после которых в теле человека происходят резкие изменения. Например, группа специалистов из Стэнфордского университета (США) по результатам масштабного мультиомного профилирования более сотни людей от 25 до 75 лет признала критическими два возраста: примерно 44 года и 60 лет. Также описывалось ускоренное старение в районе 80 лет.
Ученые из КНР связали расхождения с различиями в подходах, рассматриваемых выборках и типах образцов. Для окончательных выводов о времени переломных моментов в старении нужны дополнительные исследования. Открытия в этой области расширяют понимание механизмов старения, что в дальнейшем может помочь найти способы влиять на эти процессы.
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