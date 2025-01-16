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4 минуты назад
Evgenia Vavilova
10

Физики вывели идеальный рецепт популярной пасты

4.1

Некоторые блюда обманчиво просты по описанию. Паста качо-э-пепе состоит всего из четырех ингредиентов: спагетти, твердого сыра пекорино романо, свежемолотого черного перца и воды. Тем не менее, чтобы добиться от этих ингредиентов идеальной, шелковистой текстуры, поварам требуются понимание химико-физических процессов, опыт и чутье. Физики из Германии, Испании, Италии и Австрии детально изучили, что нужно от ингредиентов...

Физика
# кулинария
# молочный белок
# паста
# популяризация науки
# сыр
# фазовый переход
Готовая паста качо-э-пепе и фото соуса при разных температурах / © arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2501.00536
Готовая паста качо-э-пепе и фото соуса при разных температурах / © arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2501.00536

Некоторые блюда обманчиво просты по описанию. Паста качо-э-пепе состоит всего из четырех ингредиентов: спагетти, твердого сыра пекорино романо, свежемолотого черного перца и воды. Тем не менее, чтобы добиться от этих ингредиентов идеальной, шелковистой текстуры, поварам требуются понимание химико-физических процессов, опыт и чутье.

Физики из Германии, Испании, Италии и Австрии детально изучили, что нужно от ингредиентов и повара, чтобы паста получилась идеальной. Оказалось, критическое значение имеют свойства пасты, но текстуру соуса достаточно просто исправить.

Научная работа опубликована на сайте arXiv в свободном доступе. Ученые утверждают, что после прочтения этой статьи хорошую пасту качо-э-пепе сможет сделать любой человек.

Базовый процесс прост. Спагетти нужно отварить в соленой воде до полуготовности, вынуть из воды, переложить в сковороду, смешать с сыром, перцем и водой из-под пасты. Должна получиться ароматная, питательная и слегка острая паста в однородном шелковистом соусе.

Частая проблема при приготовлении качо-э-пепе — «фаза моцареллы», разрушение соуса. Сыр не создает эмульсию с водой, а стремится склеиться в комки. Чтобы этого не случилось, повар должен угадать, сколько воды из-под варки макарон следует использовать и какое время варить пасту перед смешиванием ингредиентов — от этого зависит, сколько крахмала окажется в воде.

Ученые по очереди фиксировали температуру воды, количество сыра и крахмала в воде, чтобы найти идеальное соотношение ингредиентов. Каждый вариант они фотографировали для визуальной оценки состояния соуса.

Зависимость состояния соуса от доли крахмала и температуры © arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2501.00536

Исследователи нашли явную зависимость между температурой жидкости и количеством белка из сыра в ней. Фазовая диаграмма соуса показала, что температура выше 60 градусов Цельсия делает соус очень требовательным к количеству белка. При температуре выше 80 градусов гомогенный соус получить крайне сложно.

Физики пришли к выводу, что количество крахмала в воде из-под пасты определяет состояние соуса. Спагетти, отдававшие в процессе варки слишком мало крахмала в воду, создают растворы, склонные давать белкам собираться вместе. А крахмал, высвобождающийся в воду при варке, обволакивает белки из сыра и пасты и мешает им собираться в комки.

Авторы исследования создали модель, описывающую фазовую диаграмму соуса, которая хорошо совпала с экспериментальными данными. Пришлось учесть взаимодействие воды, крахмала и двух белков — пшеничного из пасты и молочного, казеина, из сыра. Количество белка в растворе также сильно влияет на состояние соуса, но количество крахмала в нем регулировать намного проще, поэтому ученые предложили сосредоточиться именно на этом ингредиенте для создания идеального соуса.

Приводим рецепт идеальной пасты качо-э-пепе от физиков на двоих. Вам понадобятся:

  • 240 граммов пасты (спагетти, тонарелли или ригатони)
  • 160 граммов тертого сыра пекорино романо (до 50 граммов сыра можно заменить на пармезан)
  • четыре грамма картофельного крахмала
  • черный перец
  • соль
  1. В кипящей и хорошо подсоленной воде отварите пасту до состояния аль-денте, время варки обычно указано на упаковке. Первую пару минут помешивайте пасту.
  2. Разведите крахмал в 40 миллилитрах воды и медленно нагрейте, можно на водяной бане. Раствор должен стать из мутного прозрачным и слегка вязким — это значит, что крахмал впитал воду. Оставьте раствор на несколько минут остывать.
  3. Смешайте сыр и крахмальный раствор. Лучше перемешать их в блендере до полной однородности. Добавьте воды, если смесь слишком сухая.
  4. В смесь воды, крахмала и сыра добавьте свежемолотый черный перец. Начинайте с половины чайной ложки, увеличивая количество по вкусу.
  5. Сохраните примерно 200 миллилитров воды из-под пасты, остальную воду слейте, остудите макароны примерно одну минуту.
  6. Смешайте пасту и сырно-крахмальную смесь. Если соус окажется слишком вязким, понемногу добавляйте сохраненный раствор, примерно по одной-две столовые ложки за раз, тщательно перемешивайте каждый раз.

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Физика
# кулинария
# молочный белок
# паста
# популяризация науки
# сыр
# фазовый переход
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