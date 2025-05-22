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Ветеринары разработали точный способ диагностики сердца у популярных питомцев — декоративных кроликов
Новый метод позволяет объективно оценить размер сердца у декоративных кроликов по рентгеновским снимкам и вовремя выявить сердечные заболевания. Суть метода — в измерении отношения размера сердца к размеру позвонков животного, что дает возможность определить нормальные показатели и обнаружить патологии, например, увеличение сердца.
Исследование провели Сергей Мельников, кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры анатомии животных СПбГУВМ, и Евгений Суслов, студент 3 курса факультета ветеринарной медицины. Работа выполнена на базе Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и сети ветеринарных клиник «Котонай». Результаты опубликованы в марте 2025 года в журнале «Международный вестник ветеринарии».
«Декоративные кролики сейчас очень популярны как домашние питомцы, но изучены они гораздо меньше собак и кошек. Наша работа дает ветеринарным врачам надежный инструмент для диагностики сердечных проблем у кроликов», – говорит Сергей Мельников, руководитель исследования.
Для работы ученые сделали рентгеновские снимки 50 здоровых декоративных кроликов разных пород. Средний вес животных составил 1,1 кг. Все кролики были предварительно обследованы ветеринаром, чтобы исключить заболевания сердца.
Исследователи применили два показателя: кардиовертебральный индекс (VHS) и коэффициент Бьюкенена. Оба метода основаны на сравнении размеров сердца с размерами позвонков. Такой подход позволяет получить объективные данные, учитывающие индивидуальные особенности каждого животного.
Метод работает так: для расчета коэффициента Бьюкенена исследователи измеряли ширину и длину сердца на рентгеновском снимке, а затем делили их сумму на длину четвертого грудного позвонка. У кроликов этот позвонок в среднем имеет длину восемь миллиметров.
Для определения VHS ученые прикладывали размеры сердца к позвоночнику, начиная от третьего грудного позвонка, и смотрели, сколько позвонков «займет» сердце. Это число и есть значение индекса.
Исследование показало, что у здоровых декоративных кроликов длина сердца составляет около 28 мм, ширина – около 24 мм. Коэффициент Бьюкенена равен примерно 6,4, а кардиовертебральный индекс находится в пределах от 5,5 до 6,5.
На снимках ученые увидели, что грудной отдел позвоночника кроликов состоит из 12 позвонков. Сердце располагается в области со второго по четвертый грудной позвонок, а его нижняя часть доходит до пятого позвонка.
Почему такие исследования не проводились раньше? Ученые объясняют это несколькими причинами. Во-первых, кролики изучены меньше, чем собаки и кошки. Во-вторых, из-за маленького размера тела и особенностей строения грудной клетки кроликов сложно получить точные данные. В-третьих, у кроликов часто бывают сопутствующие заболевания, которые могут влиять на размер сердца.
Теперь благодаря этому исследованию ветеринарные врачи получили надежный инструмент для диагностики сердечных заболеваний у декоративных кроликов. Рентгенологический метод исследования доступен в большинстве клиник и позволяет хорошо рассмотреть сердце, крупные сосуды, трахею и другие структуры грудной клетки.
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