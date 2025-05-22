Молодые звезды «оживили» галактики-спутники Млечного Пути

Астрономы долго считали небольшие сфероидальные галактики, гравитационно связанные с Млечным Путем, древними и «мертвыми» — то есть системами, лишенными газа и неспособными к звездообразованию. Однако недавно молодые светила возрастом до двух миллиардов лет обнаружили в гало нашей Галактики и в ее ближайших спутниках, что противоречит устоявшимся представлениям об эволюции этих систем.

В тусклых и разреженных популяциях карликовых сфероидальных галактик астрономы привыкли видеть лишь остатки древнего звездного населения, возрастом более шести миллиардов лет. Эти небольшие системы, как считалось, могли растерять необходимый для звездообразования материал вскоре после своего формирования. Высокие скорости звезд и малая светимость позволяли приписывать галактикам массу, превышающую видимую в десятки и даже сотни раз. Вот почему ученые предположили, что карликовые галактики «выжили» в гравитационном поле Млечного Пути благодаря окружающему их гало темной материи.

Однако результаты нового исследования, текст которого представлен на сервере препринтов Корнеллского университета, перевернули привычную картину: проанализировав данные, полученные с помощью космической обсерватории «Гайя» и обзорного телескопа VLT, астрономы обнаружили в этих карликовых галактиках яркие молодые звезды, возраст которых не превышает двух миллиардов лет. Это означает, что карликовые галактики-спутники могли сохранять газ и поддерживать звездообразование вплоть до недавнего (по космическим меркам) прошлого.

Исследовательская группа под руководством Франсуа Аммер (François Hammer) из Парижской обсерватории (Франция) проанализировала орбиты слабо связанных между собой карликовых галактик. Результаты показали, что многие из них попали под гравитационное влияние Млечного Пути всего два–три миллиарда лет назад и, вероятно, утратили оставшийся газ в результате взаимодействия с его гало. Именно тогда прекратилось звездообразование, оставив в структурах этих карликовых систем отпечаток последнего всплеска звездной активности.

Таким образом, исследователи заключили, что «молодые» светила в карликовых сфероидальных галактиках родились до того, как гравитация Млечного Пути лишила их «топлива». Этот сценарий меняет существующие представления о спутниках нашей Галактики — и в некотором смысле «воскрешает» их из мертвых.

Более того, если галактики-спутники действительно подверглись притяжению Млечного Пути сравнительно недавно, вопрос о количестве темной материи в них придется пересмотреть. Впрочем, как и другие существующие представления об их массе, динамике и эволюции.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.